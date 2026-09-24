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Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda reconciliação significa que a violência terminou; o carinho depois da agressão é justamente uma das etapas desse ciclo' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

A psicóloga norte-americana estudou a dinâmica de relações violentas e mostrou como períodos de tensão e agressão podem ser seguidos por momentos de reconciliação, o que ajuda a compreender por que romper determinados ciclos pode ser tão difícil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 00:30

As pesquisas de Lenore E. Walker contribuíram para ampliar a compreensão de que uma relação violenta pode alternar momentos de medo e agressão com períodos de aparente tranquilidade e reconciliação
As pesquisas de Lenore E. Walker contribuíram para ampliar a compreensão de que uma relação violenta pode alternar momentos de medo e agressão com períodos de aparente tranquilidade e reconciliação Crédito: Reprodução

Depois de uma situação de violência dentro de um relacionamento, pode acontecer algo que confunde profundamente quem está vivendo aquela relação: a pessoa que agrediu muda de comportamento. Pode pedir desculpas, demonstrar carinho, prometer que aquilo nunca mais acontecerá e voltar a agir como alguém completamente diferente daquele que provocou medo pouco tempo antes. Para quem está emocionalmente envolvido, esses momentos podem alimentar a esperança de que o pior finalmente ficou para trás.

“Nem toda reconciliação significa que a violência terminou; às vezes, o carinho depois da agressão é justamente uma das etapas que ajudam a manter o ciclo” não é uma citação literal de Lenore E. Walker. A reflexão é inspirada no trabalho da psicóloga norte-americana, que ficou conhecida por seus estudos sobre mulheres submetidas à violência por parceiros e pela formulação do chamado ciclo da violência.

Conheça Lenore E. Walker, psicóloga que se tornou referência nos estudos sobre violência doméstica e relacionamentos abusivos

As pesquisas de Lenore E. Walker contribuíram para ampliar a compreensão de que uma relação violenta pode alternar momentos de medo e agressão com períodos de aparente tranquilidade e reconciliação por Reprodução
O trabalho de Walker descreve como períodos de tensão, episódios de violência e momentos de reconciliação podem aparecer de forma cíclica em determinados relacionamentos abusivos por Reprodução
Lenore E. Walker é uma psicóloga norte-americana conhecida por seus estudos sobre violência doméstica e abuso em relacionamentos íntimos por Reprodução
A psicóloga ficou conhecida pela formulação do chamado ciclo da violência, modelo que ajuda a compreender padrões que podem se repetir em algumas relações abusivas por Reprodução
Em seus estudos, Lenore E. Walker analisou experiências de mulheres submetidas à violência por parceiros e os fatores que podem dificultar o rompimento dessas relações por Reprodução
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As pesquisas de Lenore E. Walker contribuíram para ampliar a compreensão de que uma relação violenta pode alternar momentos de medo e agressão com períodos de aparente tranquilidade e reconciliação por Reprodução

No modelo desenvolvido por Walker, relações violentas podem apresentar uma dinâmica cíclica. Há um período em que a tensão aumenta, seguido por um episódio de violência e, posteriormente, por uma fase de reconciliação, frequentemente associada a demonstrações de arrependimento, afeto ou promessas de mudança. É importante ressaltar que nem toda situação de violência segue exatamente essa sequência e que modelos posteriores ampliaram a compreensão sobre diferentes formas de abuso.

A fase de reconciliação ajuda a explicar uma pergunta que muitas vezes é feita de maneira injusta a quem vive uma relação abusiva: “Por que ela não vai embora?”. Vista de fora, a relação pode parecer definida apenas pelos episódios de violência. Para quem está dentro dela, porém, também existem lembranças boas, vínculos afetivos, esperança, dependências emocionais ou materiais, medo e períodos em que o parceiro parece voltar a ser a pessoa por quem ela se apaixonou.

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É justamente essa alternância que pode tornar a situação tão difícil de compreender. Depois do medo pode vir o carinho. Depois da humilhação, um pedido de perdão. Depois de uma ameaça, dias tranquilos. A vítima pode acreditar que finalmente conseguiu recuperar a relação que existia antes e interpretar aquele período como evidência de uma transformação definitiva.

Por isso, uma mudança real não deve ser avaliada apenas pelo que alguém diz depois de machucar o parceiro. Pedidos de desculpas e demonstrações de carinho podem fazer parte de uma tentativa genuína de reparação, mas, quando existe violência, é necessário observar principalmente se o comportamento abusivo efetivamente deixou de acontecer e se há responsabilização pelas atitudes praticadas.

Também é importante compreender que violência em relacionamentos não se resume à agressão física. Ameaças, intimidação, humilhações, controle financeiro, isolamento, coerção e outras formas de abuso podem existir mesmo quando não há marcas visíveis. Por isso, analisar o padrão da relação pode ser mais revelador do que observar apenas um episódio isolado.

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Frase do dia da Psicologia: 'Sentir saudade após o término não significa que a decisão foi errada, apenas que o vínculo não some na mesma velocidade que a relação acabou' - reflexão inspirada em John Bowlby

Os estudos de Lenore E. Walker ajudam a compreender que os momentos bons não necessariamente anulam os ruins. Uma pessoa pode ser carinhosa durante dias ou semanas e ainda manter comportamentos violentos em outros momentos. É justamente por existirem períodos de afeto que muitas relações abusivas são emocionalmente mais complexas do que a ideia simplista de que existe apenas sofrimento o tempo inteiro.

Talvez seja por isso que uma das perguntas mais importantes diante de uma reconciliação não seja apenas se o carinho voltou. É preciso observar se o medo também continua voltando. Porque, quando a violência se repete depois das desculpas, o pedido de perdão pode ter encerrado apenas um episódio, e não necessariamente o ciclo.

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