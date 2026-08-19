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Frase do dia da Psicologia: 'Um casal pode continuar unido pelos filhos e, ainda assim, deixar de construir uma família emocionalmente saudável' - a reflexão inspirada na obra de John Bowlby

O pensamento inspirado no psiquiatra e psicanalista britânico convida a refletir sobre uma situação delicada que pode acontecer dentro de muitas famílias: a decisão de permanecer juntos pelos filhos nem sempre significa que a criança está crescendo em um ambiente emocionalmente seguro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 00:30

John Bowlby revolucionou a psicologia ao mostrar a importância dos primeiros vínculos afetivos para o desenvolvimento emocional
John Bowlby revolucionou a psicologia ao mostrar a importância dos primeiros vínculos afetivos para o desenvolvimento emocional Crédito: Reprodução

A chegada dos filhos transforma profundamente a dinâmica de um casal. Responsabilidades aumentam, o tempo diminui e a relação pode passar a girar quase exclusivamente em torno das necessidades das crianças. Quando existem conflitos constantes, distanciamento, ressentimento ou falta de diálogo, manter a estrutura familiar intacta não necessariamente resolve aquilo que está acontecendo dentro dela.

John Bowlby, ao desenvolver a Teoria do Apego, destacou a importância dos vínculos e da sensação de segurança para o desenvolvimento emocional. A criança precisa perceber que conta com figuras de cuidado disponíveis, responsivas e capazes de oferecer proteção. Isso vai além de simplesmente ter os pais morando na mesma casa.

Conheça John Bowlby

O legado de Bowlby mostra que um vínculo seguro na infância pode favorecer autoestima, autonomia e relações mais saudáveis na vida adulta. por Reprodução
As pesquisas de John Bowlby continuam sendo referência para psicólogos, educadores e famílias ao abordar o impacto das relações entre pais e filhos. por Reprodução
Seus estudos revolucionaram a compreensão sobre a importância da presença, do cuidado e da segurança emocional na infância. por Reprodução
Bowlby demonstrou que os primeiros vínculos afetivos exercem um papel fundamental na forma como nos relacionamos ao longo da vida. por Reprodução
John Bowlby foi o criador da Teoria do Apego, uma das mais influentes da Psicologia do desenvolvimento. por Reprodução
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O legado de Bowlby mostra que um vínculo seguro na infância pode favorecer autoestima, autonomia e relações mais saudáveis na vida adulta. por Reprodução

Uma criança também percebe o ambiente em que vive. Pode sentir a tensão entre os pais, observar a falta de afeto, presenciar discussões ou perceber quando duas pessoas passaram a conviver apenas por obrigação. Mesmo quando ninguém explica o que está acontecendo, o clima emocional da casa pode transmitir mensagens que a criança ainda não consegue colocar em palavras.

Isso não significa que todo conflito prejudique os filhos ou que a separação seja sempre a melhor alternativa. Famílias reais enfrentam dificuldades, discordam e atravessam períodos complicados. O que importa é a maneira como os adultos lidam com essas situações e a capacidade de preservar os filhos de conflitos que não pertencem a eles.

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Às vezes, os pais acreditam que permanecer juntos a qualquer custo é uma demonstração de amor pelos filhos. Mas uma família emocionalmente saudável não é definida apenas pela presença física dos pais. Ela também envolve respeito, segurança, diálogo e a possibilidade de a criança crescer sem carregar responsabilidades emocionais que pertencem aos adultos.

No fim, mais importante do que manter uma família aparentemente intacta é construir um ambiente no qual os filhos possam se sentir amados, protegidos e emocionalmente seguros.

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