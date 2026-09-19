REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Quando alguém quer controlar suas roupas, amizades, dinheiro ou decisões, isso não é cuidado ou amor: é controle' - a reflexão inspirada em Evan Stark sobre relacionamento abusivo

O sociólogo norte-americano desenvolveu o conceito de controle coercitivo para explicar como a violência em relacionamentos pode acontecer por meio de um padrão de vigilância, isolamento, intimidação e restrição da autonomia, mesmo quando não existem agressões físicas

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 00:30

Evan Stark foi um sociólogo e pesquisador norte-americano conhecido por seus estudos sobre violência doméstica e abuso em relacionamentos íntimos Crédito: Reprodução

Nem todo relacionamento abusivo começa com uma agressão evidente. Às vezes, começa com uma opinião sobre uma roupa, uma reclamação sobre determinada amizade ou uma exigência apresentada como preocupação. Separadamente, algumas dessas situações podem parecer apenas conflitos comuns de um casal. O sinal de alerta aparece quando deixam de ser episódios pontuais e passam a formar um padrão no qual uma pessoa ganha cada vez mais poder para determinar como a outra deve viver.

“Quando alguém precisa controlar suas roupas, amizades, dinheiro, rotina ou decisões para se sentir seguro na relação, isso não é cuidado: é controle” não é uma citação literal de Evan Stark. A reflexão é inspirada no trabalho do sociólogo e pesquisador norte-americano, conhecido principalmente pelo desenvolvimento do conceito de “controle coercitivo” para compreender determinadas formas de violência praticadas por parceiros íntimos.

Conheça Evan Stark, sociólogo e pesquisador sobre violência doméstica e abuso em relacionamentos íntimos 1 de 4

O trabalho de Stark chama atenção justamente para aquilo que pode existir além da agressão física. Em determinadas relações abusivas, o problema está em um conjunto de comportamentos repetidos que restringem progressivamente a liberdade da outra pessoa. Isso pode envolver monitoramento, isolamento de amigos e familiares, controle do dinheiro, imposição de regras, intimidação e interferência constante nas decisões pessoais.

A diferença entre preocupação e controle pode aparecer naquilo que acontece quando existe discordância. Um parceiro pode dizer que não gosta de determinada roupa ou demonstrar insegurança em relação a uma amizade. Isso, isoladamente, não define uma relação abusiva. A situação muda quando a outra pessoa passa a acreditar que não possui mais liberdade real para decidir porque sabe que haverá punição, ameaça, humilhação, pressão ou conflito caso faça uma escolha diferente.

Com o tempo, algumas proibições sequer precisam continuar sendo verbalizadas. A pessoa pode deixar de usar determinada roupa porque já sabe o que acontecerá. Pode parar de encontrar amigos para evitar discussões, entregar senhas para provar que não está escondendo nada, pedir autorização para gastar o próprio dinheiro ou modificar sua rotina pensando antecipadamente na reação do parceiro.

É justamente aí que o controle pode começar a se disfarçar de escolha. De fora, alguém pode perguntar por que aquela pessoa simplesmente não sai com os amigos ou não veste o que deseja. Dentro da relação, porém, cada decisão pode estar acompanhada pela avaliação das consequências que virão depois.

O conceito desenvolvido por Stark ajuda a compreender por que olhar apenas para episódios isolados pode esconder uma parte importante da violência. Uma discussão sobre uma roupa pode ser apenas uma discussão. Mas roupa, dinheiro, amizades, trabalho, celular, localização e rotina sendo continuamente controlados pela mesma pessoa podem revelar algo muito maior: uma redução progressiva da autonomia do parceiro.

Também por isso frases como “eu faço isso porque me preocupo com você” ou “é porque eu te amo demais” precisam ser observadas junto com o comportamento que as acompanha. Cuidado pode envolver preocupação e diálogo, mas não deveria exigir que uma pessoa entregue sua liberdade para tranquilizar a outra.