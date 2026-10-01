REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Quando você passou tempo demais sendo forte para todo mundo, admitir que não aguenta mais é começar a cuidar de si' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre limites

O psicólogo norte-americano valorizou a autenticidade e a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos, ideias que ajudam a refletir sobre o momento em que continuar fingindo que está tudo bem pode se tornar mais desgastante do que admitir que precisamos de ajuda

Fernanda Varela

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:13

Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. Crédito: Reprodução

“Quando você passou tempo demais tentando ser forte para tudo e para todos, admitir que não aguenta mais também pode ser uma forma de começar a cuidar de si.” A frase não é uma citação literal de Carl Rogers, mas uma reflexão inspirada em sua abordagem humanista, que valorizava a autenticidade, a aceitação e uma relação mais verdadeira com aquilo que sentimos.

Existe uma ideia muito repetida de que pessoas fortes são aquelas que suportam tudo. Elas resolvem problemas, cuidam dos outros, continuam trabalhando, mantêm compromissos e encontram uma maneira de seguir mesmo quando a vida parece colocar uma dificuldade atrás da outra. O problema começa quando essa força deixa de ser uma capacidade e se transforma em uma obrigação permanente.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

Depois de enfrentar muitas “tempestades”, alguém pode chegar a um ponto em que aquilo que antes conseguia administrar começa a parecer pesado demais. Uma nova preocupação, que isoladamente talvez fosse suportável, encontra uma pessoa que já estava cansada antes mesmo de ela aparecer. Por isso, nem sempre é possível avaliar o sofrimento de alguém olhando apenas para o problema mais recente.

Há cansaços que são acumulados. Eles carregam noites mal dormidas, preocupações familiares, pressões profissionais, perdas, responsabilidades e meses ou anos tentando continuar funcionando apesar de tudo. Quem olha de fora pode enxergar apenas mais um problema. Quem está vivendo sabe que ele chegou depois de muitos outros.

É justamente por isso que admitir “eu não estou conseguindo” não deveria ser automaticamente interpretado como fraqueza. Reconhecer um limite pode ser uma atitude mais honesta do que continuar tentando sustentar uma imagem de força enquanto, internamente, tudo parece estar desmoronando.

Na perspectiva humanista associada a Rogers, existe grande importância na congruência, isto é, em diminuir a distância entre aquilo que uma pessoa realmente experimenta e aquilo que sente que precisa demonstrar. Quando alguém está profundamente cansado, mas acredita que precisa continuar dizendo que está bem, essa distância pode se tornar dolorosa.

Isso não significa que toda dificuldade exija abandonar responsabilidades ou que reconhecer o sofrimento faça os problemas desaparecerem. Significa entender que pedir ajuda, descansar, estabelecer limites, dividir responsabilidades ou procurar apoio profissional também são maneiras de enfrentar uma fase difícil.

Talvez uma das armadilhas de ser conhecido como “a pessoa forte” seja justamente perceber que todos se acostumaram a acreditar que você sempre dará conta. Aos poucos, pode surgir até culpa por decepcionar essa expectativa. A pessoa deixa de se perguntar do que precisa e passa a se preocupar apenas em continuar correspondendo ao papel que aprendeu a desempenhar.

Mas ninguém precisa enfrentar todas as tempestades da mesma maneira. Em alguns momentos, coragem será continuar. Em outros, será parar. Haverá dias em que cuidar de si significará resolver um problema e outros em que significará simplesmente reconhecer que não existem forças suficientes para resolver tudo de uma vez.

Depois de muito tempo sobrevivendo, talvez o primeiro gesto de cuidado não seja encontrar mais força. Pode ser finalmente permitir-se dizer que está cansado, aceitar que existe um limite e compreender que não é preciso chegar ao completo esgotamento para merecer acolhimento.