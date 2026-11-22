REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Ser a pessoa que põe defeito em tudo e só reclama pode fazer você esquecer de buscar motivos para ser feliz' - reflexão inspirada em Albert Ellis

Reflexão inspirada no psicólogo Albert Ellis explica como expectativas rígidas, pensamentos negativos e exigências excessivas podem alimentar um ciclo de frustração que compromete a felicidade e os relacionamentos

Fernanda Varela

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 00:00

Em seu trabalho, Albert Ellis defendeu que nossas reações emocionais não dependem apenas do que acontece, mas também das crenças e interpretações que construímos sobre os acontecimentos Crédito: Reprodução

“Existe uma armadilha silenciosa em acreditar que o mundo precisa funcionar exatamente como esperamos para que possamos ser felizes. Quem reclama de tudo encontra defeitos nas pessoas, nos lugares, nas oportunidades e até nas conquistas que tanto desejou alcançar. Quando consegue alguma coisa, logo descobre um novo motivo para se frustrar. Quando recebe ajuda, concentra-se no que faltou. E, aos poucos, transforma a própria vida em uma sucessão de decepções, sem perceber que talvez o problema não esteja apenas naquilo que acontece, mas também na maneira como aprendeu a interpretar tudo o que vive.”

Existem pessoas que parecem nunca estar satisfeitas. Quando conseguem aquilo que desejavam, encontram alguma coisa que poderia ter sido melhor. Quando recebem uma oportunidade, concentram-se nas dificuldades. Quando alguém demonstra carinho ou oferece ajuda, destacam justamente aquilo que não foi feito.

A insatisfação se torna tão frequente que até os acontecimentos positivos passam a ser interpretados como experiências incompletas.

Albert Ellis, psicólogo que transformou os estudos sobre pensamentos, emoções e tolerância à frustração 1 de 9

Uma promoção profissional pode perder a importância porque o salário não aumentou tanto quanto o esperado. Uma viagem pode ser lembrada principalmente pelos imprevistos. Um relacionamento pode ser avaliado quase exclusivamente pelas falhas do parceiro, enquanto demonstrações de afeto e cuidado recebem pouca atenção.

O problema não está em reconhecer defeitos ou desejar melhorias. A capacidade de identificar dificuldades é importante para tomar decisões, estabelecer limites e transformar situações que provocam sofrimento.

Entretanto, quando a reclamação se torna a principal maneira de interpretar a realidade, a pessoa pode desenvolver uma relação desgastante com a própria vida.

O psicólogo norte-americano Albert Ellis, criador da Terapia Racional-Emotiva Comportamental (TREC), dedicou grande parte de seu trabalho à compreensão da influência das crenças e interpretações sobre as emoções e os comportamentos humanos.

Uma das ideias centrais de sua abordagem é que nossas reações emocionais não dependem exclusivamente dos acontecimentos, mas também da maneira como interpretamos aquilo que acontece.

Isso não significa que as circunstâncias externas sejam irrelevantes ou que todo sofrimento seja produzido pelos pensamentos.

Significa reconhecer que diferentes interpretações de uma mesma experiência podem contribuir para respostas emocionais distintas.

A frase apresentada não é uma citação literal de Albert Ellis, mas uma reflexão contemporânea inspirada em aspectos de sua teoria, especialmente na influência das crenças rígidas, das exigências absolutas e da baixa tolerância à frustração.

Entre os padrões de pensamento discutidos pelo psicólogo estão as exigências expressas por ideias como “as pessoas precisam agir exatamente como espero”, “as coisas devem acontecer da maneira que desejo” ou “não posso suportar quando alguma situação sai do meu controle”.

Essas expectativas podem transformar preferências legítimas em obrigações impostas à realidade.

Existe uma diferença importante entre desejar que determinada situação aconteça de uma maneira e acreditar que ela obrigatoriamente precisa acontecer assim.

Uma pessoa pode preferir que todos os seus compromissos ocorram sem atrasos. Entretanto, quando interpreta qualquer imprevisto como algo intolerável, uma dificuldade relativamente pequena pode provocar uma reação emocional desproporcional.

Da mesma forma, alguém pode desejar reconhecimento profissional e sentir frustração quando ele não acontece.

Mas, quando passa a acreditar que precisa ser valorizado o tempo inteiro para se sentir bem, pode encontrar motivos permanentes para experimentar insatisfação.

Na perspectiva de Ellis, crenças rígidas podem contribuir para intensificar emoções desagradáveis e dificultar respostas mais flexíveis diante das adversidades.

Isso ajuda a compreender por que algumas pessoas parecem carregar o mesmo descontentamento para diferentes ambientes.

Mudam de emprego, mas continuam reclamando dos colegas. Encerram relacionamentos, mas encontram os mesmos defeitos nos parceiros seguintes. Conquistam objetivos antigos, mas rapidamente passam a considerar insuficiente aquilo que alcançaram.

