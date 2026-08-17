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Frase do dia da Psicologia: 'Quando duas pessoas se unem, é preciso cuidado para não esquecer o que fez com que se unissem' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel sobre intimidade

O pensamento inspirado na psicoterapeuta belga-canadense convida a refletir sobre um problema silencioso que pode surgir em relacionamentos longos: o casal continua funcionando, mas deixa de se encontrar como casal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 00:30

Esther Perel transformou questões como paixão, infidelidade, desejo e distância emocional em importantes discussões sobre os relacionamentos modernos
Esther Perel transformou questões como paixão, infidelidade, desejo e distância emocional em importantes discussões sobre os relacionamentos modernos Crédito: Divulgação

A vida a dois envolve contas, trabalho, filhos, tarefas domésticas, compromissos e decisões que precisam ser tomadas em conjunto. Aos poucos, é possível que a relação se transforme em uma grande parceria para administrar a rotina. O casal continua dividindo a vida, mas quase não encontra tempo para viver a intimidade que existia entre os dois.

Esther Perel dedica parte de sua obra justamente à tensão entre amor e desejo. A segurança criada por um relacionamento duradouro pode aproximar duas pessoas, mas a familiaridade excessiva também pode fazer com que elas deixem de enxergar uma à outra com curiosidade, admiração e interesse.

Conheça Esther Perel

A obra de Esther Perel convida a uma reflexão incômoda: é possível continuar amando alguém profundamente e, ainda assim, sentir falta de ser desejado por essa pessoa por Divulgação
Esther Perel fala sobre a importância da individualidade, da curiosidade e do mistério para manter o desejo vivo em relacionamentos duradouros por Divulgação
Seus estudos ajudam a compreender por que alguns casais continuam sendo grandes parceiros, mas deixam de se encontrar na intimidade por Divulgação
Esther Perel transformou questões como paixão, infidelidade, desejo e distância emocional em importantes discussões sobre os relacionamentos modernos por Divulgação
Em seus estudos, Esther Perel questiona por que casais que se amam profundamente podem, com o tempo, perder a intimidade por Divulgação
Para Esther Perel, a rotina pode aproximar duas pessoas, mas também pode fazer com que elas deixem de se enxergar como amantes por Divulgação
A obra de Esther Perel mostra que amor e desejo são experiências diferentes, embora possam existir dentro da mesma relação por Divulgação
Esther Perel é uma das principais referências contemporâneas quando o assunto é amor, desejo, intimidade e relacionamentos por Divulgação
A psicoterapeuta Esther Perel dedica sua obra aos desafios emocionais que surgem nos relacionamentos de longa duração por Divulgação
Esther Perel investiga uma das grandes contradições do amor: como manter a segurança de um vínculo sem deixar o desejo desaparecer por Divulgação
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A obra de Esther Perel convida a uma reflexão incômoda: é possível continuar amando alguém profundamente e, ainda assim, sentir falta de ser desejado por essa pessoa por Divulgação

Não significa que o amor tenha acabado. Muitas vezes, existe carinho, companheirismo, respeito e uma história construída juntos. O que desapareceu foi outra dimensão da relação: o espaço para a sedução, para a novidade, para o toque e para a sensação de ainda existir um homem e uma mulher por trás de todas as funções que a vida adulta exige.

Quando isso acontece, é comum que o casal se acostume. A ausência de intimidade passa a fazer parte da rotina e, depois de algum tempo, conversar sobre o assunto pode parecer mais estranho do que simplesmente continuar vivendo daquela maneira.

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Frase do dia da Filosofia: 'Quem tem coragem de decepcionar os outros às vezes finalmente consegue ser fiel a si mesmo' - a reflexão inspirada em Alain de Botton sobre autenticidade

A reflexão de Perel não trata o desejo como algo que precisa permanecer espontâneo para sempre. Em relacionamentos longos, a intimidade também precisa de atenção. Criar momentos a dois, recuperar a individualidade, cultivar admiração e permitir que o outro seja novamente percebido como alguém além do papel de pai, mãe, parceiro ou companheiro de rotina pode ajudar a reconstruir essa dimensão da relação.

Porque existe uma diferença entre deixar de amar alguém e deixar de se relacionar com essa pessoa como amante. E, em alguns casamentos, o problema não é a falta de amor, mas o fato de o casal ter esquecido que também precisa existir como casal.

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