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Frase do dia da Psicologia: 'Maturidade é aprender que nem toda frustração é uma injustiça. A vida não precisa ser exatamente como você quer para ser boa' - a reflexão inspirada em Albert Ellis

O psicólogo norte-americano, criador da Terapia Racional-Emotiva Comportamental, discutiu como exigências rígidas sobre aquilo que “deveria” acontecer podem aumentar o sofrimento quando a realidade contraria nossas expectativas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 00:30

O trabalho de Albert Ellis também abordou temas como ansiedade, culpa, autoestima, raiva, aceitação e responsabilidade pelas próprias escolhas
O trabalho de Albert Ellis também abordou temas como ansiedade, culpa, autoestima, raiva, aceitação e responsabilidade pelas próprias escolhas Crédito: Reprodução

Existem coisas que gostaríamos que fossem diferentes. Queremos ser reconhecidos pelo esforço, esperamos reciprocidade das pessoas que amamos, fazemos planos imaginando determinados resultados e acreditamos que algumas situações deveriam acontecer de uma maneira específica. Sentir frustração quando a realidade contraria essas expectativas é humano. O problema pode começar quando aquilo que desejávamos deixa de ser apenas uma preferência e passa a ser tratado internamente como uma obrigação da vida.

“Maturidade também é aprender que nem toda frustração é uma injustiça e que a vida não precisa acontecer exatamente como você gostaria para continuar valendo a pena” não é uma citação literal de Albert Ellis. A reflexão é inspirada no trabalho do psicólogo norte-americano, criador da Terapia Racional-Emotiva Comportamental, especialmente em suas ideias sobre crenças rígidas e baixa tolerância à frustração.

Albert Ellis, psicólogo que transformou os estudos sobre pensamentos, emoções e tolerância à frustração

Para Ellis, aceitar a realidade não significa necessariamente gostar ou concordar com aquilo que aconteceu, mas reconhecer os fatos sem aumentar o sofrimento por meio de exigências impossíveis por Reprodução
O trabalho de Albert Ellis também abordou temas como ansiedade, culpa, autoestima, raiva, aceitação e responsabilidade pelas próprias escolhas por Reprodução
Em sua abordagem, questionar crenças irracionais e exigências rígidas pode ajudar uma pessoa a desenvolver formas mais flexíveis de enfrentar dificuldades e frustrações por Reprodução
Ellis chamou atenção para a diferença entre desejar muito que algo aconteça e acreditar que aquilo obrigatoriamente precisa acontecer da maneira esperada por Reprodução
A tolerância à frustração ocupa um lugar importante na abordagem de Ellis e envolve aprender a suportar situações desagradáveis sem tratá-las automaticamente como insuportáveis por Reprodução
O psicólogo estudou como pensamentos rígidos sobre aquilo que “deveria” ou “precisaria” acontecer podem aumentar sentimentos de frustração e sofrimento por Reprodução
Ellis criou a Terapia Racional-Emotiva Comportamental (TREC), abordagem voltada para a relação entre pensamentos, emoções e comportamentos por Reprodução
Em seu trabalho, Albert Ellis defendeu que nossas reações emocionais não dependem apenas do que acontece, mas também das crenças e interpretações que construímos sobre os acontecimentos por Reprodução
Albert Ellis foi um psicólogo norte-americano e um dos nomes mais influentes no desenvolvimento das terapias cognitivas e comportamentais por Reprodução
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Para Ellis, aceitar a realidade não significa necessariamente gostar ou concordar com aquilo que aconteceu, mas reconhecer os fatos sem aumentar o sofrimento por meio de exigências impossíveis por Reprodução

Ellis chamou atenção para a maneira como determinadas exigências podem intensificar o sofrimento. Em vez de simplesmente pensar “eu gostaria muito que isso desse certo”, alguém pode transformar esse desejo em “isso precisa dar certo”. Em vez de “eu gostaria que essa pessoa me tratasse como espero”, surge a convicção de que ela “deveria” necessariamente agir daquela maneira. Quando a realidade não obedece a essas exigências, a decepção pode ser vivida como algo insuportável.

Isso não significa que devemos aceitar injustiças verdadeiras, abusos ou situações que podem e precisam ser questionadas. Existem acontecimentos genuinamente injustos e circunstâncias diante das quais indignação, limites e mudança são necessários. A reflexão está em não transformar toda contrariedade em prova de que a vida nos tratou de maneira intolerável.

Um relacionamento terminar contra a nossa vontade dói, mas a outra pessoa não é obrigada a permanecer apenas porque gostaríamos. Não conseguir uma oportunidade profissional pode ser frustrante, mas nem toda rejeição significa perseguição ou desvalorização. Um plano fracassar pode exigir recomeço, mas não transforma necessariamente todo o esforço anterior em desperdício.

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A tolerância à frustração aparece justamente na capacidade de reconhecer: “Eu queria muito que tivesse sido diferente, estou decepcionado e ainda assim consigo suportar que não tenha acontecido como eu esperava”. Existe uma diferença importante entre gostar da realidade e conseguir lidar com ela. Aceitar que algo aconteceu não significa aprovar aquilo que aconteceu.

Talvez uma das formas mais difíceis de maturidade esteja em abandonar a expectativa de que a vida recompensará cada esforço exatamente como imaginamos. Podemos fazer escolhas responsáveis e ainda enfrentar perdas, tratar alguém bem e não receber reciprocidade, trabalhar por um objetivo e não alcançá-lo. Nenhuma dessas experiências é agradável, mas elas também não precisam determinar o valor de uma vida inteira.

A perspectiva associada a Ellis não exige indiferença diante das frustrações. Pelo contrário, permite desejar, tentar, amar, planejar e se decepcionar sem transformar cada resultado diferente do esperado em uma catástrofe impossível de atravessar.

Amadurecer talvez não seja chegar ao ponto em que nada mais nos frustra. É conseguir dizer que gostaríamos profundamente que alguma coisa tivesse acontecido de outra maneira sem concluir, por causa disso, que tudo está perdido. Porque a vida pode não entregar aquilo que desejávamos e, ainda assim, continuar oferecendo motivos para ser vivida.

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