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Frase do dia da Psicologia: 'Quando você sente alívio porque seu parceiro está de bom humor, é hora de notar o quanto o medo da reação dele guia a sua vida' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

A psicóloga norte-americana ficou conhecida por estudar mulheres em relações violentas e propor um modelo para compreender como períodos de tensão, episódios de violência e momentos de reconciliação podem contribuir para a permanência em determinados relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 00:30

A psicóloga ficou conhecida pela formulação do chamado ciclo da violência, modelo que ajuda a compreender padrões que podem se repetir em algumas relações abusivas
A psicóloga ficou conhecida pela formulação do chamado ciclo da violência, modelo que ajuda a compreender padrões que podem se repetir em algumas relações abusivas Crédito: Reprodução

Em um relacionamento saudável, encontrar a pessoa que amamos de bom humor pode ser simplesmente agradável. Em uma relação marcada pelo medo, porém, esse mesmo momento pode provocar uma sensação muito diferente: alívio. A pessoa chega em casa e observa o rosto do parceiro, presta atenção ao tom de voz e tenta descobrir rapidamente como será aquela noite. Se ele parece tranquilo, ela finalmente sente que pode relaxar.

É essa mudança aparentemente pequena que torna a frase “Quando você começa a sentir alívio porque a pessoa está de bom humor, talvez seja hora de perceber o quanto o medo da reação dela já passou a organizar a sua vida” tão importante. Ela não é uma citação literal de Lenore E. Walker, mas uma reflexão inspirada nos estudos da psicóloga sobre violência nos relacionamentos e no modelo pelo qual ficou conhecida, o ciclo da violência.

Conheça Lenore E. Walker, psicóloga que se tornou referência nos estudos sobre violência doméstica e relacionamentos abusivos

As pesquisas de Lenore E. Walker contribuíram para ampliar a compreensão de que uma relação violenta pode alternar momentos de medo e agressão com períodos de aparente tranquilidade e reconciliação por Reprodução
O trabalho de Walker descreve como períodos de tensão, episódios de violência e momentos de reconciliação podem aparecer de forma cíclica em determinados relacionamentos abusivos por Reprodução
Lenore E. Walker é uma psicóloga norte-americana conhecida por seus estudos sobre violência doméstica e abuso em relacionamentos íntimos por Reprodução
A psicóloga ficou conhecida pela formulação do chamado ciclo da violência, modelo que ajuda a compreender padrões que podem se repetir em algumas relações abusivas por Reprodução
Em seus estudos, Lenore E. Walker analisou experiências de mulheres submetidas à violência por parceiros e os fatores que podem dificultar o rompimento dessas relações por Reprodução
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As pesquisas de Lenore E. Walker contribuíram para ampliar a compreensão de que uma relação violenta pode alternar momentos de medo e agressão com períodos de aparente tranquilidade e reconciliação por Reprodução

Walker descreveu uma dinâmica recorrente em determinados relacionamentos abusivos na qual períodos de aumento da tensão podem ser seguidos por episódios de violência e, posteriormente, por uma fase de reconciliação ou aparente tranquilidade. O modelo não significa que toda relação abusiva aconteça exatamente dessa maneira, mas ajuda a compreender por que a alternância entre medo e momentos bons pode tornar determinadas situações tão difíceis de reconhecer e abandonar.

Antes mesmo de uma agressão acontecer, o medo pode começar a modificar comportamentos. A pessoa aprende quais assuntos aparentemente provocam discussões, quais roupas despertam ciúme, quais amigos incomodam o parceiro ou qual tom de voz pode ser interpretado como provocação. Aos poucos, decisões que antes seriam naturais passam a ser tomadas levando em consideração uma pergunta silenciosa: “Como ele vai reagir?”

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É nesse momento que o humor do outro pode começar a determinar o clima de uma casa inteira. Um dia tranquilo traz alívio porque significa que, pelo menos naquele momento, talvez não aconteça uma discussão, uma humilhação, uma ameaça ou outro comportamento agressivo. Quando a tranquilidade depende constantemente do estado emocional de uma única pessoa, é importante observar o padrão que está sendo construído.

Os períodos bons também podem tornar tudo mais confuso. Depois de uma situação grave, podem surgir pedidos de desculpas, carinho, promessas de mudança e dias em que a relação parece voltar a ser aquilo que já foi. Esses momentos podem ser verdadeiros e emocionalmente significativos para quem os vive, mas não devem ser analisados isoladamente quando comportamentos violentos ou intimidadores continuam se repetindo.

Por isso, reconhecer uma relação abusiva nem sempre é tão simples quanto olhar apenas para seus piores momentos. Também é necessário observar como a pessoa passou a viver entre eles. Ela deixou de encontrar amigos para evitar uma discussão? Começou a esconder determinadas opiniões? Sente medo de contar alguma coisa comum? Precisa avaliar constantemente o humor do parceiro antes de decidir como agir?

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Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher começa a ser verdadeiramente livre quando deixa de organizar a própria vida em torno do medo de ser julgada' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Nenhum desses sinais, isoladamente, permite diagnosticar uma relação inteira. O contexto importa. Mas viver de maneira persistente tentando prevenir a reação de alguém merece atenção, principalmente quando existem intimidação, controle, ameaças, humilhações ou violência.

Talvez uma das consequências mais silenciosas de uma relação marcada pelo medo seja justamente essa: a vida começa a ser organizada não pelo que a pessoa deseja fazer, mas pelo que acredita que precisa fazer para evitar a próxima reação.

E quando o bom humor de alguém deixa de ser apenas algo agradável e passa a ser o motivo pelo qual você finalmente sente que está segura, talvez a pergunta mais importante já não seja por que aquela pessoa está tranquila naquele dia. Talvez seja por que a tranquilidade dela se tornou necessária para que você também consiga ficar em paz.

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