REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Quando você começa a duvidar do que viu, ouviu ou sentiu, a relação pode destruir sua confiança na própria percepção' - a reflexão inspirada em Robin Stern sobre gaslighting

A psicóloga norte-americana Robin Stern é autora de “The Gaslight Effect” e se tornou uma referência na discussão sobre gaslighting, dinâmica de manipulação que pode levar uma pessoa a duvidar repetidamente das próprias percepções, lembranças e sentimentos

Fernanda Varela

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 00:30

O trabalho de Robin Stern ajuda a compreender a diferença entre uma simples discordância e uma dinâmica persistente na qual alguém passa a duvidar repetidamente daquilo que viu, ouviu ou sentiu Crédito: Reprodução

Uma discussão termina e, em vez de pensar apenas sobre aquilo que aconteceu, você começa a se perguntar se entendeu tudo errado. Talvez tenha exagerado. Talvez aquela frase nunca tenha sido dita daquela maneira. Talvez você seja sensível demais. Depois de algum tempo, a dúvida deixa de aparecer apenas durante os conflitos e começa a acompanhar a maneira como você interpreta a própria realidade.

“Quando toda discussão termina com você questionando se aquilo que viu, ouviu ou sentiu realmente aconteceu, a relação pode estar destruindo sua confiança na própria percepção” não é uma citação literal de Robin Stern. A reflexão é inspirada no trabalho da psicóloga norte-americana sobre gaslighting, tema que ela desenvolveu especialmente em sua obra “The Gaslight Effect”.

Robin Stern, psicóloga que se tornou referência nos estudos sobre gaslighting e manipulação emocional nos relacionamentos 1 de 5

O termo descreve uma dinâmica de manipulação psicológica em que uma pessoa pode ser levada, de maneira repetida, a questionar a própria percepção da realidade. Isso pode acontecer quando acontecimentos são constantemente negados, sentimentos são invalidados ou situações são reinterpretadas de tal maneira que a outra pessoa passa a desconfiar da própria memória e do próprio julgamento.

Uma frase como “eu nunca disse isso” pode existir em qualquer relacionamento, afinal duas pessoas podem realmente se lembrar de uma conversa de maneiras diferentes. Da mesma forma, discordar da interpretação do parceiro não significa automaticamente praticar gaslighting. O problema está no padrão persistente de manipulação e no efeito que ele produz sobre quem o vivencia.

Com o tempo, a pessoa pode começar a depender cada vez mais da versão do parceiro para interpretar o que aconteceu. Antes de confiar no próprio incômodo, pergunta se tem razão para senti-lo. Antes de confrontar uma atitude, tenta reconstruir mentalmente cada detalhe para ter certeza de que não está imaginando coisas. Em situações mais intensas, pode até sentir necessidade de guardar mensagens ou registrar acontecimentos para confirmar posteriormente aquilo que viveu.

É justamente essa erosão da confiança em si mesma que torna o gaslighting tão prejudicial. Quando alguém passa muito tempo ouvindo que exagera, interpreta tudo errado, inventa problemas ou não consegue se lembrar corretamente das situações, pode começar a internalizar essas mensagens. A dúvida que antes vinha do outro passa a existir dentro dela.

Isso não significa que toda relação tenha uma única versão correta para cada conflito. Pessoas se confundem, esquecem detalhes e interpretam acontecimentos de maneiras diferentes. Em uma relação saudável, porém, essa diferença pode ser discutida sem que um dos parceiros precise destruir sistematicamente a credibilidade do outro para defender sua própria versão.

Os trabalhos de Robin Stern ajudam a chamar atenção justamente para essa diferença. O problema não é simplesmente alguém discordar de você. É quando a relação começa a fazer com que você deixe de confiar repetidamente naquilo que percebe, sente e lembra.