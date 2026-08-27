REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Quando alguém precisa escolher constantemente entre o parceiro e a própria mãe, limites familiares nunca foram estabelecidos' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Construir uma relação adulta não exige abandonar a família de origem, mas pode exigir aprender a tomar decisões sem transformar cada conflito em uma disputa entre o parceiro e os pais

Fernanda Varela

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 00:30

Para Bowen, amadurecer emocionalmente não significa romper com a família, mas aprender a permanecer conectado a ela sem permitir que suas expectativas determinem todas as escolhas da vida adulta Crédito: Reprodução

Quando alguém inicia um relacionamento sério, não deixa de ser filho. O vínculo com os pais continua existindo e pode permanecer profundamente importante durante toda a vida. O problema começa quando essa relação impede que a pessoa construa autonomia suficiente para formar uma parceria adulta.

A reflexão inspirada na obra do psiquiatra Murray Bowen ajuda a compreender essa dinâmica. Um dos principais nomes da terapia familiar sistêmica, Bowen desenvolveu o conceito de diferenciação do self para explicar, entre outras questões, a capacidade de uma pessoa manter vínculos afetivos importantes sem perder sua autonomia emocional.

Curiosidades sobre Murray Bowen 1 de 4

Isso significa que crescer não exige romper com os pais. Significa conseguir amá-los, ouvi-los e conviver com eles sem precisar necessariamente de sua aprovação para cada decisão.

Dentro de um casamento, essa separação pode se tornar especialmente importante. Quando a mãe opina constantemente sobre a rotina do casal, critica o parceiro, interfere na criação dos filhos ou participa de decisões que deveriam ser tomadas a dois, é fácil transformar a sogra na única responsável pelo conflito.

Mas existe outra questão que precisa ser observada: quem está permitindo que essa interferência aconteça?

Se toda vez que a mãe e o parceiro discordam alguém se sente obrigado a escolher um lado, talvez o problema não esteja apenas na personalidade das duas pessoas. Pode existir uma dificuldade em estabelecer qual espaço pertence à relação entre mãe e filho e qual pertence ao casal.

Bowen também estudou a chamada triangulação, dinâmica em que uma tensão existente entre duas pessoas acaba envolvendo uma terceira. Em um relacionamento, isso pode acontecer quando problemas conjugais passam constantemente pela mãe, quando o parceiro é colocado para disputar atenção com ela ou quando decisões do casal dependem da opinião de alguém de fora.

É possível estabelecer limites sem transformar a mãe em inimiga. Dizer "essa decisão cabe a nós", evitar compartilhar detalhes íntimos do casamento ou discordar de um conselho não significa deixar de amar ou respeitar os pais.

Da mesma forma, um parceiro não deveria exigir que alguém abandone a própria família como demonstração de amor. O objetivo não é substituir um vínculo pelo outro, mas permitir que cada relação ocupe seu lugar.

A maturidade emocional aparece justamente na capacidade de manter esses vínculos sem fazer com que um precise controlar o outro.