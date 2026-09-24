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Frase do dia da Psicologia: 'Quando você precisa esconder uma proximidade do seu parceiro, talvez já saiba que ultrapassou um limite' - a reflexão inspirada em Shirley Glass sobre traição emocional

A psicóloga norte-americana estudou a infidelidade e mostrou como algumas relações extraconjugais podem começar antes do envolvimento físico, quando intimidade, confidências e segredos passam a ocupar um espaço cada vez maior fora do casamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 00:15

Traição
Traição Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre existe um momento exato em que uma amizade ultrapassa os limites de um relacionamento. Pode começar com conversas frequentes, confidências, brincadeiras e uma proximidade que aparentemente não representa ameaça alguma. O sinal de alerta pode aparecer quando surge uma necessidade nova: esconder do parceiro quanto aquela pessoa se tornou importante.

“Quando você começa a esconder do seu parceiro a proximidade que mantém com outra pessoa, talvez o problema esteja no que você já sabe que precisa esconder” não é uma citação literal de Shirley Glass. A frase é uma reflexão inspirada no trabalho da psicóloga norte-americana, que estudou infidelidade e escreveu sobre os limites entre amizade e envolvimento extraconjugal.

Glass é conhecida especialmente pelo livro “Not ‘Just Friends’”, no qual discute como determinados casos podem se desenvolver gradualmente a partir de relações inicialmente percebidas como amizades. A questão não está simplesmente em uma pessoa casada possuir vínculos próximos fora do casamento. Amizades, inclusive profundas, não representam automaticamente uma traição.

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O problema pode surgir quando a transparência começa a desaparecer. Mensagens são apagadas, conversas acontecem escondidas, encontros deixam de ser mencionados e o parceiro recebe uma versão reduzida daquela proximidade. A própria necessidade de ocultar determinados comportamentos pode indicar que alguma fronteira importante para aquele relacionamento está sendo ultrapassada.

Em alguns casos, nada físico aconteceu e, ainda assim, existe uma intimidade sendo construída. A pessoa de fora do casamento pode se tornar a primeira a receber uma notícia importante, conhecer detalhes dos conflitos conjugais ou oferecer o acolhimento emocional que antes era procurado no parceiro. Ao mesmo tempo, aquele vínculo começa a ser protegido por segredos.

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Isso não significa que exista uma definição universal de traição emocional. Casais podem estabelecer limites diferentes para amizades, mensagens, flertes e proximidade com outras pessoas. Aquilo que um relacionamento considera aceitável pode ser entendido de outra maneira em outro. Justamente por isso, acordos precisam ser conversados, e não simplesmente presumidos.

A reflexão inspirada em Shirley Glass chama atenção para algo mais profundo do que uma mensagem específica. Quando alguém sente que precisa esconder sistematicamente determinada relação, pode valer a pena perguntar por que a transparência se tornou ameaçadora. O que aconteceria se o parceiro conhecesse a frequência das conversas, o conteúdo das confidências ou a importância emocional que aquela pessoa passou a ter?

Também é possível utilizar o argumento de que “nunca aconteceu nada” para ignorar mudanças importantes na relação. A ausência de contato físico não significa necessariamente ausência de envolvimento emocional. Da mesma maneira, uma amizade próxima não deve ser automaticamente tratada como infidelidade apenas porque existe intimidade.

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O ponto está no conjunto: proximidade, investimento emocional, quebra dos acordos do casal e segredo. É esse padrão que pode transformar uma relação aparentemente inocente em algo capaz de comprometer a confiança dentro do casamento.

Talvez por isso a pergunta mais reveladora nem sempre seja “você ficou com essa pessoa?”. Em algumas situações, outra pergunta vem antes: “Por que você precisava que seu parceiro não soubesse como essa relação realmente era?”

Porque, às vezes, o primeiro limite ultrapassado não acontece quando duas pessoas se beijam. Acontece quando uma delas percebe que precisa começar a esconder o vínculo para conseguir continuar vivendo-o.

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