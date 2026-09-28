REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Quando você decide quem alguém é antes mesmo de conhecê-lo, você enxerga mais seus próprios preconceitos do que aquela pessoa' - a reflexão inspirada em Gordon Allport

O psicólogo norte-americano foi um dos principais nomes da Psicologia Social no estudo do preconceito e investigou como generalizações e julgamentos sobre grupos podem influenciar a maneira como enxergamos indivíduos

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 00:30

Em “The Nature of Prejudice”, Allport investigou como estereótipos, generalizações e categorizações podem influenciar a maneira como enxergamos e julgamos outras pessoas Crédito: Reprodução

Às vezes, uma pessoa entra em um ambiente e, antes mesmo de dizer qualquer coisa, alguém acredita já saber quem ela é. Sua aparência, origem, idade, profissão, condição social ou pertencimento a determinado grupo parecem suficientes para que características inteiras sejam atribuídas a ela. O julgamento acontece primeiro. Conhecer a pessoa, quando acontece, vem depois.

“Quando você decide quem alguém é antes mesmo de conhecê-lo, talvez esteja enxergando mais os seus próprios preconceitos do que aquela pessoa” não é uma citação literal de Gordon Allport. A frase é uma reflexão inspirada nos estudos do psicólogo norte-americano, especialmente em sua obra “The Nature of Prejudice”, publicada em 1954 e considerada uma referência importante nos estudos psicológicos sobre preconceito.

Gordon Allport é psicólogo e se tornou referência nos estudos sobre preconceitos 1 de 4

Allport estudou como seres humanos organizam o mundo por meio de categorias. Categorizar, por si só, faz parte da maneira como processamos uma enorme quantidade de informações. O problema aparece quando generalizações rígidas sobre determinado grupo passam a definir aquilo que esperamos de cada indivíduo que associamos a ele.

É assim que uma característica pode começar a ocupar o lugar de uma pessoa inteira. Alguém deixa de ser observado por suas atitudes, escolhas e particularidades porque já existe uma expectativa construída antes do encontro. O indivíduo passa a ser interpretado por meio de ideias previamente associadas ao grupo ao qual pertence ou ao qual é percebido como pertencente.

O preconceito também pode persistir mesmo quando a realidade apresenta informações que contradizem aquilo em que alguém acreditava. Em vez de questionar a própria generalização, é possível tratar a pessoa que não corresponde ao estereótipo como uma simples exceção. Dessa maneira, a crença permanece intacta e continua sendo aplicada aos demais.

Essa reflexão também ajuda a compreender por que preconceitos não precisam aparecer apenas por meio de declarações abertamente hostis. Eles podem influenciar expectativas, oportunidades, aproximações e afastamentos. Quem consideramos competente, confiável, perigoso, inteligente ou adequado para determinado espaço pode ser afetado por julgamentos que surgem antes de qualquer conhecimento individual.

Isso não significa que todo julgamento equivocado seja automaticamente preconceito. Pessoas criam primeiras impressões por inúmeros motivos e podem interpretar comportamentos incorretamente. O ponto importante é perceber quando uma característica ou pertencimento coletivo está sendo usado como atalho para definir personalidade, capacidade, caráter ou valor de alguém.

Uma das contribuições mais conhecidas de Allport também está relacionada à chamada hipótese do contato, segundo a qual, sob determinadas condições, o contato entre integrantes de grupos diferentes pode contribuir para a redução do preconceito. A convivência, portanto, pode confrontar algumas generalizações justamente porque coloca pessoas reais diante de ideias que antes existiam apenas como categorias.

Talvez seja por isso que conhecer alguém seja capaz de incomodar certezas antigas. Quando uma pessoa não corresponde àquilo que esperávamos dela, existem duas possibilidades: tentar encaixá-la à força no preconceito que já possuíamos ou permitir que aquele encontro nos obrigue a rever o próprio julgamento.