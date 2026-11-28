REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Quem transforma pequenos problemas em grandes tragédias tende a sofrer mais pelo que imagina do que pelo que realmente acontece' - reflexão inspirada em Albert Ellis

Reflexão inspirada no psicólogo Albert Ellis aborda a catastrofização, um padrão de pensamento que intensifica o sofrimento emocional e pode transformar dificuldades comuns em situações aparentemente impossíveis de enfrentar

Fernanda Varela

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 00:00

Ellis chamou atenção para a diferença entre desejar muito que algo aconteça e acreditar que aquilo obrigatoriamente precisa acontecer da maneira esperada Crédito: Reprodução

“Existe um tipo de sofrimento que começa quando a mente transforma qualquer dificuldade em uma catástrofe. Um erro parece destruir toda uma trajetória, uma crítica se transforma em prova de incapacidade e um imprevisto ganha proporções muito maiores do que realmente possui. Aos poucos, a pessoa deixa de enfrentar apenas os problemas da vida e passa a enfrentar também todos os desastres que imagina a partir deles. E talvez uma das maiores conquistas emocionais seja compreender que algo pode ser ruim, doloroso ou frustrante sem necessariamente significar o fim de tudo.”

Existem pessoas que enfrentam uma dificuldade e, quase imediatamente, começam a imaginar todas as consequências negativas que poderiam surgir daquela situação. Um erro no trabalho se transforma no medo de perder o emprego. Uma discussão com alguém importante provoca a sensação de que o relacionamento está prestes a terminar. Um pequeno imprevisto parece anunciar uma sequência de problemas impossíveis de resolver.

Em muitos casos, o sofrimento começa antes mesmo de existir qualquer confirmação de que o pior realmente acontecerá.

Albert Ellis, psicólogo que transformou os estudos sobre pensamentos, emoções e tolerância à frustração 1 de 9

A pessoa não enfrenta apenas a situação concreta. Também precisa lidar emocionalmente com uma série de possibilidades negativas que sua mente apresenta como se fossem acontecimentos praticamente inevitáveis.

Esse padrão de pensamento é conhecido na psicologia como catastrofização e pode contribuir para aumentar a ansiedade, a insegurança e a sensação de incapacidade diante das dificuldades.

O psicólogo norte-americano Albert Ellis, criador da Terapia Racional-Emotiva Comportamental (TREC), dedicou grande parte de seu trabalho à compreensão de como nossas crenças e interpretações influenciam as emoções e os comportamentos.

Uma das ideias centrais de sua abordagem é que o sofrimento emocional não depende exclusivamente daquilo que acontece, mas também da maneira como interpretamos os acontecimentos.

Isso não significa que os problemas sejam imaginários ou que as circunstâncias externas não tenham importância.

Significa reconhecer que determinadas interpretações podem intensificar o sofrimento, especialmente quando transformam situações desagradáveis em experiências consideradas insuportáveis ou catastróficas.

A frase apresentada não é uma citação literal de Albert Ellis, mas uma reflexão contemporânea inspirada em aspectos de sua teoria, especialmente nas discussões sobre crenças irracionais, avaliações catastróficas e baixa tolerância à frustração.

Na Terapia Racional-Emotiva Comportamental, Ellis abordou a tendência de avaliar acontecimentos negativos de maneira extrema, como se uma situação ruim representasse necessariamente algo terrível, intolerável ou impossível de superar.

Esse processo pode aparecer em diferentes momentos da vida.

Uma pessoa recebe uma crítica profissional e, em vez de considerar a possibilidade de corrigir determinado comportamento, conclui que não possui competência para exercer sua função.

Outra percebe uma mudança no comportamento do parceiro e imediatamente imagina que está sendo rejeitada, traída ou abandonada.

Há também quem enfrente uma dificuldade financeira pontual e passe a antecipar uma sequência de perdas, mesmo sem elementos suficientes para concluir que todas aquelas consequências realmente acontecerão.

Em cada uma dessas situações, existe uma diferença entre o problema concreto e a interpretação construída a partir dele.

A crítica pode ser desagradável, mas não significa necessariamente incapacidade. Uma mudança de comportamento pode provocar insegurança, mas não confirma o fim de uma relação. Uma dificuldade financeira merece atenção, mas não determina automaticamente um futuro de fracassos.

Entretanto, quando a mente interpreta possibilidades como certezas, o sofrimento emocional pode se tornar muito maior.

Uma das características desse padrão é a dificuldade de considerar explicações alternativas.

Diante de um acontecimento negativo, a pessoa concentra sua atenção no pior resultado possível e encontra dificuldades para avaliar outras possibilidades.

Se alguém demora a responder uma mensagem, imagina que aconteceu alguma tragédia. Se sente um desconforto físico, teme imediatamente uma doença grave. Se comete um erro, acredita que todas as suas conquistas anteriores perderam o valor.

Essas interpretações podem provocar reações emocionais intensas, mesmo quando ainda existem poucas informações sobre aquilo que realmente aconteceu.

A reflexão inspirada em Albert Ellis permite compreender como determinadas crenças podem alimentar esse processo.

