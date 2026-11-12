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Frase do dia da Psicologia: 'Quando a submissão é exigida como prova de amor, talvez seja necessário questionar se estamos falando de afeto ou de controle' - reflexão inspirada em Erich Fromm

Em meio aos debates sobre o papel da mulher no casamento e às interpretações religiosas que defendem a submissão feminina, reflexão inspirada em Erich Fromm aborda a diferença entre amar, respeitar e tentar exercer poder sobre outra pessoa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 00:00

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

“Existe uma diferença enorme entre amar alguém e se submeter à sua autoridade. Uma relação construída sobre respeito não precisa de hierarquias para funcionar, porque o amor não deveria transformar uma pessoa em responsável por mandar e a outra em obrigada a obedecer. Quando a submissão é exigida como prova de amor, talvez seja necessário questionar se estamos falando de afeto ou de controle.”

A reflexão, inspirada no pensamento do psicanalista e filósofo Erich Fromm, aborda uma discussão que ultrapassa os relacionamentos amorosos e envolve questões culturais, religiosas e sociais: a ideia de que uma mulher precisa assumir uma posição de submissão para demonstrar amor, respeito ou compromisso com o casamento.

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. por Divulgação
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

Em determinados discursos, a submissão feminina é apresentada como uma virtude indispensável para a harmonia familiar. A mulher deveria reconhecer a autoridade do marido, aceitar sua liderança e compreender a obediência como parte de seu papel dentro da relação.

Essa visão costuma ser associada a interpretações de passagens bíblicas, especialmente de textos do Novo Testamento que tratam das relações entre maridos e esposas.

Entretanto, é importante reconhecer que não existe uma interpretação única desses ensinamentos dentro do próprio cristianismo. Enquanto algumas tradições defendem papéis distintos para homens e mulheres, outras destacam a reciprocidade, o respeito mútuo e a igualdade de dignidade entre os parceiros.

Além disso, nem todas as mulheres seguem a religião cristã, e princípios religiosos adotados individualmente não podem ser tratados como obrigações universais.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Em alguns trabalhos, a recompensa por se destacar é ser punido com mais trabalho. E assim morre a motivação de um bom colaborador' - reflexão inspirada em Christina Maslach

Frase do dia da Psicologia: 'Em alguns trabalhos, a recompensa por se destacar é ser punido com mais trabalho. E assim morre a motivação de um bom colaborador' - reflexão inspirada em Christina Maslach

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, uma mulher não se apaixona por outro homem, mas pela maneira como ele a faz se sentir' - reflexão inspirada em Carl Gustav Jung

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, uma mulher não se apaixona por outro homem, mas pela maneira como ele a faz se sentir' - reflexão inspirada em Carl Gustav Jung

Erich Fromm, autor de A Arte de Amar, defendia que o amor maduro envolve cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Em sua compreensão, amar não significa possuir alguém ou anular sua individualidade, mas reconhecer a outra pessoa como um ser humano com identidade e necessidades próprias.

A frase apresentada não é uma citação literal de Fromm, mas uma reflexão contemporânea inspirada em suas ideias sobre amor, liberdade e relações humanas.

Uma das questões centrais desse debate está na diferença entre uma escolha pessoal e uma exigência imposta.

Uma mulher pode decidir, de maneira livre e consciente, organizar sua vida familiar de acordo com suas convicções religiosas. Pode estabelecer acordos com o companheiro e escolher uma dinâmica de relacionamento que faça sentido para ambos.

O problema surge quando essa organização deixa de ser uma escolha e passa a ser utilizada para justificar a perda de autonomia, o silenciamento de opiniões ou a obrigação de obedecer independentemente da própria vontade.

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Frase do dia da Psicologia: 'Uma das sensações mais difíceis que existem é perceber que você está chegando ao seu limite, mas simplesmente não poder parar' - reflexão inspirada em Rollo May

Do ponto de vista psicológico, relações marcadas por controle excessivo podem comprometer a autoestima, a segurança emocional e a capacidade de uma pessoa expressar suas necessidades.

Isso não significa que toda relação baseada em papéis tradicionais seja necessariamente abusiva. O aspecto fundamental está na liberdade de escolha, na possibilidade de discordar e na existência de respeito entre os envolvidos.

Quando uma pessoa não pode questionar decisões, estabelecer limites ou expressar sentimentos sem sofrer punições, ameaças ou humilhações, existe um sinal importante de desequilíbrio na relação.

O amor não elimina as diferenças entre duas pessoas, mas também não deveria transformar essas diferenças em uma justificativa para que uma delas tenha menos direitos ou menos voz.

A reflexão inspirada em Erich Fromm convida a pensar sobre o significado de construir uma relação em que ambos possam existir plenamente, sem precisar abrir mão da própria identidade para demonstrar compromisso.

Porque respeitar alguém não significa obedecer a tudo o que essa pessoa determina. E amar não deveria exigir que uma mulher se torne menor para que um homem se sinta maior.

No fim, talvez a pergunta mais importante não seja quem deve mandar dentro de um casamento, mas por que uma relação construída sobre o amor precisaria transformar um dos parceiros em autoridade sobre o outro.

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