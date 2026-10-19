Frase do dia da Psicologia: 'Manipulação também acontece quando você começa a desconfiar da própria memória e acredita na versão do outro' - a reflexão inspirada em Robin Stern sobre gaslighting

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 00:30
Você se lembra claramente de uma conversa. Sabe o que ouviu, recorda como se sentiu e consegue até reconstruir parte da situação. Quando confronta a outra pessoa, porém, recebe uma versão completamente diferente: aquilo nunca aconteceu, você entendeu errado, está exagerando ou está lembrando de coisas que ninguém disse. Quando episódios assim se repetem, pode surgir uma consequência silenciosa: antes de desconfiar do outro, você começa a desconfiar de si mesma.
“Manipulação também acontece quando você começa a desconfiar da própria memória porque a versão do outro sempre parece substituir aquilo que você viveu” não é uma citação literal de Robin Stern. A reflexão é inspirada no trabalho da psicóloga norte-americana sobre gaslighting, tema abordado por ela em “The Gaslight Effect”.
Robin Stern, psicóloga que se tornou referência nos estudos sobre gaslighting e manipulação emocional nos relacionamentos
Gaslighting não é simplesmente duas pessoas lembrarem de uma discussão de maneiras diferentes. Memórias são falíveis, interpretações podem divergir e qualquer pessoa pode genuinamente recordar uma situação de maneira distinta. O problema aparece quando existe uma dinâmica persistente em que uma pessoa invalida, distorce ou nega repetidamente a experiência da outra, contribuindo para que ela deixe de confiar no próprio julgamento.
No início, a dúvida pode parecer pequena. Depois de ouvir muitas vezes que está exagerando ou confundindo as coisas, a pessoa começa a revisar mentalmente aquilo que aconteceu antes mesmo de falar. Pode reler mensagens, procurar conversas antigas ou perguntar a amigos se determinada situação realmente pareceu estranha. Em vez de pensar “eu sei o que aconteceu”, passa a pensar “será que aconteceu mesmo como eu lembro?”.
Essa perda de confiança na própria percepção pode alterar profundamente a dinâmica de um relacionamento. Se uma pessoa já não acredita completamente na própria memória, torna-se mais difícil questionar comportamentos, estabelecer limites ou sustentar uma discordância. A versão do outro passa a ocupar cada vez mais espaço porque a própria versão parece cada vez menos confiável.
É justamente por isso que a discussão sobre gaslighting não deve se limitar a frases como “você está louca” ou “isso nunca aconteceu”. A dinâmica pode ser mais sutil. O elemento importante é observar o padrão e o efeito produzido ao longo do tempo: quem vive aquela relação está se tornando progressivamente menos seguro daquilo que percebe, lembra e sente?
Também é necessário cuidado para não transformar qualquer discordância em gaslighting. Um parceiro pode lembrar de uma conversa de outra maneira, negar algo porque realmente não se recorda ou discordar da interpretação de determinado acontecimento. Conflitos e falhas de memória fazem parte das relações humanas. O alerta está na repetição sistemática e na maneira como essa dinâmica interfere na autonomia e na confiança da outra pessoa.
O trabalho de Robin Stern ajuda justamente a enxergar o que pode acontecer quando essa dúvida deixa de ser ocasional e passa a fazer parte da relação. Aos poucos, a pessoa pode começar a buscar no parceiro a confirmação da própria realidade, inclusive quando é o comportamento dele que está tentando compreender.
Talvez um dos efeitos mais profundos da manipulação não seja conseguir convencer alguém de uma mentira específica. É fazer essa pessoa acreditar que a própria memória já não merece confiança. Porque, quando a versão do outro sempre parece valer mais do que aquilo que você viu, ouviu e viveu, a discussão deixa de ser apenas sobre quem está certo. Ela começa a atingir a confiança que você tem em si mesma.