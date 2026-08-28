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Frase do dia da Psicologia: 'Quando você precisa pedir constantemente o mínimo, o problema é o que você pede, mas o que o outro está disposto a oferecer' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel

Insistir repetidamente por atenção, afeto e reciprocidade pode revelar não uma falha na comunicação, mas uma diferença profunda entre aquilo que cada pessoa está disposta a construir na relação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 00:30

Esther Perel é uma das principais referências contemporâneas quando o assunto é amor, desejo, intimidade e relacionamentos
Esther Perel é uma das principais referências contemporâneas quando o assunto é amor, desejo, intimidade e relacionamentos Crédito: Divulgação

Em muitos relacionamentos, uma pessoa passa tanto tempo tentando explicar aquilo de que precisa que começa a acreditar que o problema está na maneira como se comunica. Ela muda as palavras, escolhe outro momento, tenta falar com mais calma e se pergunta o que poderia fazer diferente para finalmente ser compreendida.

Mas existe uma diferença entre alguém não entender uma necessidade e alguém entender perfeitamente, mas não estar disposto a atendê-la.

Conheça Esther Perel

A obra de Esther Perel convida a uma reflexão incômoda: é possível continuar amando alguém profundamente e, ainda assim, sentir falta de ser desejado por essa pessoa por Divulgação
Esther Perel fala sobre a importância da individualidade, da curiosidade e do mistério para manter o desejo vivo em relacionamentos duradouros por Divulgação
Seus estudos ajudam a compreender por que alguns casais continuam sendo grandes parceiros, mas deixam de se encontrar na intimidade por Divulgação
Esther Perel transformou questões como paixão, infidelidade, desejo e distância emocional em importantes discussões sobre os relacionamentos modernos por Divulgação
Em seus estudos, Esther Perel questiona por que casais que se amam profundamente podem, com o tempo, perder a intimidade por Divulgação
Para Esther Perel, a rotina pode aproximar duas pessoas, mas também pode fazer com que elas deixem de se enxergar como amantes por Divulgação
A obra de Esther Perel mostra que amor e desejo são experiências diferentes, embora possam existir dentro da mesma relação por Divulgação
Esther Perel é uma das principais referências contemporâneas quando o assunto é amor, desejo, intimidade e relacionamentos por Divulgação
A psicoterapeuta Esther Perel dedica sua obra aos desafios emocionais que surgem nos relacionamentos de longa duração por Divulgação
Esther Perel investiga uma das grandes contradições do amor: como manter a segurança de um vínculo sem deixar o desejo desaparecer por Divulgação
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A obra de Esther Perel convida a uma reflexão incômoda: é possível continuar amando alguém profundamente e, ainda assim, sentir falta de ser desejado por essa pessoa por Divulgação

Esther Perel dedica seu trabalho às complexidades dos relacionamentos, da intimidade e da conexão entre parceiros. Uma das questões importantes nesse universo é perceber que o vínculo não depende apenas do sentimento existente entre duas pessoas, mas também da disposição de ambas para participar da relação.

Pedir carinho, atenção, diálogo, respeito ou interesse não deveria se transformar em uma negociação permanente. Naturalmente, nenhuma pessoa conseguirá atender a todas as expectativas do parceiro, e relacionamentos saudáveis também exigem ajustes, conversas e concessões.

O problema aparece quando apenas uma pessoa parece estar tentando.

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Quando a mesma necessidade precisa ser explicada inúmeras vezes e nada muda, pode chegar um momento em que insistir deixa de ser uma tentativa de melhorar a comunicação e passa a ser uma tentativa de convencer alguém a oferecer aquilo que simplesmente não deseja ou não consegue oferecer.

Essa percepção pode ser dolorosa porque obriga a abandonar uma esperança muito comum: a de que, se encontrarmos as palavras certas, finalmente conseguiremos mudar a atitude do outro.

Nem sempre conseguiremos.

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E isso não significa necessariamente que uma das pessoas seja ruim. Duas pessoas podem gostar uma da outra e, ainda assim, ter expectativas, necessidades e capacidades emocionais muito diferentes dentro de um relacionamento.

Por isso, talvez a pergunta não seja apenas "como posso explicar melhor aquilo de que preciso?". Em alguns momentos, também é necessário observar aquilo que a outra pessoa vem demonstrando por meio das próprias atitudes.

Porque reciprocidade não deveria existir apenas depois de inúmeros pedidos. Quando precisamos implorar repetidamente pelo mínimo necessário para nos sentirmos dentro de uma relação, talvez seja hora de reconhecer que a resposta do outro já esteja sendo dada pelo comportamento.

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