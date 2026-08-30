REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Quem vive apenas tentando evitar a dor pode acabar evitando experiências que dariam sentido à própria vida' - a reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl sobre existência

O medo de sofrer pode nos proteger de algumas decepções, mas também pode fechar as portas para vínculos, escolhas e experiências capazes de tornar a vida mais significativa

Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 00:30

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

Ninguém gosta de sofrer. Depois de uma grande decepção, uma perda ou uma experiência que deixou marcas, é natural tentar encontrar maneiras de impedir que aquilo aconteça novamente. O problema começa quando a proteção contra a dor passa a determinar todas as escolhas.

Uma pessoa que sofreu em um relacionamento pode decidir não se envolver profundamente com ninguém. Quem fracassou em um projeto pode evitar uma nova tentativa. Depois de uma rejeição, alguém pode preferir nunca mais se expor ao risco de ouvir outro "não". Essas escolhas oferecem uma sensação de segurança, mas também podem limitar aquilo que ainda poderia ser vivido.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl 1 de 8

A reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl ajuda a pensar sobre essa relação entre sofrimento e sentido. Fundador da Logoterapia, o psiquiatra austríaco colocou a busca por sentido no centro de sua compreensão da existência humana.

Isso não significa que devemos procurar sofrimento ou permanecer em situações que nos fazem mal. A dor não precisa ser romantizada, e evitar riscos desnecessários também faz parte do cuidado consigo mesmo. A questão é perceber quando o medo deixa de nos proteger de um perigo real e começa a nos impedir de viver.

Porque muitas experiências importantes carregam alguma possibilidade de frustração. Amar alguém envolve o risco de perder. Criar vínculos envolve a possibilidade de se decepcionar. Buscar um sonho inclui a chance de fracassar. Mudar de caminho significa abrir mão da certeza sobre aquilo que acontecerá depois.

Eliminar completamente essas possibilidades exigiria, em certa medida, eliminar também algumas das experiências que tornam a vida significativa.

Há uma diferença entre aprender com aquilo que nos machucou e organizar toda a existência para garantir que nunca mais seremos machucados. No primeiro caso, a experiência pode nos tornar mais conscientes. No segundo, ela pode transformar o medo em uma espécie de limite invisível.

Às vezes, depois de sofrer, coragem não significa deixar de sentir medo. Significa permitir que o medo exista sem entregar a ele todas as decisões sobre o futuro.