Quando alguém acredita que não pode cometer erros, qualquer falha pode parecer uma ameaça à própria identidade.

Quando considera que precisa manter controle absoluto sobre todas as situações, um imprevisto pode provocar uma sensação profunda de insegurança.

E, quando interpreta dificuldades como experiências intoleráveis, problemas que poderiam ser enfrentados gradualmente passam a parecer impossíveis de resolver.

Outro aspecto importante é que a catastrofização pode interferir nas decisões.

Uma pessoa que imagina consequências desastrosas diante de qualquer possibilidade de fracasso pode começar a evitar situações que envolvam riscos ou incertezas.

Pode deixar de participar de uma entrevista de emprego por acreditar que não suportaria uma rejeição. Pode evitar conversas importantes por medo de provocar conflitos. Pode abandonar projetos porque imagina que qualquer dificuldade representará uma derrota definitiva.

A tentativa de evitar sofrimento acaba, em determinadas circunstâncias, limitando experiências que poderiam contribuir para o desenvolvimento pessoal.

Também é possível que esse padrão provoque desgaste nos relacionamentos.

Quando alguém interpreta pequenos acontecimentos como sinais de grandes problemas, familiares e parceiros podem sentir que precisam oferecer garantias constantes de que nada ruim acontecerá.

Uma demora, uma mudança de planos ou uma discordância pode exigir longas explicações para reduzir a insegurança.

Embora o acolhimento seja importante, nenhuma pessoa consegue eliminar completamente as incertezas da vida de outra.

Por isso, aprender a lidar com possibilidades desagradáveis também faz parte do desenvolvimento emocional.

É importante destacar que imaginar consequências negativas não significa necessariamente apresentar um transtorno psicológico.

A preocupação é uma experiência humana comum e pode desempenhar uma função importante na identificação de riscos e na preparação para dificuldades.

O problema aparece quando essa antecipação se torna frequente, desproporcional ou compromete a capacidade de avaliar situações de maneira equilibrada.

Também existem circunstâncias em que o medo do pior possui fundamentos reais.

Pessoas que enfrentam doenças, instabilidade financeira, violência ou outras situações graves podem experimentar preocupações intensas diante de ameaças concretas.

Nesses casos, não seria adequado reduzir o sofrimento a uma interpretação exagerada.

A compreensão do contexto é fundamental para diferenciar preocupações legítimas de padrões de pensamento que ampliam desnecessariamente a sensação de ameaça.

Na abordagem de Albert Ellis, uma das possibilidades de mudança envolve identificar e questionar crenças excessivamente rígidas ou extremas.

Isso pode incluir reconhecer a diferença entre considerar uma situação muito desagradável e concluir que ela será absolutamente insuportável.

Uma pessoa pode sentir medo de perder o emprego e, ao mesmo tempo, compreender que possui recursos para procurar alternativas caso isso aconteça.

Pode experimentar tristeza diante de uma rejeição sem transformar o episódio em uma prova definitiva de que nunca será amada.

Pode reconhecer a gravidade de uma dificuldade sem concluir automaticamente que toda a sua vida está arruinada.

Essa mudança não exige ignorar emoções negativas ou adotar um otimismo artificial.

A proposta não é convencer alguém de que tudo dará certo, mas desenvolver maior flexibilidade para reconhecer que nem todo problema terá o pior desfecho imaginado.

E, mesmo quando situações difíceis realmente acontecem, isso não significa que a pessoa será incapaz de enfrentá-las.

Outro ponto importante é compreender que pensamentos não são necessariamente previsões confiáveis.

O fato de uma possibilidade surgir repetidamente na mente não significa que ela tenha maior probabilidade de acontecer.

Da mesma forma, sentir medo intenso diante de uma situação não confirma que o perigo imaginado seja inevitável.

Aprender a diferenciar fatos, interpretações e possibilidades pode contribuir para reduzir o sofrimento provocado pela antecipação de cenários negativos.

Em situações nas quais esse padrão se torna persistente e compromete a rotina, o acompanhamento psicológico pode ajudar a identificar pensamentos automáticos, compreender suas origens e desenvolver estratégias mais adequadas de enfrentamento.

A Terapia Racional-Emotiva Comportamental e outras abordagens cognitivas e comportamentais trabalham justamente com a relação entre crenças, emoções e comportamentos.

No fim, a reflexão inspirada em Albert Ellis lembra que a vida inevitavelmente apresentará erros, frustrações, perdas e acontecimentos que não correspondem às nossas expectativas.

Não existe maneira de impedir todas as dificuldades, assim como não é possível garantir que nenhuma experiência dolorosa acontecerá.

Entretanto, existe uma diferença importante entre reconhecer que algo ruim pode acontecer e viver emocionalmente como se todas as possibilidades negativas já fossem realidade.

Às vezes, uma situação é apenas difícil, não definitiva. Um erro representa uma oportunidade de correção, não a destruição de toda uma trajetória. Uma decepção provoca sofrimento, mas não significa que todas as experiências futuras terminarão da mesma maneira.

E talvez uma das maiores conquistas emocionais seja aprender que não precisamos transformar cada problema em uma tragédia para reconhecer sua importância.