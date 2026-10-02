REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Nem sempre há lição bonita na tempestade. Às vezes, tem só alguém cansado tentando sobreviver' - a reflexão inspirada em Viktor Frankl sobre os momentos difíceis

O psiquiatra Viktor Frankl dedicou parte de sua obra à busca de sentido diante do sofrimento, mas suas ideias também ajudam a lembrar que a dor não precisa ser romantizada e que, em determinados momentos, simplesmente continuar já exige muito de uma pessoa

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 00:30

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

“Nem sempre existe uma lição bonita no meio da tempestade. Às vezes, existe apenas alguém cansado tentando sobreviver até que os dias voltem a ficar mais leves.” A frase não é uma citação literal de Viktor Frankl, mas uma reflexão inspirada em temas presentes em sua obra, especialmente a relação entre sofrimento, sentido e a maneira como cada pessoa responde às circunstâncias que não consegue controlar.

Existe uma tendência de tentar transformar toda experiência difícil em aprendizado. Depois de uma perda, é preciso encontrar uma lição. Depois de uma decepção, descobrir o que aquilo veio ensinar. Depois de uma fase dolorosa, espera-se que a pessoa consiga dizer que saiu mais forte. Essa maneira de enxergar o sofrimento pode ajudar algumas pessoas, mas também pode criar mais um peso para quem já está tentando apenas suportar aquilo que aconteceu.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl 1 de 8

Nem toda tempestade precisa fazer sentido enquanto está acontecendo. Há períodos em que os problemas chegam tão próximos uns dos outros que não existe distância suficiente para compreender o que está sendo vivido. Uma preocupação termina e outra começa, uma perda ainda não foi assimilada quando aparece uma nova dificuldade, e aquilo que isoladamente seria administrável encontra alguém que já estava emocionalmente cansado.

Frankl tornou-se uma das principais referências quando se fala sobre sentido e sofrimento. Criador da logoterapia, ele defendia que o ser humano pode encontrar sentido mesmo diante de circunstâncias dolorosas. Isso, porém, não deve ser confundido com a ideia de que o sofrimento seja necessário, desejável ou automaticamente transformador.

Na própria concepção de Frankl, quando um sofrimento pode ser evitado ou uma situação pode ser modificada, não há virtude em sofrer desnecessariamente. A busca por sentido não exige transformar toda dor em uma história bonita, muito menos agradecer pelas experiências que machucaram.

Essa diferença é importante porque frases como “tudo acontece por uma razão” ou “isso vai fazer você mais forte” nem sempre acolhem alguém que está no limite. Dependendo do momento, a pessoa talvez não queira descobrir imediatamente por que aquilo aconteceu. Ela pode precisar apenas descansar, receber ajuda, dividir responsabilidades ou ter alguém que reconheça que aquilo realmente está difícil.

Também existem fases em que sobreviver ao dia já ocupa quase toda a energia disponível. A pessoa continua levantando, trabalhando, cuidando da casa, respondendo mensagens e cumprindo obrigações, mas isso não significa que esteja bem. Muitas vezes, quem observa apenas o funcionamento externo não percebe o esforço necessário para manter até mesmo essa aparente normalidade.

É por isso que força nem sempre aparece como grandes demonstrações de superação. Em determinados momentos, ela pode estar em ações muito menores: pedir ajuda, cancelar um compromisso, admitir que não está bem, aceitar companhia ou simplesmente atravessar um dia sem exigir de si respostas para tudo aquilo que está acontecendo.

Encontrar sentido também pode ser um processo posterior. Algumas experiências só conseguem ser compreendidas quando existe distância suficiente para olhar para elas. Outras talvez nunca revelem uma grande lição, e isso não torna a experiência de quem sofreu menos legítima.

A reflexão inspirada em Viktor Frankl não precisa, portanto, transformar a tempestade em algo bonito. Ela pode simplesmente reconhecer a pessoa que está no meio dela. Nem sempre alguém precisa ouvir que sairá mais forte, que tudo acontece por algum motivo ou que um dia agradecerá pelo que viveu. Às vezes, precisa apenas saber que estar cansado depois de enfrentar tanta coisa é uma reação humana.