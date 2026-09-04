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Frase do dia da Psicologia: 'Quando uma mulher precisa explicar mil vezes que está magoada, o problema não é comunicação, é a falta de disposição para ouvi-la' - a reflexão inspirada na obra de John Gottman

Repetir várias vezes as mesmas necessidades emocionais pode indicar que o conflito do casal não está apenas na maneira de conversar, mas também na capacidade de reconhecer e levar a sério aquilo que o outro sente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 00:30

Psicólogo americano, John Gottman dedicou sua carreira a compreender por que alguns casais permanecem unidos e outros se afastam
Psicólogo americano, John Gottman dedicou sua carreira a compreender por que alguns casais permanecem unidos e outros se afastam Crédito: Reprodução

"Eu já falei isso tantas vezes." Essa frase aparece em muitos relacionamentos depois de uma discussão que, aparentemente, começou naquele dia. Na realidade, porém, o problema pode estar sendo discutido há semanas, meses ou até anos.

A mulher explica que determinada atitude a machuca. Diz o que gostaria que mudasse. Tenta falar com calma, depois demonstra irritação, volta ao assunto em outro momento e procura maneiras diferentes de explicar aquilo que sente. Nada muda.

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Com o tempo, ela pode começar a acreditar que o problema está na maneira como se comunica. Talvez não tenha explicado direito. Talvez tenha escolhido o momento errado. Talvez precise falar de outra forma para finalmente ser compreendida. Mas existe um ponto em que a pergunta precisa mudar.

A reflexão inspirada na obra de John Gottman ajuda a compreender que a qualidade de um relacionamento não depende apenas da existência de comunicação. Importa também a maneira como os parceiros respondem às tentativas de conexão, aos conflitos e às necessidades emocionais um do outro.

Isso significa que falar não resolve tudo quando do outro lado não existe disposição verdadeira para ouvir.

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Um homem pode escutar as palavras da companheira sem realmente considerar aquilo que ela está dizendo. Pode minimizar sua dor, mudar de assunto, responder defensivamente ou tratar uma reclamação recorrente como exagero. Ela fala. Ele ouve. Mas nada é realmente acolhido.

E essa dinâmica pode ser particularmente desgastante porque faz a pessoa magoada assumir também a responsabilidade de encontrar uma maneira cada vez melhor de explicar a própria dor.

Nem sempre existe uma frase perfeita. Se uma mulher já explicou diversas vezes que determinada atitude a machuca e o comportamento continua se repetindo, talvez a questão não seja simplesmente encontrar palavras melhores. Também é necessário observar o que o parceiro faz com aquilo que já ouviu.

Isso não significa que toda reclamação seja automaticamente justa ou que o homem precise concordar com tudo. Relacionamentos envolvem perspectivas diferentes, e ouvir alguém não significa aceitar integralmente sua interpretação.

Mas existe diferença entre discordar e ignorar. É possível dizer "eu vejo essa situação de outra maneira" e ainda assim reconhecer que aquilo provocou sofrimento em quem está ao seu lado. É possível conversar sobre uma necessidade sem ridicularizá-la ou tratá-la como exagero.

Quando isso não acontece repetidamente, surge outro problema: a sensação de não ser emocionalmente considerada dentro da relação. E existe um momento ainda mais delicado. Depois de falar tantas vezes, algumas mulheres simplesmente param.

A ausência da reclamação pode parecer uma melhora para o parceiro. As discussões diminuem, o assunto desaparece e aquilo que antes provocava conflitos já não provoca a mesma reação.

Mas silêncio nem sempre significa que o problema foi resolvido. Às vezes, significa que alguém deixou de acreditar que falar produzirá alguma mudança.

Por isso, quando a mesma mágoa aparece repetidamente em uma relação, talvez seja importante parar de perguntar apenas se ela foi bem explicada. Também é necessário observar se, depois de tantas explicações, alguém realmente esteve disposto a escutar.

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