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Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers

O ciúme materno pode transformar a relação entre sogra e nora em uma disputa silenciosa. A dificuldade de aceitar a independência do filho pode provocar críticas, conflitos e desgastes familiares

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 08:00

Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista.
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. Crédito: Reprodução

“Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher para começar a enxergar problemas onde antes não existiam.” A frase, inspirada nas ideias do psicólogo Carl Rogers, aborda uma situação delicada em algumas famílias: quando a felicidade do filho em seu relacionamento desperta sentimentos de ciúme, insegurança e rivalidade na mãe.

Nem sempre os conflitos entre sogra e nora começam com uma discussão. Às vezes, aparecem em comentários sobre a comida, críticas à maneira de cuidar da casa ou opiniões constantes sobre as decisões do casal. Pequenas atitudes passam a ser questionadas, e a nora percebe que, por mais que tente agradar, parece nunca corresponder às expectativas da família do companheiro.

8 curiosidades sobre Carl Rogers

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Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. por Reprodução
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Rogers defendia que empatia e escuta são fundamentais nas relações humanas. por Reprodução
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. por Reprodução
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Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução

Em alguns casos, essa resistência está relacionada à dificuldade da mãe em aceitar que o filho construiu uma vida independente. A mulher que antes ocupava um lugar central em suas decisões pode sentir que perdeu importância quando ele passa a compartilhar planos, responsabilidades e prioridades com a parceira.

Carl Rogers, um dos principais representantes da psicologia humanista, destacou a importância da empatia, da aceitação e do respeito à individualidade nas relações humanas. Embora a frase não seja uma citação literal do autor, suas ideias ajudam a compreender como a dificuldade de reconhecer a autonomia do outro pode comprometer os vínculos familiares.

O problema surge quando a sogra passa a interpretar a presença da nora como uma ameaça. Um fim de semana que o filho decide passar com a companheira pode ser entendido como abandono. Uma decisão tomada pelo casal pode ser recebida como desconsideração, enquanto atitudes comuns da nora são vistas com uma desconfiança que nem sempre possui justificativa concreta.

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Isso não significa que toda divergência entre sogra e nora seja resultado de ciúme. Diferenças de personalidade, hábitos e expectativas também podem provocar conflitos legítimos. Entretanto, quando as críticas são constantes e parecem surgir independentemente do comportamento da nora, é importante observar se existe uma disputa por espaço e influência.

Nessas situações, o posicionamento do filho também faz diferença. Estabelecer limites não significa abandonar a mãe ou deixar de respeitá-la, mas reconhecer que o relacionamento amoroso possui decisões e responsabilidades que pertencem ao casal.

Uma convivência familiar saudável não exige que sogra e nora sejam melhores amigas. Exige, sobretudo, respeito e a compreensão de que o afeto não precisa ser disputado.

Afinal, o amor que um filho sente pela mãe não desaparece quando ele se apaixona. Mas, quando essa nova relação passa a ser tratada como uma ameaça, a tentativa de preservar um lugar especial na vida dele pode acabar provocando justamente o afastamento que tanto se temia.

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