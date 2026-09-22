REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Pedir desculpas não é mudar quando a pessoa acredita que tem o direito de controlar, intimidar ou punir você' - a reflexão inspirada em Lundy Bancroft sobre vínculo abusivo

O autor e especialista em violência doméstica dedicou parte de seu trabalho a compreender padrões de comportamento de homens abusivos e chama atenção para a diferença entre demonstrar arrependimento e assumir responsabilidade real pelas próprias atitudes

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 00:30

Em sua obra, Lundy Bancroft discute como pedidos de desculpas e promessas não representam, por si só, uma mudança quando comportamentos de controle e abuso continuam se repetindo Crédito: Reprodução

Depois de uma discussão grave, podem surgir lágrimas, pedidos de desculpas e promessas de que aquilo nunca mais acontecerá. A pessoa parece arrependida, reconhece que passou dos limites e, durante algum tempo, muda a maneira de agir. Para quem está emocionalmente envolvido naquela relação, é natural desejar acreditar que aquele pedido de perdão representa o início de uma transformação.

“Pedir desculpas não é mudança quando a pessoa continua acreditando que tem o direito de controlar, intimidar ou punir você” não é uma citação literal de Lundy Bancroft. A reflexão é inspirada em sua obra sobre comportamento abusivo, especialmente em seu trabalho com homens que praticaram violência contra parceiras. Bancroft não é psicólogo, por isso a frase deve ser apresentada como uma reflexão inspirada em sua obra, e não como uma teoria psicológica criada por ele.

Lundy Bancroft é especialista em violência doméstica 1 de 4

Uma das ideias importantes discutidas por Bancroft é que o comportamento abusivo não deve ser compreendido apenas como uma sequência de momentos em que alguém “perde o controle”. Em sua abordagem, é necessário observar também crenças e atitudes que sustentam determinadas condutas, incluindo a sensação de ter direito de controlar a parceira, impor regras ou esperar que suas necessidades tenham prioridade.

Essa perspectiva ajuda a entender por que um pedido de desculpas, sozinho, diz pouco sobre aquilo que acontecerá depois. Alguém pode se arrepender das consequências de uma explosão, sentir medo de perder o relacionamento ou lamentar ter ido longe demais e, ainda assim, continuar acreditando que possui o direito de vigiar o celular da parceira, determinar suas roupas, interferir em suas amizades ou puni-la quando ela não age como esperado.

É possível pedir perdão pelo grito e continuar acreditando que a outra pessoa “provocou” aquele grito. É possível lamentar uma ameaça e continuar responsabilizando a parceira pela própria reação. Também é possível prometer que determinada situação nunca mais acontecerá sem questionar as ideias que fizeram aquele comportamento parecer justificável naquele momento.

Por isso, responsabilização é diferente de arrependimento. Uma mudança consistente envolve reconhecer o comportamento sem transferir a culpa para quem sofreu suas consequências, abandonar justificativas para intimidação ou controle e demonstrar, ao longo do tempo, atitudes diferentes. Não é uma frase dita depois da crise que comprova transformação, mas o padrão que aparece quando surgem novamente frustração, ciúme, conflito ou contrariedade.

Também é importante não concluir que toda pessoa que pede desculpas e repete um erro esteja necessariamente em uma relação abusiva. Seres humanos falham, reincidem em comportamentos inadequados e podem levar tempo para modificar determinados padrões. Quando existem intimidação, ameaças, coerção, controle ou violência, porém, a repetição merece ser observada dentro de um contexto muito mais sério.

A obra de Bancroft ajuda justamente a deslocar a atenção das promessas para os comportamentos. Em vez de perguntar apenas se alguém parece arrependido depois de machucar o parceiro, é possível observar o que acontece quando essa pessoa é contrariada novamente. Ela respeita um “não”? Aceita que o outro tenha autonomia? Assume responsabilidade sem procurar culpados? Abandona os comportamentos que provocavam medo?