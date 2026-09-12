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Frase do dia da Psicologia: 'Permanecer em um lugar que já não faz você crescer também é uma decisão, mesmo quando você prefere chamar isso de medo de mudar' - a reflexão inspirada em Carl Rogers

O medo pode explicar por que permanecemos em situações que já não nos fazem bem, mas chega um momento em que evitar qualquer mudança também começa a determinar a vida que teremos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 00:30

Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Existem momentos em que sabemos que alguma coisa precisa mudar muito antes de termos coragem de fazer qualquer coisa a respeito.

Pode ser um emprego que já não oferece perspectivas, um relacionamento que deixou de fazer bem, uma rotina que provoca infelicidade ou simplesmente uma vida que parece pequena demais para aquilo que ainda gostaríamos de experimentar. Mesmo percebendo tudo isso, ficamos. E permanecer pode parecer mais fácil porque o conhecido oferece uma sensação de segurança, inclusive quando já não oferece felicidade.

8 curiosidades sobre Carl Rogers

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. por Reprodução
Suas ideias influenciaram psicologia, educação e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. por Reprodução
O psicólogo acreditava que todas as pessoas possuem potencial para crescimento emocional. por Reprodução
Rogers defendia que empatia e escuta são fundamentais nas relações humanas. por Reprodução
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. por Reprodução
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Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução

A reflexão inspirada na obra do psicólogo Carl Rogers ajuda a pensar sobre essa tensão entre medo e crescimento. Um dos principais nomes da psicologia humanista, Rogers colocou o desenvolvimento pessoal, a autenticidade e a possibilidade de mudança entre questões importantes de seu trabalho.

Crescer nem sempre é confortável. Mudar pode significar abandonar certezas, admitir que uma escolha antiga já não funciona e entrar em uma situação cujo resultado ainda não conhecemos.

Por isso, é compreensível sentir medo. O problema começa quando o medo deixa de ser apenas uma emoção e passa a funcionar como responsável por todas as decisões.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando a família do parceiro começa a decidir pelo casal, o problema deixa de ser a interferência e passa a ser a falta de limites' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem todo vazio precisa ser preenchido com pessoas; algumas ausências nos obrigam a descobrir o que realmente dá sentido à nossa vida' - a reflexão inspirada em Viktor Frankl

Frase do dia da Psicologia: 'Nem todo vazio precisa ser preenchido com pessoas; algumas ausências nos obrigam a descobrir o que realmente dá sentido à nossa vida' - a reflexão inspirada em Viktor Frankl

A pessoa diz que gostaria de procurar outro emprego, mas nunca envia um currículo. Afirma que aquele relacionamento não a faz feliz, mas continua adiando qualquer decisão. Sonha em começar um projeto, estudar, mudar de cidade ou experimentar uma nova possibilidade, mas espera indefinidamente até se sentir completamente segura.

Talvez essa segurança nunca chegue. E existe algo importante que muitas vezes esquecemos: não mudar também produz consequências. Quando escolhemos permanecer, continuamos investindo tempo na situação atual. Mais um mês passa. Depois outro. Em determinado momento, aquilo que parecia apenas uma decisão adiada pode ter consumido anos.

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Você não precisa ser a pessoa que os outros conheceram no passado só para não decepcionar quem se acostumou com a sua versão antiga' - reflexão inspirada em Jean-Paul Sartre

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma vida inteira pode ser desperdiçada tentando alcançar aquilo que impressiona os outros, mas não significa nada para você' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre propósito

Frase do dia da Filosofia: 'Uma vida inteira pode ser desperdiçada tentando alcançar aquilo que impressiona os outros, mas não significa nada para você' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre propósito

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que um erro antigo tenha mais autoridade sobre sua vida do que todas as escolhas que você fez depois dele' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que um erro antigo tenha mais autoridade sobre sua vida do que todas as escolhas que você fez depois dele' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

Isso não significa responsabilizar alguém por todas as circunstâncias da própria vida. Existem situações em que fatores financeiros, familiares, sociais e emocionais tornam uma mudança realmente difícil. Nem toda pessoa possui as mesmas possibilidades de escolha.

Também não significa que toda insatisfação exija uma ruptura imediata. Mas existe uma diferença entre reconhecer os obstáculos reais que impedem uma mudança e utilizar o medo indefinidamente para evitar qualquer movimento possível.

Às vezes, crescer começa de maneira muito menor do que imaginamos. Pode ser procurar informações, estabelecer um limite, enviar um currículo, iniciar um curso, pedir ajuda ou simplesmente admitir para si mesmo que não deseja continuar vivendo daquela maneira.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'A dependência da aprovação dos outros é uma forma silenciosa de prisão emocional' - a reflexão inspirada na obra de Carl Rogers sobre autenticidade

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Aquilo que negamos em nós mesmos tende a aparecer nas pessoas que mais julgamos' - a reflexão inspirada em Carl Jung sobre projeção psicológica

Frase do dia da Psicologia: 'Aquilo que negamos em nós mesmos tende a aparecer nas pessoas que mais julgamos' - a reflexão inspirada em Carl Jung sobre projeção psicológica

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'A maior solidão não é estar sozinho, mas não ser capaz de ser quem você é' - a reflexão de Carl Rogers sobre autenticidade

Frase do dia da Psicologia: 'A maior solidão não é estar sozinho, mas não ser capaz de ser quem você é' - a reflexão de Carl Rogers sobre autenticidade

O primeiro movimento não precisa resolver toda a vida. Ele apenas precisa interromper a ideia de que ficar parado é a única opção.

A perspectiva humanista de Rogers valoriza justamente a possibilidade de desenvolvimento e de uma existência cada vez mais coerente com aquilo que a pessoa percebe e deseja para si.

Talvez você ainda não saiba exatamente para onde ir. Talvez mudar assuste. Mas também vale perguntar qual será o preço de permanecer durante anos em um lugar no qual você já percebeu que não consegue mais crescer. Porque ficar pode parecer ausência de decisão. Na prática, porém, o tempo continua passando. E enquanto você não escolhe mudar, também está escolhendo, dia após dia, continuar exatamente onde está.

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