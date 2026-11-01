REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Nem sempre quem admira você tem coragem de dizer' - reflexão inspirada em Rollo May

Às vezes, alguém percebe nossa beleza e nossas qualidades muito antes de nós mesmos. Reflexão inspirada no psicólogo Rollo May mostra como pequenos gestos podem despertar sentimentos que nem sempre são revelados.

Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 00:30

Rollo May foi um dos principais nomes da psicologia existencial no século 20. Crédito: Reprodução

“Nem sempre quem admira você tem coragem de dizer. Às vezes, existe alguém que sorri quando vê sua chegada, presta atenção nas suas palavras e encontra motivos para gostar de você em detalhes que nem imagina possuir.”

A frase, inspirada em temas presentes no pensamento do psicólogo norte-americano Rollo May, traz uma reflexão sobre os sentimentos que nem sempre são expressos e sobre a dificuldade que algumas pessoas encontram para demonstrar admiração.

Nem todo interesse começa com uma declaração. Às vezes, ele aparece em um sorriso discreto, na atenção durante uma conversa ou na alegria inesperada de encontrar alguém. São pequenos gestos que podem passar despercebidos, especialmente quando estamos ocupados demais com nossas próprias inseguranças.

5 curiosidades sobre Rollo May 1 de 5

Uma mulher pode atravessar um dia difícil, sentir-se pouco atraente ou acreditar que não possui nada de especial. Enquanto isso, alguém pode estar admirando justamente sua maneira de falar, sua espontaneidade ou aquele sorriso que ela considera tão comum.

O curioso é que nem sempre percebemos o efeito que nossa presença provoca nas outras pessoas.

Rollo May, um dos principais representantes da psicologia existencial nos Estados Unidos, dedicou parte de sua obra à compreensão do amor, da coragem, da ansiedade e das relações humanas. Em seus estudos, explorou como o medo da rejeição e a vulnerabilidade podem influenciar a maneira como nos aproximamos dos outros.

A frase apresentada não é uma citação literal do psicólogo, mas uma reflexão contemporânea inspirada nesses temas.

Demonstrar interesse exige certa exposição emocional. Por isso, algumas pessoas preferem guardar seus sentimentos, seja por timidez, insegurança ou receio de não serem correspondidas. Entretanto, um gesto gentil ou um olhar atento não significa necessariamente que exista uma paixão escondida.

A reflexão não pretende transformar qualquer demonstração de simpatia em interesse romântico, mas lembrar que nossa percepção sobre nós mesmos pode ser muito mais limitada do que imaginamos.

Muitas vezes, valorizamos apenas as características que gostaríamos de mudar e esquecemos que aquilo que nos torna interessantes vai muito além da aparência. O jeito de rir, a maneira de ouvir, o entusiasmo ao falar sobre determinado assunto e até pequenas particularidades podem despertar admiração.

Também não é necessário receber a atenção de alguém para reconhecer o próprio valor. Ser admirada pode ser uma experiência agradável, mas a autoestima não deve depender exclusivamente do olhar dos outros.

Ainda assim, existe algo reconfortante em lembrar que nem sempre sabemos como somos percebidos.