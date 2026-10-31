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Frase do dia da Psicologia: 'Talvez alguém tenha encontrado beleza justamente naquilo que você considera tão comum' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Nem sempre conseguimos enxergar nossas próprias qualidades. Uma reflexão inspirada no psicólogo Carl Rogers mostra como a autocrítica pode esconder a beleza que outras pessoas percebem em nós, até nos dias em que estamos menos confiantes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 00:30

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna.
Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. Crédito: Reprodução

“Existem dias em que você se olha no espelho e só consegue perceber defeitos. Mas talvez alguém tenha cruzado seu caminho hoje e encontrado beleza justamente naquele sorriso, naquele olhar ou naquele jeito que você considera tão comum.”

A frase, inspirada nas ideias do psicólogo norte-americano Carl Rogers, traz uma reflexão sobre a maneira como enxergamos a nós mesmos e como essa percepção nem sempre corresponde à imagem que transmitimos aos outros.

Existem dias em que uma mulher acorda, se olha no espelho e encontra motivos para não gostar do que vê. O cabelo parece diferente, a roupa não cai como gostaria e pequenos detalhes da aparência ganham uma importância desproporcional. Às vezes, a insatisfação é tão grande que ela sai de casa acreditando que ninguém poderia considerá-la bonita naquele momento.

8 curiosidades sobre Carl Rogers

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. por Reprodução
Suas ideias influenciaram psicologia, educação e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. por Reprodução
O psicólogo acreditava que todas as pessoas possuem potencial para crescimento emocional. por Reprodução
Rogers defendia que empatia e escuta são fundamentais nas relações humanas. por Reprodução
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. por Reprodução
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Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução

Mas a percepção que temos de nós mesmos não é necessariamente a mesma que as outras pessoas têm.

Enquanto alguém está preocupado com uma imperfeição no rosto, outra pessoa pode estar admirando a maneira como ela sorri. Enquanto uma mulher se sente insegura com a própria aparência, alguém pode encontrar encanto justamente na espontaneidade de seus gestos, na forma como conversa ou na alegria que transmite.

Carl Rogers, um dos principais nomes da psicologia humanista, desenvolveu estudos sobre autoconceito, aceitação e a importância de construir uma relação mais autêntica consigo mesmo. Para ele, a maneira como uma pessoa se percebe influencia suas experiências e seus relacionamentos.

A frase apresentada não é uma citação literal do psicólogo, mas uma reflexão contemporânea inspirada em temas presentes em sua abordagem.

Uma das dificuldades da autoestima está na tendência de dar mais atenção ao que consideramos defeitos do que às características que nos tornam únicos. Muitas vezes, aquilo que incomoda profundamente uma pessoa sequer é percebido por quem está ao seu redor.

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Frase do dia da Filosofia: 'Uma decepção não significa que todas as possibilidades acabaram' - reflexão inspirada em Hannah Arendt

Isso não significa que a beleza de uma mulher dependa de receber elogios ou despertar o interesse de alguém. O reconhecimento externo pode ser agradável, mas não deveria determinar o valor que ela atribui a si mesma.

A reflexão propõe justamente ampliar esse olhar. Nem tudo o que torna alguém interessante aparece no espelho. Existem qualidades que se revelam na maneira de tratar as pessoas, na delicadeza de uma conversa, no bom humor e na segurança de ser quem se é.

Também não é necessário sentir-se bonita e confiante todos os dias. A autoestima não exige satisfação permanente com a própria imagem, mas pode envolver aprender a não transformar cada insegurança em uma verdade absoluta sobre si mesma.

Talvez, enquanto você estava ocupada demais procurando defeitos, alguém tenha percebido exatamente aquilo que torna sua presença especial.

E talvez a maior mudança não seja descobrir que existem pessoas capazes de admirar você, mas começar a olhar para si mesma com um pouco da gentileza que costuma oferecer aos outros.

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