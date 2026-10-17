REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'O que mais sufoca uma mãe é a sensação de que, se ela parar um segundo, tudo ao seu redor vai desmoronar' - a reflexão inspirada em Donald Winnicott sobre sobrecarga materna

A sobrecarga materna vai muito além do cansaço físico e pode fazer uma mulher sentir que precisa estar disponível o tempo inteiro, mesmo quando já não encontra forças para cuidar de si mesma

Fernanda Varela

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 09:00

Donald Winnicott foi pediatra e psicanalista britânico, conhecido por seus estudos sobre desenvolvimento emocional e relações entre pais e filhos Crédito: Reprodução

“Às vezes, o que sufoca uma mãe não é a falta de amor pelos filhos, mas a sensação de que, se ela parar por um instante, tudo ao seu redor vai desmoronar.” A frase não é uma citação literal de Donald Winnicott, mas uma reflexão inspirada em seus estudos sobre a maternidade, o cuidado e a importância do ambiente familiar no desenvolvimento emocional.

Existem mães que não conseguem ficar doentes em paz. Mesmo com febre, dor ou exaustão, continuam pensando no que os filhos vão comer, nas roupas que precisam ser lavadas e nos compromissos que não podem ser esquecidos. Se tentam descansar, alguém aparece perguntando onde está determinado objeto, qual remédio a criança precisa tomar ou o que deve ser preparado para o jantar. E, mesmo quando ninguém pede nada, a cabeça continua funcionando como se estivesse permanentemente de plantão.

Curiosidades sobre Donald Winnicott 1 de 5

É um cansaço que não termina quando as tarefas acabam, porque as tarefas nunca parecem acabar. A mãe pode estar sentada no sofá, mas continua lembrando que precisa marcar uma consulta, comprar material escolar ou verificar se o uniforme está limpo. Pode estar no trabalho, mas uma parte de sua atenção permanece voltada para a casa. Pode finalmente deitar para dormir e começar a organizar mentalmente tudo o que precisará resolver no dia seguinte.

O mais difícil é que muitas mulheres passam a acreditar que esse estado de alerta faz parte de ser uma boa mãe. Sentem que precisam antecipar qualquer problema, conhecer todas as necessidades dos filhos e garantir que a rotina funcione sem falhas. Quando alguma coisa dá errado, mesmo que não seja responsabilidade exclusiva delas, a culpa costuma aparecer antes de qualquer outra reação.

Donald Winnicott, pediatra e psicanalista britânico, dedicou parte importante de sua obra à relação entre mães e filhos e às condições necessárias para o desenvolvimento emocional infantil. Entre suas contribuições está o conceito de mãe suficientemente boa, que questiona a ideia de que uma criança precise de cuidados perfeitos e sem falhas para se desenvolver de maneira saudável.

Essa perspectiva ajuda a compreender uma cobrança que acompanha muitas mulheres: a sensação de que precisam acertar sempre. Embora Winnicott não tenha formulado a frase apresentada nesta reflexão nem desenvolvido uma teoria específica sobre a distribuição contemporânea das tarefas domésticas, suas ideias permitem discutir a importância de reconhecer os limites humanos de quem cuida.

Uma mãe não precisa ser perfeita para amar profundamente os filhos. Não precisa antecipar todas as necessidades, resolver sozinha cada dificuldade ou impedir que qualquer frustração aconteça. Ainda assim, muitas vivem como se um pequeno descuido fosse suficiente para colocar em dúvida toda a dedicação que oferecem à família.

Essa pressão se torna ainda mais desgastante quando a responsabilidade pela organização da casa permanece concentrada na mulher. Em algumas famílias, o pai participa da criação, leva as crianças à escola, prepara refeições e realiza tarefas domésticas. Mas é a mãe quem precisa lembrar que essas atividades devem acontecer, distribuir responsabilidades e verificar se tudo foi resolvido.

Existe uma diferença importante entre ajudar e compartilhar a responsabilidade. Quando um pai diz que ajuda a companheira com os filhos, pode estar demonstrando disposição para participar dos cuidados, mas a própria ideia de ajuda merece atenção. Afinal, cuidar das crianças não deveria ser uma obrigação pertencente originalmente à mãe, da qual o outro responsável participa apenas quando solicitado.

Essa desigualdade aparece em situações aparentemente pequenas. Um pai pode combinar de jogar futebol com os amigos uma vez por semana e simplesmente sair de casa no horário marcado. Quando a mãe comenta que também gostaria de ter um momento de lazer, ele responde que ela deveria organizar alguma coisa para fazer.

Mas quem ficará com as crianças? Quem lembrará os horários das refeições? Quem organizará o que será necessário durante sua ausência? Em muitas casas, todas essas respostas continuam dependendo da mulher. Até para conseguir algumas horas de descanso, ela precisa trabalhar antes, garantindo que ninguém sinta falta de sua presença.

É por isso que a sobrecarga materna não pode ser medida apenas pela quantidade de tarefas realizadas. Existe também a carga mental, formada pela responsabilidade de planejar, lembrar, antecipar e coordenar tudo aquilo que mantém a rotina familiar funcionando. Quando essa obrigação não é compartilhada, a mulher pode sentir que nunca está verdadeiramente livre, mesmo quando consegue passar algum tempo longe dos filhos.

