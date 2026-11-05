REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'O passado pode ensinar, mas não deveria se transformar em uma sentença' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Nem todos os erros podem ser corrigidos, mas isso não significa que uma pessoa precise passar a vida inteira pagando por eles

Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 00:00

Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. Crédito: Reprodução

“O passado pode ensinar, mas não deveria se transformar em uma sentença que impede você de tentar novamente, de ser feliz ou de construir uma vida diferente.”

A reflexão, inspirada no pensamento do psicólogo norte-americano Carl Rogers, aborda uma das dificuldades mais comuns do amadurecimento emocional: aprender a conviver com os próprios erros sem permitir que eles determinem tudo o que ainda pode acontecer.

Existem pessoas que conseguem perdoar os outros, compreender suas falhas e reconhecer que ninguém acerta o tempo inteiro. Entretanto, quando olham para a própria história, encontram uma dificuldade enorme de oferecer a si mesmas a mesma compreensão.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

Relembram decisões equivocadas, relacionamentos que não deram certo, oportunidades desperdiçadas e situações nas quais gostariam de ter agido de maneira diferente. Com o passar do tempo, essas lembranças podem deixar de representar experiências de aprendizado e se transformar em motivos constantes de culpa.

O problema começa quando alguém passa a acreditar que não merece uma nova oportunidade simplesmente porque errou no passado.

Carl Rogers, um dos principais representantes da psicologia humanista, desenvolveu uma abordagem centrada na pessoa, valorizando a empatia, a autenticidade e a aceitação como elementos importantes para o desenvolvimento psicológico.

Em seus estudos, destacou a capacidade humana de crescimento e transformação, especialmente quando existem condições favoráveis para que uma pessoa compreenda melhor suas experiências e sentimentos.

A frase apresentada não é uma citação literal de Rogers, mas uma reflexão contemporânea inspirada em princípios de sua abordagem.

Uma das armadilhas do arrependimento é avaliar decisões antigas com o conhecimento que só foi adquirido depois. Muitas vezes, a pessoa se culpa por não ter percebido sinais, tomado atitudes ou compreendido situações que, naquele momento, ainda não conseguia enxergar com clareza.

Isso não significa ignorar responsabilidades ou justificar comportamentos que causaram sofrimento. Reconhecer erros, reparar danos quando possível e assumir suas consequências também fazem parte do amadurecimento.

Mas existe uma diferença importante entre aprender com aquilo que aconteceu e transformar a própria vida em uma punição permanente.

Quem passou por um relacionamento difícil pode voltar a amar. Quem fez escolhas profissionais equivocadas pode encontrar novos caminhos. Quem perdeu oportunidades pode descobrir outras possibilidades que sequer imaginava.

A reflexão inspirada em Carl Rogers lembra que o passado faz parte da identidade de uma pessoa, mas não precisa limitar todas as versões que ela ainda poderá construir de si mesma.

Porque amadurecer não significa conseguir voltar no tempo e fazer tudo corretamente. Significa reconhecer o que aconteceu, compreender o que pode ser diferente e aceitar que uma decisão antiga não precisa determinar o restante da vida.