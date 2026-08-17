Frase do dia da Psicologia: 'Quando duas pessoas se unem, é preciso cuidado para não esquecer o que fez com que se unissem' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel sobre intimidade

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 00:30
A vida a dois envolve contas, trabalho, filhos, tarefas domésticas, compromissos e decisões que precisam ser tomadas em conjunto. Aos poucos, é possível que a relação se transforme em uma grande parceria para administrar a rotina. O casal continua dividindo a vida, mas quase não encontra tempo para viver a intimidade que existia entre os dois.
Esther Perel dedica parte de sua obra justamente à tensão entre amor e desejo. A segurança criada por um relacionamento duradouro pode aproximar duas pessoas, mas a familiaridade excessiva também pode fazer com que elas deixem de enxergar uma à outra com curiosidade, admiração e interesse.
Conheça Esther Perel
Não significa que o amor tenha acabado. Muitas vezes, existe carinho, companheirismo, respeito e uma história construída juntos. O que desapareceu foi outra dimensão da relação: o espaço para a sedução, para a novidade, para o toque e para a sensação de ainda existir um homem e uma mulher por trás de todas as funções que a vida adulta exige.
Quando isso acontece, é comum que o casal se acostume. A ausência de intimidade passa a fazer parte da rotina e, depois de algum tempo, conversar sobre o assunto pode parecer mais estranho do que simplesmente continuar vivendo daquela maneira.
A reflexão de Perel não trata o desejo como algo que precisa permanecer espontâneo para sempre. Em relacionamentos longos, a intimidade também precisa de atenção. Criar momentos a dois, recuperar a individualidade, cultivar admiração e permitir que o outro seja novamente percebido como alguém além do papel de pai, mãe, parceiro ou companheiro de rotina pode ajudar a reconstruir essa dimensão da relação.
Porque existe uma diferença entre deixar de amar alguém e deixar de se relacionar com essa pessoa como amante. E, em alguns casamentos, o problema não é a falta de amor, mas o fato de o casal ter esquecido que também precisa existir como casal.