Em determinadas situações, o problema não está apenas nas circunstâncias, mas também no padrão de expectativas que acompanha a pessoa.

Quando alguém acredita que tudo precisa corresponder exatamente aos seus desejos, qualquer diferença entre expectativa e realidade pode ser interpretada como uma decepção.

E, como a vida envolve imprevistos, limitações e comportamentos que não podemos controlar, as oportunidades de frustração se tornam praticamente inesgotáveis.

Outro aspecto importante é a tendência de concentrar a atenção naquilo que falta.

Uma pessoa pode receber apoio de familiares durante um momento difícil, mas permanecer ressentida porque alguém não ajudou da maneira esperada.

Pode conquistar um objetivo importante e, em vez de reconhecer o próprio esforço, dedicar grande parte do tempo a pensar no que ainda não conseguiu.

Com isso, experiências que poderiam proporcionar satisfação acabam perdendo espaço para novas cobranças.

A reflexão inspirada em Albert Ellis permite observar como essa dinâmica pode comprometer a capacidade de apreciar o presente.

Quando a felicidade depende de condições cada vez mais específicas, torna-se difícil reconhecer os aspectos positivos da vida enquanto eles acontecem.

Sempre existe alguma coisa que precisa melhorar primeiro.

O trabalho precisa ser diferente. O relacionamento precisa mudar. As pessoas precisam agir de outra maneira. O dinheiro precisa aumentar. As circunstâncias precisam finalmente corresponder às expectativas.

A sensação de satisfação é constantemente adiada.

Entretanto, quando uma dessas condições é alcançada, outra exigência pode surgir em seu lugar.

Isso não significa que pessoas insatisfeitas sejam incapazes de sentir alegria ou que suas reclamações não possuam motivos legítimos.

Problemas financeiros, relações difíceis, sobrecarga profissional, injustiças e situações de sofrimento podem produzir frustrações reais e persistentes.

Também é importante considerar que alterações de humor e padrões de pensamento negativos podem estar associados a períodos de estresse ou a dificuldades emocionais que merecem atenção.

Por isso, não seria adequado interpretar toda reclamação frequente como uma simples escolha pessoal.

Ainda assim, a abordagem de Ellis convida a reconhecer que algumas maneiras de pensar podem intensificar o sofrimento e dificultar a busca por soluções.

Uma das propostas da Terapia Racional-Emotiva Comportamental envolve identificar e questionar crenças que transformam preferências em exigências absolutas.

Em vez de acreditar que determinada situação precisa obrigatoriamente acontecer conforme o planejado, a pessoa pode aprender a reconhecer que gostaria de um resultado diferente, mas que também possui recursos para lidar com a frustração.

Essa mudança não elimina problemas, tampouco obriga alguém a aceitar situações injustas.

Ela pode, entretanto, contribuir para reduzir o sofrimento adicional provocado pela ideia de que a realidade deveria funcionar sempre de acordo com nossas expectativas.

Outro ponto importante é compreender que a insatisfação constante também pode afetar os relacionamentos.

Quando alguém encontra defeitos em praticamente tudo, familiares, amigos e parceiros podem começar a sentir que seus esforços nunca são suficientes.

O carinho oferecido parece pequeno. A ajuda recebida poderia ter sido maior. A atenção demonstrada nunca corresponde exatamente ao esperado.

A convivência pode se transformar em uma tentativa permanente de satisfazer expectativas que mudam continuamente.

Com o tempo, isso pode produzir afastamento, conflitos e desgaste emocional.

A pessoa que reclama pode interpretar essas reações como novas demonstrações de que ninguém a compreende, reforçando um ciclo de frustração.

Romper esse padrão exige mais do que simplesmente tentar pensar positivo.

Envolve desenvolver maior consciência sobre as próprias expectativas, reconhecer pensamentos excessivamente rígidos e aprender a diferenciar dificuldades reais de interpretações que ampliam o sofrimento.

Também significa compreender que aceitar a existência de imperfeições não representa conformismo.

É possível desejar mudanças, buscar melhorias e questionar situações desagradáveis sem transformar cada frustração em uma prova de que nada está bom.

A vida não precisa ser perfeita para oferecer experiências satisfatórias.

No fim, a reflexão inspirada em Albert Ellis lembra que nossa relação com o mundo também é construída pela maneira como interpretamos aquilo que vivemos.

Existem problemas que precisam ser enfrentados, circunstâncias que merecem ser modificadas e insatisfações que apontam para necessidades legítimas.

Entretanto, quando a reclamação se transforma em um hábito permanente, até aquilo que poderia proporcionar alegria corre o risco de ser percebido como insuficiente.

E talvez uma das formas mais difíceis de amadurecimento emocional seja reconhecer que nem todas as nossas expectativas serão atendidas, que as pessoas não agirão sempre como desejamos e que a vida continuará apresentando situações fora do nosso controle.

Porque quem exige que tudo esteja exatamente como gostaria para finalmente se sentir feliz pode passar anos esperando por uma realidade que nunca existirá.