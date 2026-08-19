REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Um casal pode continuar unido pelos filhos e, ainda assim, deixar de construir uma família emocionalmente saudável' - a reflexão inspirada na obra de John Bowlby

O pensamento inspirado no psiquiatra e psicanalista britânico convida a refletir sobre uma situação delicada que pode acontecer dentro de muitas famílias: a decisão de permanecer juntos pelos filhos nem sempre significa que a criança está crescendo em um ambiente emocionalmente seguro

Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 00:30

John Bowlby revolucionou a psicologia ao mostrar a importância dos primeiros vínculos afetivos para o desenvolvimento emocional Crédito: Reprodução

A chegada dos filhos transforma profundamente a dinâmica de um casal. Responsabilidades aumentam, o tempo diminui e a relação pode passar a girar quase exclusivamente em torno das necessidades das crianças. Quando existem conflitos constantes, distanciamento, ressentimento ou falta de diálogo, manter a estrutura familiar intacta não necessariamente resolve aquilo que está acontecendo dentro dela.

John Bowlby, ao desenvolver a Teoria do Apego, destacou a importância dos vínculos e da sensação de segurança para o desenvolvimento emocional. A criança precisa perceber que conta com figuras de cuidado disponíveis, responsivas e capazes de oferecer proteção. Isso vai além de simplesmente ter os pais morando na mesma casa.

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Uma criança também percebe o ambiente em que vive. Pode sentir a tensão entre os pais, observar a falta de afeto, presenciar discussões ou perceber quando duas pessoas passaram a conviver apenas por obrigação. Mesmo quando ninguém explica o que está acontecendo, o clima emocional da casa pode transmitir mensagens que a criança ainda não consegue colocar em palavras.

Isso não significa que todo conflito prejudique os filhos ou que a separação seja sempre a melhor alternativa. Famílias reais enfrentam dificuldades, discordam e atravessam períodos complicados. O que importa é a maneira como os adultos lidam com essas situações e a capacidade de preservar os filhos de conflitos que não pertencem a eles.

Às vezes, os pais acreditam que permanecer juntos a qualquer custo é uma demonstração de amor pelos filhos. Mas uma família emocionalmente saudável não é definida apenas pela presença física dos pais. Ela também envolve respeito, segurança, diálogo e a possibilidade de a criança crescer sem carregar responsabilidades emocionais que pertencem aos adultos.