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Frase do dia da Psicologia: 'Quando os filhos crescem, o casal precisa descobrir quem ainda é além dos papéis de pai e mãe' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel sobre casamento e identidade

Depois que os filhos crescem, muitos casais precisam reencontrar a própria relação e reconstruir a conexão que ficou em segundo plano durante os anos de dedicação à família.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 00:30

Esther Perel é uma das principais referências contemporâneas quando o assunto é amor, desejo, intimidade e relacionamentos
Esther Perel é uma das principais referências contemporâneas quando o assunto é amor, desejo, intimidade e relacionamentos Crédito: Divulgação

O pensamento inspirado na psicoterapeuta Esther Perel convida a refletir sobre uma transformação que muitos casais enfrentam, mas nem sempre percebem: durante anos, a relação pode ser construída em torno dos filhos até que, quando eles crescem, os pais descobrem que já não sabem muito bem como se relacionar um com o outro.

A chegada dos filhos muda as prioridades. A rotina passa a envolver escola, tarefas, compromissos, preocupações e responsabilidades. Aos poucos, o casal pode deixar de se enxergar como duas pessoas que escolheram estar juntas e passar a funcionar principalmente como uma equipe responsável por cuidar da família.

Conheça Esther Perel

A obra de Esther Perel convida a uma reflexão incômoda: é possível continuar amando alguém profundamente e, ainda assim, sentir falta de ser desejado por essa pessoa por Divulgação
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Em seus estudos, Esther Perel questiona por que casais que se amam profundamente podem, com o tempo, perder a intimidade por Divulgação
Para Esther Perel, a rotina pode aproximar duas pessoas, mas também pode fazer com que elas deixem de se enxergar como amantes por Divulgação
A obra de Esther Perel mostra que amor e desejo são experiências diferentes, embora possam existir dentro da mesma relação por Divulgação
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A obra de Esther Perel convida a uma reflexão incômoda: é possível continuar amando alguém profundamente e, ainda assim, sentir falta de ser desejado por essa pessoa por Divulgação

Durante esse período, isso pode parecer natural. O problema aparece quando os filhos crescem e conquistam a própria independência. A casa fica mais silenciosa, as obrigações diminuem e surge um espaço que antes era ocupado quase completamente pela parentalidade. É nesse momento que alguns casais percebem o quanto se afastaram.

Esther Perel explora justamente essa tensão entre a vida familiar e a vida amorosa. Ser pai e mãe pode aproximar duas pessoas, mas também pode fazer com que a identidade de casal fique em segundo plano. Quando todas as conversas passam a ser sobre os filhos e todas as decisões giram em torno deles, pode faltar espaço para intimidade, desejo, amizade e projetos compartilhados.

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Isso não significa que o casal tenha deixado de se amar. Muitas vezes, existe carinho, companheirismo e uma história construída ao longo de décadas. O desafio é descobrir se ainda existe uma relação para além das funções que cada um assumiu dentro da família.

Quando os filhos crescem, pode surgir a oportunidade de reencontrar uma pessoa que ficou escondida atrás dos papéis de mãe e pai. Voltar a conversar sobre sonhos, fazer planos a dois, sair juntos, recuperar interesses individuais e redescobrir a intimidade são formas de reconstruir essa conexão.

A reflexão também mostra que o casamento não precisa terminar quando a fase mais intensa da criação dos filhos chega ao fim. Pode ser justamente o momento de começar uma nova etapa, na qual duas pessoas que passaram anos cuidando de uma família tenham a oportunidade de lembrar por que escolheram cuidar uma da outra.

Porque, depois de tantos anos sendo pais, existe uma pergunta que pode se tornar necessária: quem somos nós dois quando os filhos já não precisam tanto de nós?

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