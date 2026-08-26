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Frase do dia da Psicologia: 'O problema nem sempre é a sogra querer participar demais; às vezes, é o casal nunca ter definido até onde a família pode entrar' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

A interferência de pais e sogros pode se tornar fonte de conflitos quando o casal não estabelece fronteiras claras entre a relação conjugal e a família de origem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 00:30

Para Salvador Minuchin, uma família saudável precisa permitir proximidade e afeto sem apagar a autonomia de cada relação
Para Salvador Minuchin, uma família saudável precisa permitir proximidade e afeto sem apagar a autonomia de cada relação Crédito: Reprodução

Quando o assunto é conflito com sogras, é fácil concentrar toda a responsabilidade em quem parece interferir demais. Uma opinião sobre a criação dos netos, um comentário sobre o casamento, uma visita sem combinar ou uma tentativa de participar de decisões particulares podem rapidamente gerar desgaste. Mas nem sempre o problema começa apenas com quem ultrapassa o limite.

Às vezes, o limite simplesmente nunca foi estabelecido.

Curiosidades sobre Salvador Minuchin

Salvador Minuchin mostrou que limites familiares não significam afastamento: eles ajudam a preservar vínculos sem permitir que cuidado e participação se transformem em interferência por Reprodução
A obra de Minuchin ajuda a compreender por que pais, filhos, casais e outros familiares precisam ocupar lugares diferentes dentro da dinâmica familiar por Reprodução
Para Salvador Minuchin, uma família saudável precisa permitir proximidade e afeto sem apagar a autonomia de cada relação por Reprodução
Salvador Minuchin foi um psiquiatra e terapeuta familiar, reconhecido como um dos principais nomes da terapia familiar estrutural por Reprodução
Minuchin estudou como a organização das famílias e os limites entre seus integrantes podem influenciar conflitos e relações dentro de casa por Reprodução
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Salvador Minuchin mostrou que limites familiares não significam afastamento: eles ajudam a preservar vínculos sem permitir que cuidado e participação se transformem em interferência por Reprodução

A reflexão inspirada na obra de Salvador Minuchin ajuda a compreender essa dinâmica. Um dos principais nomes da terapia familiar estrutural, o psiquiatra trabalhou com a ideia de que as famílias possuem diferentes subsistemas e precisam estabelecer fronteiras que organizem essas relações.

Quando um casal se forma, surge um espaço conjugal que precisa ter alguma autonomia. Isso não significa afastar pais, irmãos ou outros parentes, mas compreender que determinadas decisões passam a pertencer prioritariamente às duas pessoas que construíram aquela relação.

O problema é que essa separação nem sempre acontece de maneira clara.

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Uma sogra pode acreditar que continua tendo liberdade para opinar sobre todas as decisões do filho. O filho pode compartilhar detalhes das discussões conjugais com a mãe. O parceiro, por sua vez, pode sentir que qualquer decisão precisa passar pela aprovação de alguém que nem sequer faz parte do casal.

Com o tempo, pequenos episódios podem produzir uma sensação maior: a de que existem pessoas demais participando de uma relação que deveria ser construída a dois.

Por isso, estabelecer limites não deveria ser responsabilidade apenas de quem se sente incomodado. Se a interferência vem da família de um dos parceiros, é importante que essa pessoa também participe da construção das fronteiras. Caso contrário, o outro pode acabar ocupando permanentemente o papel de quem reclama, enquanto o familiar continua entrando no espaço que permanece aberto.

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Também não se trata de transformar sogras ou outros parentes em inimigos. Famílias podem ser importantes fontes de apoio, carinho e pertencimento. Ter limites não significa ter distância; significa entender quais assuntos podem ser compartilhados e quais decisões pertencem ao casal.

Isso pode envolver aprender a dizer frases simples como "vamos decidir isso entre nós", não levar todas as brigas para os pais ou impedir que opiniões externas tenham mais peso do que a conversa entre os próprios parceiros.

No fim, talvez uma das melhores formas de preservar tanto o casamento quanto a relação com a família seja justamente deixar claro o lugar de cada um.

Porque, quando ninguém sabe até onde pode entrar, aquilo que uma pessoa entende como cuidado pode ser vivido pela outra como invasão.

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