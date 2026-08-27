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Frase do dia da Psicologia: 'Quando alguém precisa escolher constantemente entre o parceiro e a própria mãe, limites familiares nunca foram estabelecidos' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Construir uma relação adulta não exige abandonar a família de origem, mas pode exigir aprender a tomar decisões sem transformar cada conflito em uma disputa entre o parceiro e os pais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 00:30

Para Bowen, amadurecer emocionalmente não significa romper com a família, mas aprender a permanecer conectado a ela sem permitir que suas expectativas determinem todas as escolhas da vida adulta
Para Bowen, amadurecer emocionalmente não significa romper com a família, mas aprender a permanecer conectado a ela sem permitir que suas expectativas determinem todas as escolhas da vida adulta Crédito: Reprodução

Quando alguém inicia um relacionamento sério, não deixa de ser filho. O vínculo com os pais continua existindo e pode permanecer profundamente importante durante toda a vida. O problema começa quando essa relação impede que a pessoa construa autonomia suficiente para formar uma parceria adulta.

A reflexão inspirada na obra do psiquiatra Murray Bowen ajuda a compreender essa dinâmica. Um dos principais nomes da terapia familiar sistêmica, Bowen desenvolveu o conceito de diferenciação do self para explicar, entre outras questões, a capacidade de uma pessoa manter vínculos afetivos importantes sem perder sua autonomia emocional.

Curiosidades sobre Murray Bowen

Para Bowen, amadurecer emocionalmente não significa romper com a família, mas aprender a permanecer conectado a ela sem permitir que suas expectativas determinem todas as escolhas da vida adulta por Reprodução
Bowen desenvolveu o conceito de diferenciação do self, relacionado à capacidade de manter vínculos afetivos com a família sem perder a própria autonomia emocional por Reprodução
Murray Bowen foi um psiquiatra norte-americano e um dos principais nomes da terapia familiar sistêmica, conhecido por estudar como os vínculos familiares influenciam comportamentos e relações ao longo da vida por Reprodução
A teoria de Murray Bowen ajuda a compreender como conflitos entre duas pessoas podem envolver um terceiro integrante da família, dinâmica conhecida como triangulação por Reprodução
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Para Bowen, amadurecer emocionalmente não significa romper com a família, mas aprender a permanecer conectado a ela sem permitir que suas expectativas determinem todas as escolhas da vida adulta por Reprodução

Isso significa que crescer não exige romper com os pais. Significa conseguir amá-los, ouvi-los e conviver com eles sem precisar necessariamente de sua aprovação para cada decisão.

Dentro de um casamento, essa separação pode se tornar especialmente importante. Quando a mãe opina constantemente sobre a rotina do casal, critica o parceiro, interfere na criação dos filhos ou participa de decisões que deveriam ser tomadas a dois, é fácil transformar a sogra na única responsável pelo conflito.

Mas existe outra questão que precisa ser observada: quem está permitindo que essa interferência aconteça?

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Se toda vez que a mãe e o parceiro discordam alguém se sente obrigado a escolher um lado, talvez o problema não esteja apenas na personalidade das duas pessoas. Pode existir uma dificuldade em estabelecer qual espaço pertence à relação entre mãe e filho e qual pertence ao casal.

Bowen também estudou a chamada triangulação, dinâmica em que uma tensão existente entre duas pessoas acaba envolvendo uma terceira. Em um relacionamento, isso pode acontecer quando problemas conjugais passam constantemente pela mãe, quando o parceiro é colocado para disputar atenção com ela ou quando decisões do casal dependem da opinião de alguém de fora.

É possível estabelecer limites sem transformar a mãe em inimiga. Dizer "essa decisão cabe a nós", evitar compartilhar detalhes íntimos do casamento ou discordar de um conselho não significa deixar de amar ou respeitar os pais.

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Da mesma forma, um parceiro não deveria exigir que alguém abandone a própria família como demonstração de amor. O objetivo não é substituir um vínculo pelo outro, mas permitir que cada relação ocupe seu lugar.

A maturidade emocional aparece justamente na capacidade de manter esses vínculos sem fazer com que um precise controlar o outro.

Porque, quando alguém passa anos tentando escolher entre agradar à mãe e preservar o casamento, talvez a escolha mais importante ainda não tenha sido feita: estabelecer limites suficientes para não precisar escolher entre as duas relações o tempo inteiro.

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