O problema não é necessariamente a falta de amor pela família. Muitas dessas mães sentem um carinho imenso pelas crianças, acompanham suas conquistas com orgulho e encontram felicidade em momentos simples da convivência. Mas o amor não elimina a necessidade de descansar, nem torna uma pessoa capaz de suportar responsabilidades ilimitadas.

Uma mulher pode adorar brincar com os filhos e, ainda assim, desejar passar uma tarde inteira sem ouvir ninguém chamá-la. Pode sentir saudade das crianças quando está longe e, ao mesmo tempo, experimentar alívio por não precisar tomar decisões durante algumas horas. Esses sentimentos podem coexistir sem que um deles torne o outro menos verdadeiro.

O sofrimento aumenta quando a mãe acredita que não tem o direito de expressar essa ambivalência. Se reclama do cansaço, pode ouvir que deveria agradecer por ter filhos saudáveis. Se pede um tempo sozinha, corre o risco de ser chamada de egoísta. Se admite que sente saudade da liberdade que possuía antes da maternidade, algumas pessoas interpretam suas palavras como falta de amor.

Com isso, muitas mulheres passam a esconder a própria exaustão. Continuam cumprindo responsabilidades, oferecendo carinho e tentando demonstrar que está tudo bem, mesmo quando já não conseguem encontrar espaço para suas necessidades. A cobrança deixa de vir apenas das pessoas ao redor e passa a fazer parte da maneira como elas próprias avaliam seu desempenho como mães.

Há também um aspecto emocional particularmente desgastante: a sensação de ser indispensável para absolutamente tudo. Quando uma mulher acredita que ninguém conseguirá cuidar adequadamente dos filhos sem suas orientações, qualquer tentativa de descanso pode ser acompanhada de ansiedade. Ela sai de casa, mas continua conferindo mensagens, atendendo telefonemas e resolvendo problemas à distância.

Em algumas situações, essa sensação é alimentada pela falta real de apoio. Em outras, também pode estar relacionada a padrões de exigência que foram construídos ao longo do tempo. De qualquer forma, não basta dizer a uma mãe que ela precisa relaxar quando a estrutura familiar continua dependendo permanentemente de sua atenção.

A reflexão inspirada em Winnicott permite lembrar que cuidar de uma criança não exige a anulação completa de quem oferece esse cuidado. Uma mãe possui limites, necessidades e uma vida emocional que também merecem atenção. Reconhecer isso não diminui sua importância na família, mas ajuda a questionar expectativas que podem se tornar impossíveis de sustentar.

É importante compreender que o descanso materno não deveria depender de uma situação extrema. Uma mulher não precisa adoecer, chegar ao esgotamento ou demonstrar que já não suporta a rotina para merecer algumas horas de tranquilidade. O direito de cuidar de si existe antes que o corpo e a mente comecem a dar sinais de sobrecarga.

Também não basta oferecer uma folga ocasional se, no dia seguinte, todas as responsabilidades voltam a se concentrar sobre a mesma pessoa. Uma divisão mais equilibrada envolve assumir tarefas do começo ao fim, conhecer a rotina dos filhos e tomar decisões sem depender continuamente das orientações maternas.

Isso permite que a mãe tenha algo que muitas vezes parece simples, mas pode se tornar raro: a possibilidade de estar verdadeiramente ausente por algumas horas, sabendo que os filhos continuarão recebendo os cuidados necessários sem que ela precise supervisionar tudo.

A maternidade pode ser uma experiência profundamente significativa, mas não deveria transformar uma mulher na única responsável pelo funcionamento de toda a família. Amar os filhos não significa abrir mão do próprio descanso, abandonar interesses pessoais ou aceitar que todas as necessidades dos outros sejam sempre mais importantes que as suas.

Talvez uma das partes mais dolorosas dessa sobrecarga seja perceber que ninguém parece notar o quanto a mãe faz até o momento em que ela deixa de fazer. Enquanto tudo funciona, suas tarefas podem passar despercebidas. Mas basta esquecer um compromisso, atrasar uma refeição ou demonstrar cansaço para que sua ausência seja imediatamente sentida.

Essa sensação de que tudo depende dela pode transformar o amor em uma experiência acompanhada de medo, culpa e exaustão. Não porque os filhos sejam um peso indesejado, mas porque nenhuma pessoa deveria carregar sozinha tantas responsabilidades.

A reflexão inspirada em Donald Winnicott convida a reconhecer que uma mãe continua sendo humana. Ela pode errar, precisar de ajuda, desejar silêncio e admitir que não consegue resolver tudo. Sua dedicação não deveria ser medida pela quantidade de sacrifícios que consegue suportar sem reclamar.

Porque algumas mães não precisam que alguém lhes diga para serem mais fortes, mais pacientes ou mais organizadas. Precisam de pessoas que assumam responsabilidades sem esperar instruções, percebam o trabalho invisível que sustenta a rotina e compreendam que cuidar de quem cuida também é uma necessidade.