Frase do dia da Psicologia: 'Um casal pode continuar unido pelos filhos e, ainda assim, deixar de construir uma família emocionalmente saudável' - a reflexão inspirada na obra de John Bowlby

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 00:30
A chegada dos filhos transforma profundamente a dinâmica de um casal. Responsabilidades aumentam, o tempo diminui e a relação pode passar a girar quase exclusivamente em torno das necessidades das crianças. Quando existem conflitos constantes, distanciamento, ressentimento ou falta de diálogo, manter a estrutura familiar intacta não necessariamente resolve aquilo que está acontecendo dentro dela.
John Bowlby, ao desenvolver a Teoria do Apego, destacou a importância dos vínculos e da sensação de segurança para o desenvolvimento emocional. A criança precisa perceber que conta com figuras de cuidado disponíveis, responsivas e capazes de oferecer proteção. Isso vai além de simplesmente ter os pais morando na mesma casa.
Conheça John Bowlby
Uma criança também percebe o ambiente em que vive. Pode sentir a tensão entre os pais, observar a falta de afeto, presenciar discussões ou perceber quando duas pessoas passaram a conviver apenas por obrigação. Mesmo quando ninguém explica o que está acontecendo, o clima emocional da casa pode transmitir mensagens que a criança ainda não consegue colocar em palavras.
Isso não significa que todo conflito prejudique os filhos ou que a separação seja sempre a melhor alternativa. Famílias reais enfrentam dificuldades, discordam e atravessam períodos complicados. O que importa é a maneira como os adultos lidam com essas situações e a capacidade de preservar os filhos de conflitos que não pertencem a eles.
Às vezes, os pais acreditam que permanecer juntos a qualquer custo é uma demonstração de amor pelos filhos. Mas uma família emocionalmente saudável não é definida apenas pela presença física dos pais. Ela também envolve respeito, segurança, diálogo e a possibilidade de a criança crescer sem carregar responsabilidades emocionais que pertencem aos adultos.
No fim, mais importante do que manter uma família aparentemente intacta é construir um ambiente no qual os filhos possam se sentir amados, protegidos e emocionalmente seguros.