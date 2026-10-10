REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Há mulheres que se tornaram tão boas em parecer fortes que ninguém percebe quando estão desmoronando' - a reflexão inspirada em Carl Jung sobre o sofrimento silencioso

O psiquiatra suíço estudou os diferentes aspectos da personalidade e a maneira como nos apresentamos ao mundo, ideias que ajudam a compreender por que tantas mulheres escondem o próprio sofrimento atrás de uma imagem de força, independência e resistência

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 00:30

Carl Jung Crédito: Reprodução

“Há mulheres que se tornaram tão boas em parecer fortes que ninguém percebe quando estão desmoronando por dentro.” A frase não é uma citação literal de Carl Gustav Jung, mas uma reflexão inspirada em suas ideias sobre a personalidade, especialmente no conceito de *persona*, que se refere à maneira como nos apresentamos socialmente.

Existem mulheres que parecem dar conta de tudo. Trabalham, cuidam da casa, resolvem problemas da família, administram responsabilidades e ainda encontram forças para ouvir as dificuldades de quem está ao redor. São aquelas que todos procuram quando precisam de ajuda, porque parecem sempre saber o que fazer. O que poucas pessoas percebem é que, por trás dessa capacidade de resolver tantas coisas, também pode existir alguém profundamente cansada.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

O problema de ser considerada forte o tempo inteiro é que, aos poucos, as pessoas podem deixar de imaginar que aquela mulher também precisa de cuidado. Se ela sempre encontra uma solução, ninguém pergunta se está sobrecarregada. Se raramente reclama, todos acreditam que está bem. Se continua sorrindo e cumprindo suas obrigações, seu sofrimento pode passar despercebido até mesmo por quem convive diariamente com ela.

Carl Jung desenvolveu o conceito de persona para explicar aspectos da identidade que apresentamos ao mundo em nossas relações sociais. Essa imagem pode ajudar na adaptação às diferentes situações da vida, mas também pode se tornar limitadora quando alguém passa a se identificar excessivamente com o papel que acredita precisar desempenhar.

No caso de muitas mulheres, esse papel pode ser o de quem não desaba, não pede ajuda e consegue enfrentar qualquer dificuldade sem demonstrar fragilidade. A força, que deveria ser uma qualidade, acaba se transformando em uma exigência permanente.

Desde cedo, algumas mulheres aprendem que precisam cuidar dos outros antes de pensar em si mesmas. São incentivadas a compreender, acolher, organizar e assumir responsabilidades emocionais que nem sempre são divididas de maneira equilibrada. Com o passar dos anos, podem começar a acreditar que descansar é egoísmo, reclamar é fraqueza e admitir que não conseguem mais é uma forma de decepcionar aqueles que dependem delas.

É assim que uma mulher pode passar o dia inteiro resolvendo problemas e chegar à noite sem ter com quem conversar sobre os próprios sentimentos. Pode oferecer conselhos a todos e não saber a quem recorrer quando precisa de orientação. Pode ser admirada pela independência e, ao mesmo tempo, sentir uma solidão profunda diante da obrigação de nunca precisar de ninguém.

Essa situação não significa que toda mulher independente esteja sofrendo ou que demonstrar força seja necessariamente prejudicial. A capacidade de enfrentar dificuldades é importante, assim como a autonomia e a confiança nas próprias decisões. A questão aparece quando ser forte deixa de ser uma possibilidade e passa a ser a única maneira permitida de existir.

Há uma diferença entre conseguir enfrentar momentos difíceis e acreditar que não se tem o direito de demonstrar sofrimento. Uma pessoa pode ser competente, responsável e emocionalmente madura sem precisar esconder todas as suas vulnerabilidades.

O sofrimento silencioso também pode ser reforçado pela maneira como os outros reagem quando aquela mulher finalmente admite que não está bem. Em vez de acolhimento, às vezes recebe comentários como “mas você sempre foi tão forte”, “isso não combina com você” ou “você vai conseguir, como sempre conseguiu”. Embora possam ser ditas com boa intenção, essas palavras nem sempre oferecem o espaço de que ela precisa para reconhecer os próprios limites.

Em alguns momentos, o que essa mulher deseja não é ouvir que consegue suportar mais uma dificuldade. Talvez precise apenas que alguém perceba que ela está cansada, ofereça ajuda sem esperar um pedido ou permita que, por algum tempo, não seja responsável por resolver tudo.

A reflexão inspirada em Jung também convida a pensar sobre o quanto uma identidade construída em torno da força pode dificultar o reconhecimento das próprias necessidades. Quando alguém passa muitos anos sendo a pessoa que sustenta todos ao redor, pode sentir culpa ao precisar ser sustentada emocionalmente por outra pessoa.

Mas pedir ajuda não apaga a força demonstrada ao longo da vida. Chorar não diminui a competência. Reconhecer o cansaço não transforma uma mulher independente em alguém incapaz. E permitir-se descansar não significa abandonar as pessoas que ama.

Talvez uma das maiores injustiças cometidas contra mulheres consideradas fortes seja acreditar que, justamente por conseguirem suportar tantas coisas, precisam continuar suportando tudo sozinhas.

Porque algumas mulheres não estão bem apenas porque continuam funcionando. Não estão felizes apenas porque continuam sorrindo. E não deixaram de precisar de carinho, atenção e cuidado simplesmente porque aprenderam a sobreviver sem pedir.