REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Quando a submissão é exigida como prova de amor, talvez seja necessário questionar se estamos falando de afeto ou de controle' - reflexão inspirada em Erich Fromm

Em meio aos debates sobre o papel da mulher no casamento e às interpretações religiosas que defendem a submissão feminina, reflexão inspirada em Erich Fromm aborda a diferença entre amar, respeitar e tentar exercer poder sobre outra pessoa

Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 00:00

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

“Existe uma diferença enorme entre amar alguém e se submeter à sua autoridade. Uma relação construída sobre respeito não precisa de hierarquias para funcionar, porque o amor não deveria transformar uma pessoa em responsável por mandar e a outra em obrigada a obedecer. Quando a submissão é exigida como prova de amor, talvez seja necessário questionar se estamos falando de afeto ou de controle.”

A reflexão, inspirada no pensamento do psicanalista e filósofo Erich Fromm, aborda uma discussão que ultrapassa os relacionamentos amorosos e envolve questões culturais, religiosas e sociais: a ideia de que uma mulher precisa assumir uma posição de submissão para demonstrar amor, respeito ou compromisso com o casamento.

10 curiosidades sobre Erich Fromm 1 de 10

Em determinados discursos, a submissão feminina é apresentada como uma virtude indispensável para a harmonia familiar. A mulher deveria reconhecer a autoridade do marido, aceitar sua liderança e compreender a obediência como parte de seu papel dentro da relação.

Essa visão costuma ser associada a interpretações de passagens bíblicas, especialmente de textos do Novo Testamento que tratam das relações entre maridos e esposas.

Entretanto, é importante reconhecer que não existe uma interpretação única desses ensinamentos dentro do próprio cristianismo. Enquanto algumas tradições defendem papéis distintos para homens e mulheres, outras destacam a reciprocidade, o respeito mútuo e a igualdade de dignidade entre os parceiros.

Além disso, nem todas as mulheres seguem a religião cristã, e princípios religiosos adotados individualmente não podem ser tratados como obrigações universais.

Erich Fromm, autor de A Arte de Amar, defendia que o amor maduro envolve cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Em sua compreensão, amar não significa possuir alguém ou anular sua individualidade, mas reconhecer a outra pessoa como um ser humano com identidade e necessidades próprias.

A frase apresentada não é uma citação literal de Fromm, mas uma reflexão contemporânea inspirada em suas ideias sobre amor, liberdade e relações humanas.

Uma das questões centrais desse debate está na diferença entre uma escolha pessoal e uma exigência imposta.

Uma mulher pode decidir, de maneira livre e consciente, organizar sua vida familiar de acordo com suas convicções religiosas. Pode estabelecer acordos com o companheiro e escolher uma dinâmica de relacionamento que faça sentido para ambos.

O problema surge quando essa organização deixa de ser uma escolha e passa a ser utilizada para justificar a perda de autonomia, o silenciamento de opiniões ou a obrigação de obedecer independentemente da própria vontade.

Do ponto de vista psicológico, relações marcadas por controle excessivo podem comprometer a autoestima, a segurança emocional e a capacidade de uma pessoa expressar suas necessidades.

Isso não significa que toda relação baseada em papéis tradicionais seja necessariamente abusiva. O aspecto fundamental está na liberdade de escolha, na possibilidade de discordar e na existência de respeito entre os envolvidos.

Quando uma pessoa não pode questionar decisões, estabelecer limites ou expressar sentimentos sem sofrer punições, ameaças ou humilhações, existe um sinal importante de desequilíbrio na relação.

O amor não elimina as diferenças entre duas pessoas, mas também não deveria transformar essas diferenças em uma justificativa para que uma delas tenha menos direitos ou menos voz.

A reflexão inspirada em Erich Fromm convida a pensar sobre o significado de construir uma relação em que ambos possam existir plenamente, sem precisar abrir mão da própria identidade para demonstrar compromisso.

Porque respeitar alguém não significa obedecer a tudo o que essa pessoa determina. E amar não deveria exigir que uma mulher se torne menor para que um homem se sinta maior.