REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Somos de carne, mas vivemos como se precisássemos ser de ferro' - a reflexão inspirada em Freud sobre a obrigação de ser forte o tempo todo

O criador da psicanálise mostrou como aquilo que sentimos nem sempre encontra espaço para ser livremente demonstrado, uma reflexão que ajuda a compreender por que tantas pessoas escondem o próprio sofrimento e continuam tentando suportar tudo mesmo quando já chegaram ao limite

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 00:45

Freud tinha uma coleção de estátuas antigas e objetos arqueológicos em seu consultório. Crédito: Reprodução

“Somos de carne, mas vivemos como se precisássemos ser de ferro.” A frase não é uma citação literal de Sigmund Freud, mas uma reflexão inspirada em aspectos de sua obra sobre conflitos psíquicos, repressão e as exigências impostas ao indivíduo pela vida em sociedade.

Existe uma expectativa silenciosa de que uma pessoa adulta seja capaz de suportar quase tudo. É preciso trabalhar mesmo quando a cabeça está cheia, resolver problemas quando se está cansado, cuidar dos outros enquanto as próprias necessidades ficam para depois e continuar funcionando mesmo quando alguma coisa por dentro pede uma pausa.

10 curiosidades sobre Sigmund Freud 1 de 10

Com o tempo, ser forte deixa de ser uma capacidade utilizada em momentos difíceis e pode se transformar em uma obrigação permanente. A pessoa já não se permite dizer que está cansada porque existem outros dependendo dela. Não admite que alguma situação a machucou porque acredita que deveria conseguir superar. Evita pedir ajuda porque aprendeu a associar vulnerabilidade à fraqueza.

Freud dedicou parte importante de sua obra à compreensão dos conflitos entre desejos, emoções, impulsos e as exigências da realidade e da vida em sociedade. Em “O Mal-Estar na Civilização”, por exemplo, discutiu o preço psíquico envolvido na necessidade de conter e regular aspectos de nós mesmos para conseguirmos viver coletivamente.

Isso não significa que Freud tenha defendido que toda emoção precise ser expressada imediatamente ou que qualquer sofrimento seja resultado da repressão. A questão é perceber que aquilo que sentimos não simplesmente deixa de existir porque decidimos não demonstrar.

É possível sorrir durante uma reunião e continuar angustiado. É possível cuidar de uma família inteira e também precisar ser cuidado. É possível ser a pessoa que todos procuram quando alguma coisa dá errado e, ainda assim, chegar a um momento em que não se sabe mais onde encontrar forças para resolver os próprios problemas.

Talvez uma das armadilhas de ser considerado “forte” seja justamente esta: quanto mais alguém suporta, mais as pessoas podem acreditar que essa pessoa continuará suportando. Quem raramente reclama pode receber ainda mais responsabilidades. Quem sempre resolve pode deixar de ser perguntado se também precisa de ajuda. E quem construiu a própria identidade em torno da resistência pode começar a acreditar que desabar seria decepcionar todo mundo.

Mas resistência não é ausência de limite.

O corpo cansa. A mente se sobrecarrega. Algumas perdas machucam. Certas responsabilidades pesam. Existem dias em que não conseguimos produzir da mesma maneira, conversar com a mesma disposição ou carregar mais um problema como se nada estivesse acontecendo.

Reconhecer isso não significa abandonar responsabilidades nem transformar qualquer dificuldade em motivo para desistir. A vida inevitavelmente exige tolerância à frustração, disciplina e capacidade de atravessar períodos difíceis. O problema começa quando a ideia de força não admite nenhuma vulnerabilidade.

Chorar não apaga tudo aquilo que alguém já suportou. Pedir ajuda não elimina sua autonomia. Descansar não transforma uma pessoa responsável em alguém preguiçoso. Dizer “hoje eu não consigo” também não anula todas as vezes em que ela conseguiu.

Talvez tenhamos aprendido a admirar tanto quem aguenta tudo que esquecemos de perguntar quanto custa continuar aguentando.

Porque ninguém é realmente de ferro. Somos de carne, carregamos uma história, sentimos medo, tristeza, raiva, frustração e cansaço. Podemos desenvolver força para atravessar muita coisa, mas isso não elimina nossa condição humana.