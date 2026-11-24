REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'O pavor de perder alguém pode roubar a felicidade de ainda ter essa pessoa ao seu lado' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Reflexão inspirada no psicólogo Carl Rogers aborda a ansiedade antecipatória, o medo de perder quem amamos e o sofrimento de quem vive emocionalmente preso a uma tragédia que ainda não aconteceu

Fernanda Varela

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 00:00

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. Crédito: Reprodução

“Existe uma forma silenciosa de sofrimento em viver constantemente à espera de uma tragédia. A pessoa que você ama ainda está presente, mas sua mente já imagina a ausência. Os momentos felizes são atravessados pelo medo, os dias tranquilos parecem frágeis e até a alegria vem acompanhada da angústia de que tudo pode acabar. Aos poucos, você percebe que está sofrendo por um futuro que ainda não chegou e permitindo que o pavor de perder alguém roube parte do tempo que ainda poderia viver ao lado dessa pessoa.”

Existem pessoas que encontram dificuldade para aproveitar momentos felizes porque estão constantemente preocupadas com a possibilidade de que alguma coisa ruim aconteça. Mesmo quando tudo parece tranquilo, a mente começa a imaginar perdas, despedidas e situações que poderiam transformar completamente a vida.

Uma conversa agradável, um almoço em família ou uma tarde aparentemente comum podem ser interrompidos por pensamentos sobre o futuro.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

A pessoa observa alguém que ama e, em vez de experimentar apenas a alegria daquela companhia, sente uma angústia profunda ao imaginar que um dia precisará enfrentar sua ausência.

O sofrimento surge justamente dessa contradição: aquilo que deveria proporcionar segurança e felicidade também desperta o pavor de perder.

Em alguns casos, essa preocupação se torna tão frequente que o indivíduo passa a viver emocionalmente à espera de uma tragédia.

O psicólogo norte-americano Carl Rogers, um dos principais representantes da psicologia humanista, dedicou parte de sua obra à compreensão da experiência subjetiva e à importância da autenticidade no desenvolvimento emocional.

Criador da abordagem centrada na pessoa, Rogers defendia a importância de um ambiente marcado pela empatia, pela aceitação e pela compreensão genuína dos sentimentos individuais.

Em seus estudos, valorizou a capacidade humana de desenvolver maior consciência sobre as próprias experiências e de construir maneiras mais autênticas de se relacionar consigo mesmo e com os outros.

A frase apresentada não é uma citação literal de Rogers, mas uma reflexão contemporânea inspirada em princípios de sua abordagem, especialmente na importância de reconhecer os sentimentos sem permitir que expectativas externas determinem como devemos vivenciá-los.

Uma das questões mais delicadas do medo da perda é que ele pode provocar sofrimento mesmo quando a pessoa amada continua presente.

A mente antecipa cenários dolorosos, imagina mudanças na rotina e tenta prever como será enfrentar uma realidade completamente diferente.

Surgem preocupações sobre a solidão, a falta de apoio e a dificuldade de continuar vivendo sem alguém que representa proteção e estabilidade.

Em determinadas situações, esses pensamentos podem estar associados à ansiedade antecipatória, caracterizada pela preocupação intensa diante de acontecimentos futuros percebidos como ameaçadores.

Quando existe uma doença grave ou uma ameaça concreta de perda, também podem surgir experiências relacionadas ao luto antecipatório.

Entretanto, nem toda preocupação com a possibilidade de perder alguém representa um transtorno psicológico. O que merece atenção é a intensidade, a frequência e o impacto desses sentimentos na vida cotidiana.

O medo de perder pessoas importantes faz parte da experiência humana.

Afinal, construir vínculos afetivos também significa reconhecer que existem relações cuja ausência provocaria mudanças profundas em nossa existência.

O problema surge quando a possibilidade dessa ausência começa a ocupar um espaço tão grande que compromete a capacidade de aproveitar a relação no presente.

A pessoa amada está ali, mas a mente já ensaia a despedida.

Um momento de felicidade desperta tristeza porque existe a consciência de que ele não durará para sempre. Uma situação tranquila provoca insegurança porque parece impossível acreditar que a estabilidade poderá continuar.

