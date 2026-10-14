REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Há relações em que você nunca é bom o suficiente, não importa o quanto se esforce' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre quem faz você se sentir incapaz

O psicólogo norte-americano estudou a importância da aceitação e da construção da autoestima, ideias que ajudam a compreender como críticas constantes, comparações e a falta de reconhecimento podem fazer alguém duvidar até das próprias capacidades

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:00

Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

“Há relações em que você nunca é bom o suficiente, não importa o quanto se esforce, porque o problema não está necessariamente no que você faz, mas na maneira como o outro escolhe enxergar você.” A frase não é uma citação literal de Carl Rogers, mas uma reflexão inspirada em sua abordagem humanista, especialmente nas ideias sobre autoconceito, aceitação e a influência das relações na maneira como uma pessoa percebe o próprio valor.

Existem relações em que parece impossível acertar. Se você toma uma iniciativa, alguém encontra um defeito. Se pede orientação, é chamado de incapaz. Se consegue realizar alguma coisa sozinho, ouve que poderia ter feito melhor. E, quando finalmente alcança um resultado importante, a conquista é diminuída como se não representasse nada demais. Aos poucos, aquilo que começou como uma tentativa de agradar pode se transformar em uma sensação permanente de inadequação.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

O mais difícil é que essa dinâmica nem sempre aparece acompanhada de ofensas explícitas. Às vezes, ela se manifesta em pequenos comentários repetidos diariamente, olhares de desaprovação, comparações com outras pessoas ou observações que parecem inofensivas quando consideradas isoladamente. O problema está na frequência com que alguém recebe a mensagem de que seus esforços nunca são suficientes.

Isso pode acontecer dentro de relacionamentos amorosos, entre pais e filhos, nas amizades e até no ambiente de trabalho. Uma pessoa pode passar anos tentando conquistar o reconhecimento de alguém que parece incapaz de enxergar suas qualidades. Quanto mais se esforça, mais sente que precisa melhorar, até começar a acreditar que a dificuldade está exclusivamente nela.

Carl Rogers desenvolveu uma abordagem psicológica que valoriza a experiência subjetiva, a autenticidade e a importância de relações marcadas por empatia e aceitação. Em sua teoria, o autoconceito está relacionado à maneira como uma pessoa percebe a si mesma, incluindo suas características, capacidades e seu próprio valor.

Rogers também discutiu as chamadas condições de valor, que ajudam a compreender como alguém pode aprender a considerar determinadas características ou comportamentos necessários para merecer aceitação. Quando uma pessoa sente que só será valorizada se corresponder constantemente às expectativas dos outros, pode começar a organizar suas escolhas em torno dessa aprovação.

É nesse ponto que uma relação marcada por críticas frequentes pode provocar consequências emocionais importantes. A pessoa deixa de avaliar suas capacidades apenas pelas experiências que vive e passa a enxergá-las através dos julgamentos de alguém que raramente demonstra satisfação.

Uma mulher que sempre foi independente pode começar a duvidar da própria capacidade de tomar decisões depois de conviver com alguém que questiona tudo o que ela faz. Um profissional competente pode passar a sentir medo de executar tarefas simples quando trabalha sob críticas constantes e desproporcionais. Um filho pode chegar à vida adulta acreditando que nunca será suficientemente bom porque cresceu ouvindo comparações e comentários depreciativos.

Em situações assim, o sofrimento não está apenas nas palavras recebidas, mas também na maneira como elas podem ser incorporadas à percepção que a pessoa constrói sobre si mesma. Depois de ouvir repetidamente que não sabe fazer nada direito, alguém pode começar a hesitar diante de atividades que antes realizava com tranquilidade.

É importante reconhecer, porém, que nem toda crítica representa uma tentativa de diminuir alguém. Relações saudáveis também envolvem discordâncias, orientações e conversas sobre comportamentos que precisam melhorar. Receber uma avaliação negativa sobre determinada atitude não significa necessariamente estar diante de uma relação prejudicial.

A diferença aparece quando a crítica deixa de se concentrar em comportamentos específicos e passa a atingir continuamente o valor ou a capacidade da pessoa. Existe uma distância importante entre dizer que uma tarefa precisa ser corrigida e afirmar que alguém é incompetente. Da mesma forma, apontar um erro não deveria significar ignorar sistematicamente todos os acertos.

Em relações equilibradas, as pessoas conseguem reconhecer qualidades mesmo quando existem problemas. Há espaço para aprender, errar, conversar e melhorar sem que cada dificuldade seja transformada em uma prova de incapacidade.

Já em relações marcadas pela desvalorização, o reconhecimento pode parecer sempre condicionado a uma exigência que muda constantemente. Quando alguém alcança o resultado esperado, surge uma nova cobrança. Quando resolve um problema, outro defeito é encontrado. Assim, a sensação de insuficiência pode permanecer independentemente do esforço realizado.

Uma das consequências mais dolorosas dessa experiência é perder a confiança no próprio julgamento. A pessoa começa a pedir confirmação para decisões simples, evita assumir responsabilidades por medo de errar e pode até deixar de tentar coisas novas porque acredita antecipadamente que não será capaz.

Isso não significa que toda insegurança tenha origem em uma relação específica. A autoestima é influenciada por diversos fatores, incluindo experiências anteriores, características individuais e circunstâncias de vida. Ainda assim, a convivência com pessoas que constantemente desqualificam nossos esforços pode contribuir para uma percepção negativa de nós mesmos.

A reflexão inspirada em Carl Rogers convida a questionar uma ideia que muitas pessoas carregam durante anos: a de que precisam continuar se esforçando indefinidamente para finalmente merecer respeito e reconhecimento.

Nem sempre o problema é falta de dedicação. Às vezes, existe uma relação na qual os esforços não são reconhecidos de maneira justa, e continuar tentando satisfazer todas as expectativas pode apenas aprofundar a sensação de fracasso.

Reconhecer essa possibilidade não significa abandonar a autocrítica ou acreditar que estamos sempre certos. Significa compreender que o valor de uma pessoa não deveria depender exclusivamente da aprovação de alguém que constantemente a diminui.

Também pode ser importante reconstruir a confiança a partir de experiências concretas, reconhecer capacidades que foram desconsideradas e buscar relações nas quais seja possível receber orientações sem ser humilhado. Em algumas situações, o acompanhamento psicológico pode ajudar a compreender como determinadas experiências afetaram a autoestima.

Porque há uma diferença entre estar diante de alguém que deseja ajudar você a crescer e conviver com alguém que faz você se sentir pequeno a cada tentativa de melhorar.