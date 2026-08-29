REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda sogra que interfere consegue fazer isso sozinha; às vezes, o filho nunca aprendeu a colocar limites entre a mãe e o casamento' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Culpar apenas a sogra pode esconder uma parte importante do conflito: a dificuldade do próprio parceiro em estabelecer fronteiras entre a família de origem e a relação conjugal

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 00:30

Bowen desenvolveu o conceito de diferenciação do self, relacionado à capacidade de manter vínculos afetivos com a família sem perder a própria autonomia emocional Crédito: Reprodução

Quando uma sogra interfere constantemente no casamento, é comum que ela rapidamente seja apontada como a responsável pelos conflitos. Mas existe uma pergunta menos confortável que também precisa ser feita: como ela conseguiu ocupar tanto espaço dentro da relação?

A reflexão inspirada na obra do psiquiatra Murray Bowen ajuda a olhar para esse problema de maneira mais ampla. Um dos principais nomes da terapia familiar sistêmica, ele estudou como os vínculos construídos dentro da família de origem continuam influenciando comportamentos e relações mesmo depois que os filhos se tornam adultos.

Curiosidades sobre Murray Bowen 1 de 4

Isso significa que o problema nem sempre está apenas na mãe que telefona demais, dá opiniões sem ser chamada, critica o parceiro ou tenta participar de decisões que não lhe pertencem. Também pode existir um filho adulto que nunca conseguiu estabelecer claramente onde termina a influência da mãe e começa sua autonomia.

Para algumas pessoas, colocar limites nos pais é extremamente difícil. Dizer "não" pode provocar culpa. Discordar pode parecer ingratidão. Tomar uma decisão sem consultar a mãe pode gerar a sensação de estar desrespeitando alguém que sempre ocupou um lugar central em sua vida.

Essa dificuldade pode acompanhar a pessoa até o casamento.

O parceiro então passa a conviver não apenas com a sogra, mas com a influência que ela exerce sobre decisões que deveriam pertencer ao casal. Planos são modificados para evitar contrariá-la, conflitos conjugais chegam até ela e opiniões externas começam a ter peso excessivo dentro da relação.

Bowen desenvolveu o conceito de diferenciação do self, relacionado à capacidade de manter vínculos afetivos importantes sem perder a autonomia emocional. Na prática, é possível continuar sendo um filho presente e amoroso sem permitir que os pais determinem os rumos da vida adulta.

Estabelecer limites também não significa colocar esposa e mãe em uma competição. O casamento não precisa apagar a relação com a família de origem, assim como a importância dos pais não deveria impedir a construção de uma parceria autônoma.

Por isso, quando existe interferência excessiva, responsabilizar somente a sogra pode não resolver o problema. Se o próprio filho não estabelece fronteiras, qualquer limite colocado pelo parceiro tende a ser interpretado como uma tentativa de afastá-lo da família.

Uma relação adulta exige espaço para que o casal tome decisões, resolva conflitos e construa suas próprias regras.