Até mesmo lembranças felizes podem ser acompanhadas pela angústia de imaginar que, no futuro, restarão apenas recordações.

Esse comportamento pode criar uma sensação permanente de vulnerabilidade.

Em vez de reconhecer que o futuro é incerto, a pessoa passa a se relacionar com ele como se uma tragédia fosse inevitável e estivesse sempre prestes a acontecer.

Existe uma diferença importante entre saber que uma perda poderá ocorrer e viver emocionalmente como se ela já estivesse acontecendo.

A primeira percepção faz parte do reconhecimento da fragilidade da existência.

A segunda pode transformar uma possibilidade futura em uma fonte constante de sofrimento no presente.

A reflexão inspirada em Carl Rogers convida a observar como esses pensamentos afetam nossa experiência emocional.

Na abordagem centrada na pessoa, reconhecer genuinamente aquilo que sentimos é um aspecto importante do processo de desenvolvimento pessoal.

Isso significa que não precisamos negar o medo, fingir tranquilidade ou nos obrigar a pensar positivamente diante de situações que despertam insegurança.

Entretanto, reconhecer uma emoção não significa necessariamente aceitar todas as conclusões produzidas por ela.

Sentir pavor de uma perda não significa que essa perda esteja prestes a acontecer. Imaginar que não conseguiremos enfrentar determinada situação também não representa uma previsão confiável sobre nossa capacidade futura.

Quando estamos emocionalmente sobrecarregados, podemos ter dificuldade para reconhecer recursos pessoais, relações de apoio e possibilidades que ainda não conseguimos visualizar.

Outro aspecto importante é que o medo constante pode gerar uma espécie de culpa antecipada.

A pessoa começa a pensar que deveria aproveitar melhor cada momento, demonstrar mais carinho ou estar mais presente, como se precisasse impedir qualquer arrependimento futuro.

Embora valorizar a convivência seja importante, transformar cada encontro em uma obrigação de felicidade pode aumentar ainda mais a pressão emocional.

Nem todos os dias serão especiais. Nem todas as conversas serão profundas. E nem todos os momentos compartilhados precisam se transformar em lembranças extraordinárias.

Muitas vezes, a beleza de uma relação está justamente na simplicidade da convivência.

Está em conversar sobre assuntos cotidianos, dividir uma refeição, assistir à televisão ou simplesmente saber que aquela pessoa está por perto.

A preocupação excessiva com o futuro pode fazer com que essas experiências sejam atravessadas por uma tristeza que ainda não corresponde à realidade presente.

Isso não significa que seja possível eliminar completamente a angústia diante da possibilidade de uma despedida.

Quando alguém enfrenta problemas de saúde, envelhece ou atravessa situações de vulnerabilidade, é natural que preocupações sobre o futuro se tornem mais frequentes.

Nesses casos, o acolhimento emocional e o acompanhamento psicológico podem ajudar a compreender os sentimentos envolvidos e desenvolver maneiras de lidar com a incerteza.

Quando o sofrimento é acompanhado pela sensação de que a própria vida perderia completamente o sentido diante de uma perda, é especialmente importante procurar apoio profissional.

Afinal, o pavor pode fazer com que o futuro pareça impossível, mesmo quando ainda não conhecemos os recursos que poderemos desenvolver para enfrentá-lo.

A reflexão inspirada em Rogers também permite compreender que viver o presente não significa ignorar riscos, abandonar preocupações legítimas ou fingir que determinadas perdas não acontecerão.

Significa reconhecer que, embora não seja possível controlar todos os acontecimentos futuros, ainda existem experiências, vínculos e momentos que fazem parte da realidade de hoje.

E que essas experiências merecem ser vividas sem a exigência de antecipar emocionalmente todas as dores que poderão surgir.

No fim, a reflexão inspirada em Carl Rogers lembra que o amor e o medo da perda frequentemente caminham juntos, especialmente quando alguém representa uma fonte fundamental de segurança.

Entretanto, existe uma diferença entre reconhecer a importância de uma pessoa e permitir que o pavor de sua ausência domine completamente a relação.

Porque uma das formas mais dolorosas de sofrimento é começar a sentir saudade de alguém que ainda está ao nosso lado.