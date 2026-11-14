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Frase do dia da Psicologia: '“Nenhum filho deveria ser obrigado a manter uma relação com os pais, que continua machucando, apenas porque existe um laço de sangue' - reflexão inspirada em Alice Miller

Reflexão inspirada na psicanalista Alice Miller aborda as marcas deixadas por relações familiares dolorosas e o direito dos filhos de estabelecer limites, inclusive quando isso significa se afastar dos próprios pais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 00:30

Em seus estudos, Alice Miller defendia que crianças precisam ser vistas, ouvidas e respeitadas para desenvolver uma autoestima saudável.
Em seus estudos, Alice Miller defendia que crianças precisam ser vistas, ouvidas e respeitadas para desenvolver uma autoestima saudável. Crédito: Reprodução

“Nem todo pai foi um bom pai. Nem toda mãe foi uma boa mãe. E nenhum filho deveria ser obrigado a manter uma relação que continua machucando apenas porque existe um laço de sangue. A maternidade e a paternidade não apagam a negligência, a humilhação ou a violência. Às vezes, afastar-se de quem deveria ter cuidado de você é a única maneira de começar a cuidar de si mesmo.”

Existe uma cobrança social profundamente enraizada de que filhos devem amar, respeitar e permanecer próximos dos pais independentemente da história que viveram. Expressões como “mãe é mãe” ou “pai só existe um” costumam aparecer sempre que alguém decide estabelecer limites ou interromper o contato com a própria família.

Alice Miller

O legado de Alice Miller mostra que compreender a infância não significa viver preso ao passado, mas criar oportunidades para uma vida emocional mais consciente e saudável. por Reprodução
Suas reflexões sobre vínculos familiares, traumas emocionais e desenvolvimento infantil continuam inspirando psicólogos e leitores em todo o mundo. por Reprodução
Autora de obras que marcaram a Psicologia, Alice Miller destacou a importância de reconhecer as emoções e compreender a própria história para romper ciclos de sofrimento. por Reprodução
Em seus estudos, Alice Miller defendia que crianças precisam ser vistas, ouvidas e respeitadas para desenvolver uma autoestima saudável. por Reprodução
Alice Miller dedicou sua carreira a estudar como as experiências da infância influenciam a vida emocional na fase adulta. por Reprodução
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O legado de Alice Miller mostra que compreender a infância não significa viver preso ao passado, mas criar oportunidades para uma vida emocional mais consciente e saudável. por Reprodução

O problema é que essas frases nem sempre consideram aquilo que aconteceu dentro de casa.

Nem toda infância foi marcada por carinho, segurança e boas lembranças. Existem filhos que cresceram convivendo com humilhações, rejeição, negligência emocional, agressões ou comportamentos que comprometeram profundamente sua autoestima.

Para essas pessoas, a família pode representar não apenas um vínculo afetivo, mas também a origem de experiências dolorosas que continuam produzindo consequências na vida adulta.

A escritora e pesquisadora da infância Alice Miller, conhecida por obras como O Drama da Criança Bem-Dotada e Por Seu Próprio Bem, dedicou grande parte de seu trabalho à compreensão dos efeitos dos maus-tratos e da repressão emocional durante a infância.

Miller questionava a idealização das figuras parentais e a pressão para que filhos negassem ou minimizassem o sofrimento vivido em nome do respeito e da gratidão.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, uma mulher não se apaixona por outro homem, mas pela maneira como ele a faz se sentir' - reflexão inspirada em Carl Gustav Jung

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, uma mulher não se apaixona por outro homem, mas pela maneira como ele a faz se sentir' - reflexão inspirada em Carl Gustav Jung

A frase apresentada não é uma citação literal da autora, mas uma reflexão contemporânea inspirada em suas discussões sobre traumas infantis, vínculos familiares e reconhecimento da própria dor.

Uma das questões mais delicadas desse tema é que muitas pessoas chegam à vida adulta acreditando que precisam justificar continuamente o comportamento dos pais.

Dizem a si mesmas que eles fizeram o melhor que puderam, que tiveram uma infância difícil ou que não sabiam demonstrar afeto. Essas explicações podem ajudar a compreender determinados comportamentos, mas não eliminam necessariamente os danos provocados.

Compreender a história de alguém não significa ser obrigado a aceitar tudo o que essa pessoa faz.

Também existe uma diferença importante entre reconhecer que os pais cometeram erros e permanecer em uma relação que continua causando sofrimento. Algumas famílias conseguem reconstruir vínculos por meio do diálogo, do reconhecimento das falhas e de mudanças concretas de comportamento.

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Em outras, porém, as tentativas de aproximação podem resultar em novas humilhações, manipulações e conflitos.

Nessas situações, estabelecer distância pode ser uma forma legítima de proteção emocional.

Isso não significa que todo conflito familiar deva terminar em rompimento. O afastamento é uma decisão complexa, que pode envolver tristeza, culpa, saudade e sentimentos contraditórios. Cada pessoa precisa avaliar sua própria história, suas condições e os limites necessários para preservar o bem-estar.

Entretanto, a decisão de manter contato não deveria ser imposta apenas pela existência de um vínculo biológico.

Há filhos que passam anos tentando conquistar um carinho que nunca receberam, esperando um pedido de desculpas que não chega ou acreditando que, se forem suficientemente compreensivos, finalmente conseguirão construir a relação que desejavam.

E existe uma dor particular em aceitar que algumas pessoas talvez nunca sejam capazes de oferecer o amor, a proteção ou o reconhecimento que deveriam ter proporcionado.

A reflexão inspirada em Alice Miller também questiona a ideia de que o perdão seja uma obrigação. Perdoar, quando acontece, é um processo individual. Não pode ser exigido como condição para que alguém seja considerado um bom filho.

Da mesma forma, perdoar não significa necessariamente retomar a convivência.

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Frase do dia da Filosofia: 'Nem todo afastamento é ingratidão. Às vezes, é apenas o resultado de uma convivência que deixou de ser agradável' - reflexão inspirada em Michel de Montaigne

Reconhecer os danos sofridos não é ingratidão. Estabelecer limites não é falta de caráter. E decidir interromper uma relação que continua provocando sofrimento não significa apagar a própria história.

Porque ser pai ou mãe representa uma responsabilidade que vai muito além de colocar alguém no mundo.

E talvez uma das maiores injustiças cometidas contra filhos que cresceram em ambientes familiares dolorosos seja exigir que continuem protegendo os sentimentos de quem nunca soube proteger os deles.

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