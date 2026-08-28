REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Quando você precisa pedir constantemente o mínimo, o problema é o que você pede, mas o que o outro está disposto a oferecer' - a reflexão inspirada na obra de Esther Perel

Insistir repetidamente por atenção, afeto e reciprocidade pode revelar não uma falha na comunicação, mas uma diferença profunda entre aquilo que cada pessoa está disposta a construir na relação

Fernanda Varela

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 00:30

Esther Perel é uma das principais referências contemporâneas quando o assunto é amor, desejo, intimidade e relacionamentos Crédito: Divulgação

Em muitos relacionamentos, uma pessoa passa tanto tempo tentando explicar aquilo de que precisa que começa a acreditar que o problema está na maneira como se comunica. Ela muda as palavras, escolhe outro momento, tenta falar com mais calma e se pergunta o que poderia fazer diferente para finalmente ser compreendida.

Mas existe uma diferença entre alguém não entender uma necessidade e alguém entender perfeitamente, mas não estar disposto a atendê-la.

Conheça Esther Perel 1 de 10

Esther Perel dedica seu trabalho às complexidades dos relacionamentos, da intimidade e da conexão entre parceiros. Uma das questões importantes nesse universo é perceber que o vínculo não depende apenas do sentimento existente entre duas pessoas, mas também da disposição de ambas para participar da relação.

Pedir carinho, atenção, diálogo, respeito ou interesse não deveria se transformar em uma negociação permanente. Naturalmente, nenhuma pessoa conseguirá atender a todas as expectativas do parceiro, e relacionamentos saudáveis também exigem ajustes, conversas e concessões.

O problema aparece quando apenas uma pessoa parece estar tentando.

Quando a mesma necessidade precisa ser explicada inúmeras vezes e nada muda, pode chegar um momento em que insistir deixa de ser uma tentativa de melhorar a comunicação e passa a ser uma tentativa de convencer alguém a oferecer aquilo que simplesmente não deseja ou não consegue oferecer.

Essa percepção pode ser dolorosa porque obriga a abandonar uma esperança muito comum: a de que, se encontrarmos as palavras certas, finalmente conseguiremos mudar a atitude do outro.

Nem sempre conseguiremos.

E isso não significa necessariamente que uma das pessoas seja ruim. Duas pessoas podem gostar uma da outra e, ainda assim, ter expectativas, necessidades e capacidades emocionais muito diferentes dentro de um relacionamento.

Por isso, talvez a pergunta não seja apenas "como posso explicar melhor aquilo de que preciso?". Em alguns momentos, também é necessário observar aquilo que a outra pessoa vem demonstrando por meio das próprias atitudes.