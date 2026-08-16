REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'O perigo não é deixar de desejar; é se acostumar com a ausência do desejo e deixar de sentir falta dele' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel sobre intimidade

O pensamento inspirado na psicoterapeuta Esther Perel convida a olhar para uma situação que pode acontecer silenciosamente em relacionamentos longos: o desejo desaparece aos poucos, mas o casal aprende a viver sem ele

Fernanda Varela

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 00:30

Em seus estudos, Esther Perel questiona por que casais que se amam profundamente podem, com o tempo, perder a intimidade Crédito: Divulgação

No começo, a ausência de intimidade costuma incomodar. O casal percebe que os encontros a dois diminuíram, que os gestos de carinho ficaram menos frequentes e que já não existe a mesma vontade de se aproximar. Com o tempo, porém, a falta pode deixar de ser percebida como um problema. A rotina se estabelece e aquilo que antes fazia falta passa simplesmente a fazer parte da vida.

Perel explora justamente a complexidade do desejo dentro de relações duradouras. Amor, segurança e companheirismo podem permanecer mesmo quando a dimensão erótica da relação começa a desaparecer. É possível continuar cuidando um do outro, dividindo responsabilidades, criando filhos e construindo planos enquanto uma parte importante da relação fica esquecida.

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O mais delicado acontece quando o casal deixa de se enxergar como casal e passa a funcionar apenas como uma dupla que administra a vida. São parceiros, amigos e companheiros, mas já não existe espaço para mistério, sedução, curiosidade ou para enxergar o outro para além das funções que assumiu dentro da família.

Isso não significa que todo relacionamento precise manter a mesma intensidade da paixão dos primeiros meses. O desejo naturalmente muda com o tempo. A questão é quando a ausência de intimidade deixa de ser uma fase e passa a ser aceita como se fosse inevitável.

Às vezes, o problema não é apenas ter perdido o desejo, mas ter parado de perceber que ele foi perdido. Porque, quando a falta deixa de incomodar, também pode desaparecer a motivação para tentar recuperar aquilo que um dia fazia parte da relação.