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Frase do dia da Psicologia: 'Quando a família do parceiro começa a decidir pelo casal, o problema deixa de ser a interferência e passa a ser a falta de limites' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

Pais, sogros e outros parentes podem continuar importantes depois do casamento, mas o casal precisa construir fronteiras que preservem sua autonomia e suas próprias decisões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 00:30

Salvador Minuchin foi um psiquiatra e terapeuta familiar, reconhecido como um dos principais nomes da terapia familiar estrutural
Salvador Minuchin foi um psiquiatra e terapeuta familiar, reconhecido como um dos principais nomes da terapia familiar estrutural Crédito: Reprodução

Casar-se ou construir uma vida a dois não significa abandonar a família de origem. Pais, irmãos e outros parentes continuam ocupando lugares importantes, oferecendo afeto, apoio e conselhos. O problema começa quando participar da vida do casal se transforma em participar das decisões que deveriam pertencer aos dois.

A reflexão inspirada na obra do psiquiatra Salvador Minuchin ajuda a compreender essa dinâmica. Um dos principais nomes da terapia familiar estrutural, ele estudou como as famílias se organizam em diferentes subsistemas e destacou a importância das fronteiras entre eles.

Curiosidades sobre Salvador Minuchin

Salvador Minuchin mostrou que limites familiares não significam afastamento: eles ajudam a preservar vínculos sem permitir que cuidado e participação se transformem em interferência por Reprodução
A obra de Minuchin ajuda a compreender por que pais, filhos, casais e outros familiares precisam ocupar lugares diferentes dentro da dinâmica familiar por Reprodução
Para Salvador Minuchin, uma família saudável precisa permitir proximidade e afeto sem apagar a autonomia de cada relação por Reprodução
Salvador Minuchin foi um psiquiatra e terapeuta familiar, reconhecido como um dos principais nomes da terapia familiar estrutural por Reprodução
Minuchin estudou como a organização das famílias e os limites entre seus integrantes podem influenciar conflitos e relações dentro de casa por Reprodução
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Salvador Minuchin mostrou que limites familiares não significam afastamento: eles ajudam a preservar vínculos sem permitir que cuidado e participação se transformem em interferência por Reprodução

Na prática, isso significa que o casal precisa construir um espaço próprio dentro da família. Decisões sobre dinheiro, filhos, rotina, moradia, intimidade ou futuro podem até receber opiniões externas, mas não deveriam ser determinadas constantemente por pais ou sogros.

Quando essas fronteiras não estão claras, conflitos podem surgir. Uma mãe pode querer participar de todas as decisões do filho adulto. Um sogro pode acreditar que sua opinião precisa prevalecer. Parentes podem interferir em discussões conjugais que deveriam ser resolvidas diretamente pelo casal.

Mas responsabilizar apenas a família que interfere pode esconder uma parte importante do problema.

Para que alguém ocupe continuamente um espaço que pertence ao casal, muitas vezes também existe dificuldade de um dos parceiros em estabelecer limites. É possível amar e respeitar os pais sem permitir que eles tenham poder de decisão sobre o relacionamento.

Leia mais

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Isso pode ser especialmente difícil quando dizer "não" provoca culpa. Um filho adulto pode sentir que estabelecer limites significa ser ingrato, abandonar a família ou desrespeitar quem cuidou dele durante tantos anos. No entanto, criar autonomia não significa romper vínculos.

Também não significa que o parceiro precise competir com a família de origem. A questão não deveria ser escolher entre o casamento e os pais, mas compreender que cada relação ocupa um lugar diferente.

Limites saudáveis permitem justamente que esses vínculos coexistam. A família pode aconselhar sem comandar, estar presente sem invadir e oferecer ajuda sem transformar essa ajuda em autoridade sobre a vida do casal.

Porque, quando todas as decisões precisam passar pela aprovação da família, talvez a questão já não seja apenas uma sogra, um sogro ou um parente que interfere demais. Pode ser também um casal que ainda precisa aprender a proteger o espaço que deveria pertencer aos dois.

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