REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Sua melhor versão não deveria ficar apenas com estranhos, enquanto a família recebe seu cansaço, impaciência e o que sobrou de você'' - reflexão inspirada em Carl Rogers

O psicólogo norte-americano valorizou conceitos como autenticidade, congruência, empatia e relações genuínas, ideias que ajudam a refletir sobre uma contradição comum: oferecer paciência e gentileza ao mundo enquanto as pessoas mais próximas convivem principalmente com nossa irritação

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 00:30

Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. Crédito: Reprodução

Existem pessoas conhecidas por serem educadas, pacientes e agradáveis. Cumprimentam desconhecidos, escutam colegas de trabalho, controlam a irritação diante de clientes e conseguem manter a cordialidade mesmo em situações difíceis. Mas, quando chegam em casa, parece que toda essa capacidade desaparece. Uma pergunta simples irrita, uma conversa vira discussão e quem estava esperando sua chegada encontra apenas a parte mais cansada daquela pessoa.

“Talvez a sua melhor versão não devesse aparecer apenas para quem encontra você na rua, enquanto quem vive dentro da sua casa recebe apenas o seu cansaço, sua impaciência e o que sobrou de você” não é uma citação literal de Carl Rogers. A frase é uma reflexão inspirada em temas presentes no trabalho do psicólogo, especialmente sua valorização da congruência, da autenticidade, da empatia e da qualidade das relações interpessoais.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

É compreensível que nossa postura não seja exatamente a mesma em todos os ambientes. No trabalho, existem regras sociais e profissionais que exigem algum controle. Em casa, sentimos maior liberdade para baixar a guarda. Também é justamente com quem temos intimidade que costumamos mostrar vulnerabilidades, frustrações e dias ruins que escondemos do restante do mundo.

O problema começa quando essa segurança se transforma em autorização permanente para tratar pior justamente quem está mais perto. A intimidade não deveria significar que educação, escuta e gentileza se tornam dispensáveis. Tampouco deveria transformar marido, esposa, filhos, pais ou outras pessoas da família em destinatários automáticos de toda a irritação acumulada fora de casa.

Existe uma contradição importante quando alguém consegue controlar o tom de voz diante do chefe, respirar antes de responder a um cliente e ser paciente com um desconhecido, mas afirma que “não consegue se controlar” quando chega em casa. Em alguns casos, isso pode mostrar que não se trata apenas da existência da irritação, mas também de onde a pessoa se sente confortável para descarregá-la.

Isso não significa que dentro de casa precisamos representar uma versão permanentemente alegre de nós mesmos. Relações íntimas também existem para acolher cansaço, tristeza, medo e frustração. Ser autêntico não significa esconder emoções negativas para parecer agradável o tempo inteiro. A diferença está entre compartilhar aquilo que sentimos e transformar quem amamos em alvo daquilo que sentimos.

A reflexão inspirada em Rogers também chama atenção para a qualidade da presença. Podemos oferecer horas do nosso dia para pessoas que mal conhecemos e chegar em casa sem disposição para ouvir durante dez minutos quem divide a vida conosco. Podemos responder rapidamente mensagens profissionais enquanto adiamos conversas importantes com a família. Sem perceber, aquilo que é mais íntimo começa a receber apenas o tempo e a energia que sobraram.

Com o passar dos anos, essa dinâmica pode cobrar um preço. Relações não são construídas apenas pelos grandes gestos, mas pela repetição de pequenas experiências: a maneira como alguém responde, escuta, acolhe, demonstra interesse ou reage quando está cansado. É dentro dessa rotina que as pessoas também aprendem como se sentem ao nosso lado.

Talvez valha observar não apenas a reputação que construímos fora de casa, mas a experiência que proporcionamos a quem vive conosco. Ser considerado gentil por colegas e desconhecidos é algo positivo, mas essa imagem perde parte do sentido quando aqueles que conhecem nossa intimidade precisam medir palavras, evitar assuntos ou esperar o momento certo para não despertar nossa irritação.

Ninguém consegue oferecer sua melhor versão todos os dias. Haverá cansaço, impaciência e momentos ruins. A questão não é exigir perfeição dentro de casa, mas impedir que a intimidade se torne desculpa para deixar de oferecer respeito.