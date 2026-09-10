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Frase do dia da Psicologia: 'Sentir saudade após o término não significa que a decisão foi errada, apenas que o vínculo não some na mesma velocidade que a relação acabou' - reflexão inspirada em John Bowlby

O relacionamento pode terminar em uma conversa, mas os sentimentos, hábitos e expectativas construídos durante meses ou anos não desaparecem no mesmo instante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 00:30

Psiquiatra e psicanalista britânico, John Bowlby é reconhecido por desenvolver a Teoria do Apego, referência até hoje na psicologia
Psiquiatra e psicanalista britânico, John Bowlby é reconhecido por desenvolver a Teoria do Apego, referência até hoje na psicologia Crédito: Reprodução

Você terminou porque sabia que aquela relação já não funcionava. Lembrou de tudo aquilo que estava fazendo mal, tomou uma decisão difícil e talvez até tenha sentido alívio nos primeiros dias.

Então a saudade apareceu.

De repente, vieram as lembranças dos momentos bons, a vontade de mandar uma mensagem, a curiosidade para saber como a outra pessoa está e aquela pergunta perigosa: "Será que eu errei ao terminar?"

Nem sempre.

Curiosidades sobre John Bowlby

A obra de John Bowlby inspira pais, educadores e profissionais da saúde ao destacar como o afeto e a presença influenciam toda a vida emocional de uma criança por Reprodução
As pesquisas de John Bowlby mostram que relações de cuidado seguras ajudam a construir confiança, autoestima e segurança emocional por Reprodução
John Bowlby revolucionou a psicologia ao mostrar a importância dos primeiros vínculos afetivos para o desenvolvimento emocional por Reprodução
Psiquiatra e psicanalista britânico, John Bowlby é reconhecido por desenvolver a Teoria do Apego, referência até hoje na psicologia por Reprodução
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A obra de John Bowlby inspira pais, educadores e profissionais da saúde ao destacar como o afeto e a presença influenciam toda a vida emocional de uma criança por Reprodução

A reflexão inspirada na obra do psiquiatra e psicanalista John Bowlby ajuda a compreender por que o fim de um relacionamento não significa o desaparecimento imediato do vínculo emocional. Conhecido pelo desenvolvimento da teoria do apego, Bowlby estudou profundamente os vínculos afetivos, a separação e a perda.

Quando construímos uma relação importante, aquela pessoa passa a fazer parte da nossa vida emocional e também da nossa rotina.

É para ela que contamos uma novidade. É com ela que fazemos determinados programas. Existem horários em que costumávamos conversar, lugares frequentados juntos, planos para os meses seguintes e pequenas referências que só faziam sentido para os dois.

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Frase do dia da Filosofia: 'Nem sempre quem fala mais alto tem mais certeza; às vezes, só tem mais medo de ser questionado' - a reflexão inspirada em Sócrates sobre conhecimento

O término pode interromper a relação de uma vez. Tudo isso, porém, precisa de tempo para ser reorganizado.

Por isso, sentir falta não é necessariamente um argumento para voltar.

Podemos sentir saudade de alguém e continuar reconhecendo que aquela relação nos fazia mal. Podemos lembrar com carinho de determinados momentos e ainda saber que os problemas que provocaram o término eram reais.

Esse é um cuidado especialmente importante nos dias de maior fragilidade.

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Frase do dia da Filosofia: 'Algumas portas não se fecharam para punir você, mas porque continuar entrando nelas significaria repetir a mesma vida' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

A saudade costuma selecionar lembranças. Uma música pode trazer de volta uma viagem maravilhosa sem trazer, com a mesma intensidade, as discussões que aconteceram depois. Uma fotografia recupera um momento feliz, mas não necessariamente o sentimento de solidão que existia dentro da relação.

E então o passado pode começar a parecer melhor do que realmente era.

Isso não significa que seja preciso transformar o ex em uma pessoa horrível para conseguir seguir em frente. Um relacionamento pode ter tido amor, felicidade e momentos verdadeiramente importantes e, ainda assim, precisar terminar.

As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo.

Também não existe um prazo universal para deixar de sentir saudade. Quanto mais significativa foi uma relação, mais natural pode ser que determinadas lembranças continuem despertando emoções durante algum tempo.

Superar não significa apagar.

Aos poucos, novos hábitos surgem. Os lugares deixam de pertencer exclusivamente àquela história. A vontade de procurar diminui. Os planos começam a incluir um futuro diferente daquele que havia sido imaginado.

Até que a lembrança continua existindo, mas já não exige uma ação.

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Talvez esse seja um dos momentos mais importantes depois de um término: perceber que sentir saudade não obriga você a mandar mensagem, procurar nas redes sociais ou reconstruir uma relação que terminou por motivos que continuam existindo.

Antes de voltar, vale lembrar não apenas daquilo que você perdeu, mas também daquilo que fez você decidir partir.

Porque o coração pode demorar mais tempo para se adaptar a uma decisão que a razão já compreendeu. E sentir falta de alguém não significa necessariamente que essa pessoa ainda deva fazer parte da sua vida.

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