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Frase do dia da Psicologia: 'Há vínculos que começam antes mesmo de entendermos o que significa amar alguém; para muitas pessoas, um irmão é um deles' - a reflexão inspirada em John Bowlby

A convivência entre irmãos pode atravessar infância, mudanças, conflitos e diferentes fases da vida, criando um vínculo capaz de ocupar um lugar particular em nossa história emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 00:30

As pesquisas de John Bowlby mostram que relações de cuidado seguras ajudam a construir confiança, autoestima e segurança emocional
As pesquisas de John Bowlby mostram que relações de cuidado seguras ajudam a construir confiança, autoestima e segurança emocional Crédito: Reprodução

Antes de aprendermos a explicar o que é amor, pertencimento ou vínculo, algumas pessoas já estão ao nosso lado. Para muita gente, um irmão faz parte justamente desse começo.

Ele pode estar nas primeiras lembranças da infância, nas brincadeiras dentro de casa, nas brigas por coisas pequenas, nas férias em família, nos segredos compartilhados e até nos momentos que, muitos anos depois, só os dois ainda conseguem lembrar da mesma maneira.

Conheça John Bowlby

O legado de Bowlby mostra que um vínculo seguro na infância pode favorecer autoestima, autonomia e relações mais saudáveis na vida adulta. por Reprodução
As pesquisas de John Bowlby continuam sendo referência para psicólogos, educadores e famílias ao abordar o impacto das relações entre pais e filhos. por Reprodução
Seus estudos revolucionaram a compreensão sobre a importância da presença, do cuidado e da segurança emocional na infância. por Reprodução
Bowlby demonstrou que os primeiros vínculos afetivos exercem um papel fundamental na forma como nos relacionamos ao longo da vida. por Reprodução
John Bowlby foi o criador da Teoria do Apego, uma das mais influentes da Psicologia do desenvolvimento. por Reprodução
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O legado de Bowlby mostra que um vínculo seguro na infância pode favorecer autoestima, autonomia e relações mais saudáveis na vida adulta. por Reprodução

Neste 5 de setembro, Dia do Irmão, a reflexão inspirada na teoria do apego de John Bowlby ajuda a olhar para a importância dos vínculos construídos desde os primeiros anos de vida.

Bowlby ficou conhecido principalmente por seus estudos sobre o apego e a importância das relações afetivas precoces para o desenvolvimento emocional. Embora sua teoria não tenha sido criada especificamente para explicar a relação entre irmãos, seus estudos ajudam a compreender a relevância que vínculos próximos e duradouros podem assumir ao longo da vida.

E a relação entre irmãos pode ser uma dessas experiências.

Um irmão muitas vezes conhece uma versão nossa que poucas pessoas conheceram.

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Frase do dia da Filosofia: 'Nenhuma mulher deveria precisar ser menos inteligente, menos ambiciosa ou menos intensa para fazer alguém se sentir maior' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Ele pode lembrar de como éramos antes do primeiro emprego, dos relacionamentos amorosos, das responsabilidades da vida adulta e de tantas transformações que aconteceram pelo caminho. Em algumas famílias, irmãos atravessam juntos acontecimentos que nenhuma pessoa que chegar depois conseguirá vivenciar exatamente da mesma maneira.

Isso não significa que irmãos necessariamente serão melhores amigos.

A relação pode envolver rivalidade, ciúmes, diferenças de personalidade, conflitos e períodos de afastamento. Existem também histórias familiares difíceis nas quais a distância se torna necessária. Compartilhar os mesmos pais ou a mesma infância não garante automaticamente uma relação saudável.

Mas, quando existe afeto, respeito e segurança, esse vínculo pode ganhar uma importância muito particular.

Com o passar dos anos, inclusive, seu significado pode mudar.

A criança que brigava pelo controle da televisão pode se transformar no adulto para quem ligamos diante de um problema. A irmã que irritava durante a adolescência pode se tornar uma das poucas pessoas capazes de compreender determinadas histórias familiares sem que seja necessário explicar todo o contexto.

E existe algo especialmente simbólico nisso.

Enquanto muitas relações importantes surgem depois que nossa personalidade já começou a se formar, irmãos frequentemente participam dos primeiros capítulos dessa construção.

Eles não conhecem apenas quem somos hoje.

Conheceram algumas das pessoas que fomos até chegar aqui.

Talvez por isso determinadas lembranças compartilhadas entre irmãos tenham tanta força. Uma música, uma comida, uma expressão usada pelos pais ou uma história antiga pode transportar duas pessoas adultas para um período da vida que já não existe.

Os anos passam. As casas mudam. Novas famílias podem surgir. Cada irmão constrói seus próprios caminhos.

Mas alguns vínculos carregam uma característica rara: começaram quando ainda nem sabíamos explicar por que determinadas pessoas se tornariam tão importantes para nós.

E, para muitas pessoas, ter um irmão é justamente carregar pela vida alguém que conheceu o começo da nossa história e, de alguma maneira, também faz parte dela.

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