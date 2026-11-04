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Frase do dia da Psicologia: 'Não se engane, nem sempre a pessoa que parece mais forte é aquela que está sofrendo menos' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Por trás de quem cuida de todos, resolve problemas e tenta transmitir tranquilidade, pode existir alguém emocionalmente esgotado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 00:30

Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos.
Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. Crédito: Reprodução

“Nem sempre a pessoa que parece mais forte é aquela que está sofrendo menos. Às vezes, é justamente quem mais sente medo, quem mais chora escondido e quem mais precisa de acolhimento, mas acredita que não pode desabar porque existem outras pessoas dependendo dela.”

A frase, inspirada em temas presentes no pensamento do psicólogo Carl Rogers, aborda uma realidade que muitas pessoas conhecem, mas poucas conseguem expressar: o sofrimento silencioso de quem sente que precisa permanecer forte para sustentar emocionalmente aqueles que ama.

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Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. por Reprodução
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Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução

Existem momentos em que a vida exige mais do que imaginávamos conseguir suportar. Uma doença na família, uma internação, uma perda ou uma situação inesperada pode transformar completamente a rotina. De repente, alguém precisa tomar decisões, acompanhar informações, tranquilizar familiares e continuar funcionando mesmo quando tudo o que deseja é parar e chorar.

Para quem observa de fora, essa pessoa parece admiravelmente forte. Mas ninguém sabe quantas vezes ela precisou engolir o choro, esconder o medo ou respirar fundo antes de dizer que estava tudo bem.

Carl Rogers, um dos principais representantes da psicologia humanista, dedicou sua trajetória ao estudo da experiência humana, da empatia e da importância de oferecer um ambiente de aceitação e compreensão emocional. Sua abordagem valorizava a possibilidade de cada pessoa reconhecer e expressar seus sentimentos sem medo de julgamento.

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A frase apresentada não é uma citação literal do psicólogo, mas uma reflexão contemporânea inspirada nesses princípios.

Uma das dificuldades enfrentadas por quem assume o papel de pessoa forte é a sensação de que demonstrar fragilidade pode preocupar ainda mais os outros. Por isso, algumas pessoas aprendem a esconder a própria angústia e a colocar suas necessidades emocionais sempre em segundo plano.

O problema é que o sofrimento não desaparece simplesmente porque alguém decide não demonstrá-lo.

Às vezes, ele aparece durante a madrugada, quando a casa fica silenciosa. Em outras ocasiões, surge depois de uma conversa difícil, de uma notícia inesperada ou de um momento aparentemente comum, quando a pessoa finalmente encontra espaço para sentir tudo aquilo que vinha tentando controlar.

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Ser forte, entretanto, não deveria significar enfrentar todas as dificuldades sem apoio. É possível cuidar de alguém e também precisar de cuidado. É possível transmitir esperança e, ao mesmo tempo, sentir medo. E não existe contradição em demonstrar coragem durante o dia e chorar quando ninguém está olhando.

A reflexão inspirada em Carl Rogers lembra que acolher alguém também significa reconhecer que aquela pessoa não precisa estar bem o tempo inteiro.

Nem sempre quem mais precisa de um abraço é quem pede ajuda. Às vezes, é justamente quem responde por todos, resolve tudo e insiste que consegue suportar mais um pouco.

Porque até as pessoas que parecem sustentar o mundo inteiro precisam, em algum momento, sentir que existe alguém disposto a sustentá-las também.

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