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Frase do dia da Psicologia: 'Toda vez que uma vontade precisa ser satisfeita imediatamente, o futuro acaba pagando a conta das decisões tomadas no presente' - a reflexão inspirada em Walter Mischel

Os estudos do psicólogo sobre adiamento da gratificação ajudam a refletir sobre escolhas impulsivas e por que abrir mão de uma satisfação imediata pode ser importante para alcançar objetivos maiores no futuro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 00:30

Em sua obra, Walter Mischel explica que autocontrole não significa eliminar desejos, mas aprender a administrar a forma como reagimos a eles
Em sua obra, Walter Mischel explica que autocontrole não significa eliminar desejos, mas aprender a administrar a forma como reagimos a eles Crédito: Divulgação

Comprar alguma coisa pode levar poucos segundos. A sensação de prazer também pode aparecer imediatamente. O problema surge quando a fatura chega semanas depois e aquilo que parecia uma pequena decisão começa a comprometer dinheiro que seria necessário para outras prioridades. É nesse intervalo entre o desejo do presente e a consequência futura que muitas decisões financeiras se complicam.

“Toda vez que uma vontade precisa ser satisfeita imediatamente, o futuro acaba pagando a conta das decisões tomadas no presente” não é uma citação literal de Walter Mischel. A reflexão é inspirada nos estudos do psicólogo sobre autocontrole e adiamento da gratificação, área pela qual se tornou amplamente conhecido.

Walter Mischel é psicólogo e revolucionou os estudos sobre impulsividade

O trabalho de Walter Mischel continua sendo uma das principais referências para entender por que, muitas vezes, escolher o prazer imediato pode dificultar objetivos importantes no futuro por Divulgação
Suas pesquisas mostram que o contexto e o ambiente também influenciam nossa capacidade de resistir a impulsos e tomar decisões melhores por Divulgação
Em sua obra, Walter Mischel explica que autocontrole não significa eliminar desejos, mas aprender a administrar a forma como reagimos a eles por Divulgação
Os estudos de Mischel influenciaram áreas como Psicologia, Educação, Economia Comportamental e desenvolvimento infantil por Divulgação
O psicólogo demonstrou que pequenas estratégias para lidar com impulsos podem facilitar escolhas mais conscientes no dia a dia por Divulgação
Walter Mischel estudou o conceito de adiamento da gratificação, que é a capacidade de abrir mão de uma recompensa imediata em busca de um benefício maior no futuro por Divulgação
Suas pesquisas ajudaram a compreender como decisões impulsivas podem influenciar hábitos, relacionamentos, saúde e vida financeira por Divulgação
Walter Mischel foi um psicólogo norte-americano conhecido por suas pesquisas sobre autocontrole e tomada de decisões ao longo da vida por Divulgação
O pesquisador ficou mundialmente conhecido pelo “teste do marshmallow”, estudo que investigou como crianças lidavam com a espera por uma recompensa maior por Divulgação
Em seus trabalhos, Mischel mostrou que o autocontrole não é apenas uma característica da personalidade, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida por Divulgação
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O trabalho de Walter Mischel continua sendo uma das principais referências para entender por que, muitas vezes, escolher o prazer imediato pode dificultar objetivos importantes no futuro por Divulgação

Mischel ficou especialmente associado aos experimentos realizados com crianças envolvendo recompensas imediatas e recompensas posteriores, popularizados como o “teste do marshmallow”. Seu trabalho investigou como as pessoas lidam com a espera diante de algo que desejam e quais estratégias podem ajudá-las a resistir a uma recompensa disponível naquele momento em favor de outra futura.

Na vida adulta, esse conflito aparece de inúmeras maneiras. No dinheiro, ele pode surgir quando alguém compra por impulso mesmo sabendo que já ultrapassou o orçamento, parcela algo que não poderia pagar à vista ou utiliza o limite do cartão como se fosse uma extensão da própria renda. Individualmente, uma compra pode parecer pequena. Quando o comportamento se repete, porém, várias satisfações imediatas começam a disputar espaço com compromissos futuros.

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Isso não significa que gastar dinheiro com prazer seja errado. Comprar uma roupa, viajar, jantar fora ou adquirir algo desejado também fazem parte da vida e podem perfeitamente existir dentro de uma relação saudável com o dinheiro. A questão está no descontrole, especialmente quando a pessoa percebe que frequentemente toma decisões das quais se arrepende depois ou compromete despesas importantes para atender vontades daquele momento.

O próprio funcionamento das compras modernas pode tornar essa distância entre decisão e consequência ainda maior. Cartão de crédito e parcelamento permitem receber algo agora e pagar posteriormente. Psicologicamente, isso pode tornar menos evidente o impacto imediato daquele gasto, principalmente quando cada parcela parece pequena quando observada isoladamente.

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Também existem situações em que comprar passa a cumprir uma função emocional. Um dia ruim termina em uma compra, uma frustração vira um pedido pela internet e a ansiedade encontra alguns minutos de distração enquanto produtos são escolhidos. Nesses casos, controlar os gastos pode exigir compreender não apenas quanto está sendo gasto, mas também o que costuma acontecer emocionalmente antes de gastar.

A reflexão inspirada em Mischel não propõe que todas as vontades devam ser reprimidas. Autocontrole não significa viver recusando qualquer prazer presente em nome de um futuro distante. Significa conseguir criar algum espaço entre sentir uma vontade e precisar atendê-la imediatamente.

No fim, talvez uma pergunta simples ajude a enxergar determinadas decisões de outra maneira: quem pagará pelo prazer que estou escolhendo agora? Porque, quando todas as vontades do presente se tornam urgentes, muitas vezes é a nossa própria versão do futuro que recebe a conta.

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