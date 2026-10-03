REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Nem tudo que foi importante precisa ser eterno. Algumas coisas honram sua história quando você permite que terminem' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre deixar ir

O psicólogo norte-americano valorizou a autenticidade, a aceitação e o processo de mudança, ideias que ajudam a compreender por que reconhecer o fim de uma relação, de uma fase ou de um vínculo não significa apagar a importância que aquilo teve em nossa vida

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 00:30

Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

“Nem tudo que foi importante precisa permanecer para sempre. Algumas coisas também honram sua história quando você finalmente permite que terminem.” A frase não é uma citação literal de Carl Rogers, mas uma reflexão inspirada em princípios de sua abordagem humanista, especialmente na ideia de aceitar a própria experiência e permitir-se mudar ao longo da vida.

Existe uma dificuldade particular em deixar ir aquilo que um dia nos fez muito bem. Quando uma relação foi importante, uma amizade atravessou anos ou um sonho ocupou uma parte significativa da nossa história, aceitar que aquilo terminou pode parecer quase uma traição ao passado. Como se reconhecer o fim significasse dizer que tudo o que aconteceu antes deixou de valer a pena.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

Mas uma coisa não precisa durar para sempre para ter sido verdadeira. Uma pessoa pode ter sido essencial em determinado período e não fazer mais sentido na vida atual. Uma escolha pode ter sido a melhor possível naquele momento e, anos depois, já não representar aquilo que desejamos. Uma relação pode ter proporcionado felicidade e ainda assim chegar ao fim.

É justamente essa contradição que torna algumas despedidas tão difíceis. Muitas vezes, não estamos tentando preservar apenas uma pessoa ou situação. Estamos tentando preservar tudo aquilo que fomos enquanto aquela história existia. Deixar ir também pode significar admitir que uma versão da nossa própria vida terminou.

Na abordagem de Rogers, o ser humano não é compreendido como algo pronto e imutável. Sua teoria valoriza o processo de tornar-se, reconhecendo que experiências, sentimentos e necessidades podem mudar. Nesse sentido, permanecer fiel a si mesmo não significa permanecer eternamente fiel a todas as escolhas feitas no passado.

Há momentos em que insistir deixa de ser demonstração de amor e começa a se transformar em dificuldade de aceitar uma mudança. Continuamos procurando justificativas, imaginando como recuperar aquilo que existia antes ou acreditando que o tempo investido é motivo suficiente para permanecer. Só que o passado não cria uma obrigação de futuro.

Isso não significa que qualquer dificuldade seja motivo para abandonar uma relação ou desistir de algo importante. Vínculos atravessam crises, pessoas mudam e muitas histórias podem ser reconstruídas. A questão é perceber quando existe algo a ser reconstruído e quando todo o esforço está sendo direcionado apenas para impedir um fim que, emocionalmente, já aconteceu.

Deixar ir também não é esquecer. Algumas pessoas continuarão fazendo parte das nossas lembranças mesmo depois de deixarem de participar da nossa rotina. Certas experiências permanecerão importantes mesmo quando não quisermos repeti-las. Aceitar um término não exige transformar carinho em indiferença nem reescrever uma história bonita como se ela tivesse sido um erro.

Talvez exista, inclusive, uma forma de respeito em permitir que algumas histórias terminem sem destruir aquilo que elas significaram. Nem toda despedida precisa apagar o que veio antes. Podemos reconhecer que fomos felizes, que aprendemos, que amamos ou que aquela experiência nos transformou e, ao mesmo tempo, admitir que já não queremos continuar vivendo dentro dela.

O problema aparece quando usamos a importância do passado como justificativa para continuar presos a algo que já não existe da mesma maneira. Quanto mais significativa foi uma história, maior pode ser a tentação de acreditar que abandoná-la tornaria inútil todo o tempo dedicado a ela. Mas o valor de uma experiência não depende necessariamente de sua duração.

Algumas coisas permanecerão conosco justamente porque terminaram. Viram memória, aprendizado, saudade ou simplesmente um capítulo que ajudou a construir quem somos hoje. Não precisamos continuar vivendo a mesma história para reconhecer que ela teve valor.