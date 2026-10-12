REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Ser da mesma família não é uma autorização para machucar alguém e exigir perdão depois' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre os limites dos laços familiares

O psicólogo norte-americano valorizou a autenticidade, o respeito e a aceitação nas relações humanas, ideias que ajudam a refletir sobre por que o parentesco não deveria ser usado como justificativa para comportamentos que provocam sofrimento

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:00

Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. Crédito: Reprodução

“Ser da mesma família não deveria ser uma autorização permanente para machucar alguém e exigir perdão depois.” A frase não é uma citação literal de Carl Rogers, mas uma reflexão inspirada em princípios de sua abordagem humanista, especialmente na importância do respeito, da autenticidade e das relações que favorecem o desenvolvimento emocional.

Existe uma expectativa bastante comum nas relações familiares: a de que determinados comportamentos precisam ser perdoados simplesmente porque foram praticados por alguém da família. Comentários ofensivos são minimizados, humilhações são justificadas como brincadeiras e atitudes que provocam sofrimento acabam sendo tratadas como acontecimentos que devem ser esquecidos em nome da união familiar.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

Muitas vezes, a pessoa que foi machucada ainda precisa lidar com uma segunda cobrança. Além de suportar aquilo que aconteceu, espera-se que ela compreenda, perdoe e continue convivendo normalmente com quem a feriu. Se demonstra tristeza, é considerada sensível demais. Se estabelece limites, pode ser acusada de ingratidão. Se decide se afastar, corre o risco de ser responsabilizada pelo conflito que não começou.

É nesse ponto que o parentesco pode deixar de ser entendido como um vínculo de afeto e passar a funcionar como uma espécie de obrigação emocional. A ideia de que “família é família” acaba sendo utilizada para encerrar discussões que precisariam de responsabilidade, reconhecimento e mudança de comportamento.

Carl Rogers, um dos principais nomes da psicologia humanista, destacou a importância de relações marcadas por empatia, congruência e consideração positiva. Embora sua abordagem não tenha sido desenvolvida especificamente para discutir conflitos familiares, esses princípios ajudam a pensar sobre a diferença entre aceitar uma pessoa e considerar aceitáveis todas as suas atitudes.

Amar alguém não significa concordar com tudo o que essa pessoa faz. Da mesma maneira, reconhecer a importância de um vínculo familiar não exige ignorar comportamentos que provocam sofrimento. É possível compreender que um parente possui dificuldades, limitações e uma história própria sem transformar essas circunstâncias em justificativas permanentes para suas ações.

Um dos problemas mais delicados aparece quando a obrigação de perdoar recai sempre sobre a mesma pessoa. Há famílias nas quais alguém pode falar o que deseja, desrespeitar limites e provocar conflitos, enquanto os demais recebem a responsabilidade de manter a paz. Nesse cenário, a harmonia familiar pode depender menos de uma convivência respeitosa e mais do silêncio de quem foi machucado.

A situação se torna ainda mais difícil quando a pessoa que tenta estabelecer limites é apresentada como responsável pela desunião. O problema deixa de ser a ofensa, a invasão de privacidade ou a humilhação e passa a ser a reação de quem decidiu não aceitar aquilo novamente. Assim, o pedido de respeito pode ser interpretado como rebeldia, enquanto o comportamento que provocou o conflito permanece sem questionamento.

Isso não significa que toda discussão familiar represente uma relação prejudicial ou que o afastamento seja sempre a melhor solução. Famílias são formadas por pessoas diferentes, com histórias, expectativas e dificuldades que inevitavelmente produzem desentendimentos. Relações saudáveis também envolvem erros, pedidos de desculpas e oportunidades de reconstrução.

A diferença está na maneira como esses conflitos são enfrentados. Um pedido de perdão pode abrir caminho para a reparação quando existe reconhecimento do dano causado e disposição para agir de maneira diferente. Mas perde parte de seu significado quando se transforma em uma exigência para que tudo volte ao normal, sem que a pessoa responsável precise reconsiderar suas atitudes.

Também é importante compreender que perdoar e retomar a mesma convivência não são decisões necessariamente inseparáveis. Alguém pode trabalhar internamente uma mágoa e, ainda assim, entender que precisa de distância ou de novos limites para preservar seu bem-estar. O perdão não cria uma obrigação automática de restaurar a confiança, especialmente quando comportamentos dolorosos continuam acontecendo.

Em algumas famílias, porém, essa distinção é difícil de aceitar. Existe a expectativa de que o amor seja demonstrado pela capacidade de suportar, como se a proximidade biológica tornasse menos graves as palavras ofensivas ou as atitudes desrespeitosas. Mas uma dor não deixa de existir porque foi provocada por alguém com quem compartilhamos sobrenome, infância ou lembranças importantes.

Talvez uma das formas mais maduras de preservar os laços familiares seja abandonar a ideia de que o parentesco oferece privilégios ilimitados. Relações duradouras precisam de cuidado, responsabilidade e respeito, inclusive quando existem diferenças profundas entre as pessoas envolvidas.

A família pode ser um lugar de acolhimento, pertencimento e segurança emocional. Justamente por isso, merece atenção quando se transforma em um ambiente no qual alguém sente que precisa esconder seus sentimentos para evitar conflitos ou aceitar ofensas para continuar sendo considerado parte dela.

A reflexão inspirada em Carl Rogers convida a pensar que o respeito não deveria desaparecer nas relações em que existe mais intimidade. Pelo contrário, conhecer profundamente alguém também significa compreender suas vulnerabilidades e reconhecer a responsabilidade de não utilizá-las para machucá-lo.

Porque compartilhar uma história familiar pode explicar por que duas pessoas continuam ligadas, mas não deveria servir como justificativa para repetir comportamentos que causam sofrimento.