REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Nem todo afastamento familiar é ingratidão; às vezes, é uma forma de parar de sofrer' - reflexão inspirada em Carl Gustav Jung

Nem sempre as pessoas que deveriam oferecer proteção e acolhimento conseguem construir relações saudáveis com os próprios filhos. Reflexão inspirada em Carl Gustav Jung aborda as feridas emocionais deixadas pela família e a coragem necessária para interromper ciclos de sofrimento.

Fernanda Varela

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 00:49

Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. Crédito: Reprodução

“Existe uma coragem silenciosa em reconhecer que as pessoas que deveriam ter protegido você também podem ter sido responsáveis por algumas das suas maiores feridas. Nem toda família oferece amor, nem toda infância deixa boas lembranças e nem todo afastamento representa ingratidão. Às vezes, romper um vínculo é a maneira que alguém encontra de não continuar vivendo a mesma dor.”

Existe uma ideia bastante difundida de que a família deve permanecer unida independentemente das circunstâncias. Desde cedo, muitas pessoas aprendem que os pais precisam ser respeitados acima de tudo, que os conflitos familiares devem ser superados e que romper relações com parentes representa uma demonstração de ingratidão.

Entretanto, essa visão nem sempre considera as experiências de quem cresceu em ambientes marcados por rejeição, humilhações, negligência ou violência emocional.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

Nem toda casa foi um lugar seguro. Nem toda mãe soube acolher. Nem todo pai ofereceu proteção. E nem todo filho teve a oportunidade de crescer cercado pelo carinho que precisava receber.

Para algumas pessoas, a infância deixou lembranças difíceis que continuam influenciando a maneira como se relacionam consigo mesmas e com os outros.

O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, dedicou parte de seus estudos à influência das experiências emocionais na formação da personalidade. Entre os conceitos desenvolvidos por ele estão os complexos, conjuntos de associações e emoções que podem influenciar pensamentos, comportamentos e relações.

A frase apresentada não é uma citação literal de Jung, mas uma reflexão contemporânea inspirada em suas discussões sobre autoconhecimento, conflitos emocionais e desenvolvimento psicológico.

Uma das dificuldades enfrentadas por quem cresceu em uma família emocionalmente dolorosa é reconhecer que pessoas importantes também podem ter causado sofrimento.

Muitos filhos passam anos tentando justificar comportamentos dos pais. Acreditam que precisam compreender suas dificuldades, aceitar suas limitações e ignorar determinadas atitudes porque existe um vínculo familiar.

Compreender a história de alguém, entretanto, não significa que todas as suas atitudes precisem ser toleradas.

É possível reconhecer que os pais enfrentaram dificuldades, tiveram uma criação rígida ou não aprenderam a demonstrar afeto sem negar as consequências que seus comportamentos provocaram.

Outro aspecto delicado é a culpa que costuma acompanhar o afastamento familiar.

Quando um filho adulto decide reduzir o contato ou interromper a convivência com os pais, frequentemente precisa enfrentar julgamentos de pessoas que desconhecem sua história. Muitos enxergam apenas a decisão de ir embora, sem considerar os anos de tentativas de aproximação, conversas frustradas e limites desrespeitados que podem ter existido antes.

Nem todo afastamento acontece por falta de amor. Em algumas situações, ele surge justamente depois de muitas tentativas de preservar uma relação que continua provocando sofrimento.

Isso não significa que romper vínculos familiares seja sempre a melhor solução. Existem conflitos que podem ser trabalhados por meio do diálogo, do reconhecimento de responsabilidades e de mudanças concretas. Em outros casos, estabelecer limites ou manter distância pode ser necessário para preservar a saúde emocional.

Cada história possui suas particularidades, e nenhuma decisão dessa natureza deveria ser reduzida a uma regra universal.

A reflexão inspirada em Jung também permite pensar sobre a importância de reconhecer padrões familiares que se repetem ao longo das gerações. Pessoas que cresceram em ambientes marcados por agressividade, silenciamento ou ausência de afeto podem perceber, na vida adulta, dificuldades para estabelecer limites e construir relações diferentes.

Identificar esses padrões não significa estar condenado a reproduzi-los. O autoconhecimento pode ajudar a compreender experiências passadas e desenvolver novas formas de se relacionar.

Em alguns casos, romper um ciclo significa aprender a dizer não. Em outros, significa deixar de buscar aprovação de quem nunca soube oferecê-la. E, para algumas pessoas, pode significar aceitar que a proximidade com determinados familiares não é emocionalmente saudável.

O vínculo de sangue faz parte da história de alguém, mas não elimina a necessidade de respeito, cuidado e segurança.

Porque uma pessoa não deveria ser obrigada a continuar sofrendo na vida adulta apenas para preservar a imagem de uma família que não conseguiu protegê-la na infância.