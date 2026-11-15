REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Todos julgam o filho que se afasta dos pais, mas poucos sabem o que ele precisou suportar. Nem todo afastamento familiar é ingratidão' - reflexão inspirada em Alice Miller

Reflexão inspirada em Alice Miller aborda o sofrimento de filhos que passaram anos tentando preservar relações dolorosas e enfrentam julgamentos quando finalmente decidem estabelecer distância dos próprios pais.

Fernanda Varela

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 00:30

Alice Miller dedicou sua carreira a estudar como as experiências da infância influenciam a vida emocional na fase adulta. Crédito: Reprodução

“Existe uma cobrança cruel sobre filhos que decidem se afastar dos próprios pais: todos querem saber por que eles foram embora, mas poucos perguntam o que precisaram suportar antes de tomar essa decisão. Nem todo afastamento nasce da falta de amor. Alguns acontecem depois de anos tentando ser ouvidos, respeitados e tratados com a dignidade que nunca deveria ter sido negada.”

Quando um filho adulto decide se afastar do pai ou da mãe, uma das primeiras reações costuma ser o julgamento. Familiares, conhecidos e até pessoas que desconhecem completamente a história daquela relação podem questionar a decisão, cobrar reconciliação e lembrar que os pais merecem respeito.

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Poucos, entretanto, procuram compreender o que aconteceu antes daquele afastamento.

Nem sempre uma relação familiar chega ao limite por causa de uma discussão isolada. Em algumas histórias, o distanciamento é resultado de anos de humilhações, rejeição, negligência emocional, manipulação ou tentativas frustradas de estabelecer uma convivência mais saudável.

Existem filhos que passam boa parte da vida tentando conquistar a aprovação dos pais. Procuram demonstrar carinho, evitam conflitos, aceitam comportamentos dolorosos e alimentam a esperança de que, algum dia, serão tratados de maneira diferente.

Até que chega um momento em que continuar tentando pode significar continuar sofrendo.

A escritora e pesquisadora da infância Alice Miller, autora de O Drama da Criança Bem-Dotada e Por Seu Próprio Bem, dedicou grande parte de seu trabalho à compreensão das consequências emocionais dos maus-tratos infantis e à importância de reconhecer o sofrimento vivido durante a infância.

Miller questionava especialmente a pressão social para que os filhos idealizassem os pais, minimizassem experiências dolorosas e demonstrassem gratidão mesmo diante de relações marcadas por sofrimento.

A frase apresentada não é uma citação literal da autora, mas uma reflexão contemporânea inspirada em suas discussões sobre os vínculos familiares e o reconhecimento da dor emocional.

Uma das questões mais difíceis para quem decide estabelecer distância é lidar com a culpa.

Muitas pessoas crescem ouvindo que devem tudo aos pais, que precisam aceitar suas falhas e que qualquer tentativa de impor limites representa desrespeito. Essas ideias podem fazer com que um filho adulto continue tolerando situações que não aceitaria em outras relações.

O vínculo familiar, entretanto, não elimina a necessidade de respeito.

Compreender que os pais também tiveram dificuldades, cometeram erros ou carregam suas próprias feridas pode ajudar a explicar determinados comportamentos. Mas compreender não significa justificar todas as atitudes, especialmente quando elas continuam provocando sofrimento.

Outro aspecto delicado é que o afastamento nem sempre representa ausência de amor.

Um filho pode continuar amando os pais, sentir saudade dos momentos bons e desejar que a relação fosse diferente, mesmo reconhecendo que a convivência se tornou emocionalmente prejudicial.

Esses sentimentos não são necessariamente contraditórios. É possível sentir carinho por alguém e, ao mesmo tempo, perceber que manter proximidade exige sacrifícios que já não são suportáveis.

Isso não significa que todo conflito familiar deva resultar em rompimento. Algumas relações podem ser reconstruídas quando existe disposição para ouvir, reconhecer erros, respeitar limites e modificar comportamentos.

Em outras situações, porém, a distância pode representar uma forma legítima de proteção.

A decisão também não precisa ser definitiva ou igual para todas as pessoas. Há quem escolha interromper completamente o contato, enquanto outros preferem reduzir a convivência ou estabelecer limites mais claros.

O importante é reconhecer que histórias familiares complexas não podem ser julgadas apenas pela aparência de uma família ou pela expectativa de que pais e filhos permaneçam unidos a qualquer custo.

A reflexão inspirada em Alice Miller convida a olhar com mais cuidado para aqueles que são chamados de ingratos simplesmente porque decidiram não continuar em uma relação dolorosa.

Porque, muitas vezes, quem observa de fora conhece apenas o silêncio que veio depois, mas desconhece todas as vezes em que aquele filho tentou conversar, pediu respeito, esperou mudanças e encontrou novamente a mesma dor.