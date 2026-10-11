REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda mulher que sorri está feliz. Algumas aprenderam que demonstrar tristeza traz mais cobranças do que acolhimento' - a reflexão inspirada em Carl Jung

O psiquiatra suíço estudou a maneira como construímos nossa imagem diante dos outros, ideias que ajudam a compreender por que tantas mulheres escondem o sofrimento atrás de um sorriso e continuam aparentando felicidade mesmo quando precisam de apoio

Fernanda Varela

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 00:30

Carl Jung Crédito: Reprodução

“Nem toda mulher que sorri está feliz. Algumas apenas aprenderam que demonstrar tristeza costuma trazer mais cobranças do que acolhimento.” A frase não é uma citação literal de Carl Gustav Jung, mas uma reflexão inspirada em suas ideias sobre a personalidade e a maneira como nos apresentamos ao mundo, especialmente por meio do conceito de *persona*.

Existe um tipo de tristeza que quase ninguém percebe porque não aparece acompanhada de lágrimas. Ela pode estar presente na mulher que chega ao trabalho sorrindo, conversa normalmente com os colegas, faz brincadeiras, cuida da família e continua cumprindo todas as suas responsabilidades. Para quem observa de fora, parece que está tudo bem. O que nem sempre se sabe é quanto esforço pode existir por trás daquela aparência de normalidade.

Muitas mulheres aprendem, ao longo da vida, que demonstrar sofrimento nem sempre produz a reação que esperavam. Quando dizem que estão cansadas, ouvem que precisam ser fortes. Quando reclamam da sobrecarga, alguém lembra que existem pessoas enfrentando problemas maiores. Quando admitem que estão tristes, podem receber cobranças para reagir, agradecer pelo que têm ou parar de pensar negativamente.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

Depois de experiências assim, algumas passam a esconder o que sentem não porque deixaram de precisar de ajuda, mas porque descobriram que falar sobre a própria dor também pode ser cansativo. Além de enfrentar o problema, precisam explicar por que estão sofrendo, justificar seus sentimentos e lidar com a possibilidade de serem consideradas exageradas, ingratas ou emocionalmente frágeis.

Carl Jung desenvolveu o conceito de persona para descrever a face social da personalidade, ou seja, a maneira como uma pessoa se apresenta nas relações e nos diferentes ambientes. Essa adaptação faz parte da convivência humana, mas pode se tornar problemática quando a imagem que alguém acredita precisar sustentar passa a ocupar tanto espaço que suas necessidades e sentimentos deixam de ser reconhecidos.

A reflexão inspirada em Jung ajuda a pensar na distância que pode existir entre aquilo que uma mulher demonstra e aquilo que realmente está vivendo. O sorriso pode ser sincero em determinado momento, mesmo quando existe tristeza em outras partes da vida. Também pode funcionar como uma maneira de preservar a privacidade, evitar perguntas ou continuar enfrentando uma rotina que não permite muitas pausas.

Isso não significa que toda mulher sorridente esteja escondendo sofrimento ou que demonstrar alegria seja necessariamente uma máscara. As emoções humanas são complexas, e alguém pode experimentar felicidade e tristeza no mesmo período. O problema aparece quando a pessoa sente que não tem liberdade para demonstrar nada além de disposição, gratidão e bom humor.

Em muitas famílias, por exemplo, existe aquela mulher que organiza os encontros, lembra os aniversários, resolve os conflitos e tenta manter todos unidos. É ela quem pergunta se os outros estão bem, percebe mudanças de comportamento e oferece apoio quando alguém enfrenta dificuldades. Mas, quando chega sua vez de precisar de acolhimento, pode descobrir que as pessoas estão tão acostumadas a receber seu cuidado que raramente imaginam que ela também necessita dele.

Algo semelhante acontece nos relacionamentos. Uma mulher pode deixar de falar sobre aquilo que a machuca porque teme iniciar outra discussão, ouvir que está reclamando demais ou ser acusada de transformar pequenos acontecimentos em problemas. Aos poucos, o silêncio parece mais simples do que tentar explicar sentimentos que frequentemente são minimizados.

Há também uma cobrança social para que as mulheres consigam equilibrar tudo sem perder a delicadeza, a paciência e o bom humor. Espera-se que trabalhem, cuidem, produzam, mantenham relações saudáveis e ainda encontrem disposição para sorrir. Quando demonstram irritação ou esgotamento, podem ser julgadas justamente por não corresponderem à imagem de equilíbrio que se espera delas.

Mas ninguém consegue estar emocionalmente disponível o tempo inteiro. Existem dias em que a tristeza precisa ser reconhecida, o cansaço precisa ser respeitado e a pessoa simplesmente não tem condições de oferecer aos outros a mesma energia de sempre.

Acolher alguém não significa encontrar imediatamente uma solução para seu sofrimento. Muitas vezes, significa ouvir sem transformar o desabafo em competição, sem comparar dores e sem exigir que a pessoa apresente motivos considerados suficientes para estar triste. Nem toda conversa precisa terminar com um conselho, e nem toda demonstração de vulnerabilidade deve ser recebida como um problema a ser corrigido.

Também é importante compreender que uma mulher não precisa chegar ao esgotamento para merecer atenção. Não deveria ser necessário chorar diante de todos, adoecer ou interromper completamente a rotina para que suas necessidades sejam levadas a sério. O fato de alguém continuar cumprindo suas obrigações não significa que esteja emocionalmente bem.

Talvez uma das formas mais importantes de cuidado seja construir relações nas quais ninguém precise escolher entre ser amado e demonstrar o que realmente sente. Relações em que uma mulher possa dizer que está triste sem ser chamada de dramática, admitir que está cansada sem ser acusada de fraqueza e pedir ajuda sem precisar provar que tentou resolver tudo sozinha.

Porque, às vezes, o sorriso que todos elogiam não é sinal de que a vida está leve. Pode ser apenas a expressão que aquela mulher aprendeu a apresentar depois de perceber que sua tristeza nem sempre encontrava um lugar seguro para existir.