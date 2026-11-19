REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Nem todo sofrimento precisa ser transformado em pensamento positivo' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Reflexão inspirada no psicólogo Carl Rogers aborda os efeitos da positividade tóxica e a importância de reconhecer que sentir emoções difíceis também faz parte da vida.

Fernanda Varela

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 00:45

Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

“Existe uma crueldade disfarçada de otimismo em exigir que alguém encontre o lado bom de tudo. Você está sofrendo, mas precisa agradecer. Está esgotado, mas precisa pensar positivo. Está enfrentando uma perda, mas escuta que tudo acontece por uma razão. Até perceber que, além de lidar com a própria dor, também precisa fingir que está bem para não incomodar os outros. Nem toda tristeza precisa de uma lição, nem todo sofrimento precisa de uma explicação e nem todo dia difícil precisa terminar com um sorriso.”

Existe uma pressão silenciosa para demonstrar felicidade mesmo quando a vida atravessa momentos difíceis. Nas redes sociais, no ambiente de trabalho e até nas relações pessoais, mensagens de otimismo aparecem frequentemente como respostas para situações que envolvem sofrimento, medo ou frustração.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

Frases como “pense positivo”, “tudo acontece por uma razão” e “poderia ser pior” podem surgir com a intenção de oferecer conforto. Entretanto, dependendo do contexto, também podem transmitir a ideia de que sentimentos negativos precisam ser rapidamente superados.

O problema não está em cultivar esperança ou tentar encontrar perspectivas mais favoráveis diante das dificuldades. A questão surge quando o otimismo se transforma em uma obrigação e deixa de existir espaço para reconhecer emoções desagradáveis.

Esse comportamento é frequentemente chamado de positividade tóxica, expressão utilizada para descrever a imposição de uma atitude positiva mesmo diante de experiências que naturalmente provocam tristeza, raiva, medo ou sofrimento.

Uma pessoa que enfrenta uma perda importante, por exemplo, pode precisar de tempo para elaborar o luto. Alguém que vive uma situação de esgotamento profissional pode necessitar de descanso, apoio e mudanças concretas na rotina.

Entretanto, quando essas experiências recebem apenas respostas otimistas, existe o risco de que o sofrimento seja minimizado.

O psicólogo norte-americano Carl Rogers, um dos principais representantes da psicologia humanista, desenvolveu uma abordagem que valoriza a empatia, a autenticidade e a aceitação da experiência individual.

Em sua perspectiva, compreender genuinamente os sentimentos de outra pessoa é parte fundamental da construção de relações que favorecem o desenvolvimento emocional.

A frase apresentada não é uma citação literal de Rogers, mas uma reflexão contemporânea inspirada em princípios de sua abordagem, especialmente a importância da escuta empática e do reconhecimento das emoções.

Uma das contradições da positividade tóxica é que ela pode transformar sentimentos humanos comuns em motivos de culpa.

A pessoa já está triste por uma situação difícil, mas começa a acreditar que também está errada por não conseguir enxergar o lado positivo.

Está cansada, mas sente vergonha de reclamar. Está frustrada, mas evita compartilhar o que aconteceu porque teme receber respostas que diminuam a importância de sua experiência.

Aos poucos, pode aprender a esconder aquilo que sente para corresponder à expectativa de demonstrar equilíbrio e felicidade.

Essa dinâmica também pode aparecer nas relações familiares e amorosas.

Quando alguém tenta falar sobre uma dificuldade, escuta que deveria agradecer pelo que possui. Quando demonstra insatisfação, recebe a orientação de parar de reclamar. Quando admite que não está bem, ouve que precisa mudar sua maneira de pensar.

Embora essas respostas possam nascer de boas intenções, nem sempre oferecem o acolhimento necessário.

Existe uma diferença importante entre incentivar alguém e impedir que essa pessoa expresse seu sofrimento.

Uma mensagem de esperança pode ser valiosa quando reconhece a dificuldade enfrentada. Entretanto, quando funciona como uma tentativa de encerrar a conversa ou substituir a escuta, pode provocar a sensação de que determinados sentimentos não são bem-vindos.

A reflexão inspirada em Carl Rogers convida a compreender que acolher alguém não significa necessariamente apresentar soluções imediatas.

Em algumas situações, o apoio pode estar em ouvir sem interromper, reconhecer que determinada experiência é dolorosa e permitir que a pessoa fale sobre aquilo que está vivendo sem precisar justificar suas emoções.

Isso não significa que todos os sentimentos devam determinar nossas atitudes ou que seja necessário permanecer indefinidamente concentrado no sofrimento.

Reconhecer uma emoção é diferente de acreditar que ela define toda a realidade.

É possível sentir tristeza e continuar cultivando esperança. É possível reconhecer uma injustiça e procurar maneiras de enfrentá-la. Também é possível atravessar um período difícil sem transformar cada experiência em uma oportunidade obrigatória de crescimento pessoal.

Nem toda perda oferece imediatamente um aprendizado. Nem toda decepção precisa ser interpretada como algo positivo. E nem todo sofrimento encontra uma explicação capaz de torná-lo mais fácil.

A cobrança por felicidade permanente também pode criar uma imagem pouco realista da experiência humana.

A vida envolve conquistas, momentos de alegria e relações significativas, mas também inclui frustrações, conflitos, perdas e situações que escapam ao nosso controle.

Tentar eliminar completamente essas emoções pode dificultar a compreensão daquilo que estamos vivendo.

Por outro lado, reconhecer o sofrimento pode ajudar a identificar necessidades, buscar apoio e refletir sobre mudanças possíveis.

A abordagem humanista de Rogers valoriza justamente a possibilidade de a pessoa entrar em contato com sua experiência de maneira mais autêntica, sem precisar negar aspectos de si mesma para corresponder às expectativas externas.

Talvez uma das formas mais importantes de cuidado seja permitir que alguém não esteja bem sem transformar essa condição em uma falha pessoal.

Um amigo não precisa encontrar palavras perfeitas para oferecer apoio. Um familiar não precisa apresentar uma explicação para toda dificuldade. E uma pessoa que está sofrendo não deveria sentir que precisa sorrir para tornar sua dor mais aceitável aos olhos dos outros.

No fim, a reflexão inspirada em Carl Rogers lembra que a esperança pode ser importante, mas não precisa existir à custa da negação da realidade.

Porque existe uma diferença enorme entre ajudar alguém a encontrar motivos para continuar e exigir que essa pessoa esconda tudo aquilo que está sentindo.