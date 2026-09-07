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Frase do dia da Psicologia: 'Um homem pode dizer que ama uma mulher e, ainda assim, não oferecer o tipo de relação em que ela consegue se sentir amada' - a reflexão inspirada na obra de Gary Chapman

Sentir amor por alguém não significa necessariamente saber demonstrá-lo de uma maneira que faça o parceiro se sentir valorizado, cuidado e emocionalmente conectado dentro da relação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 00:45

Em sua obra mais conhecida, “As 5 Linguagens do Amor”, Gary Chapman aborda diferentes maneiras pelas quais as pessoas podem demonstrar e perceber afeto nos relacionamentos.
Em sua obra mais conhecida, “As 5 Linguagens do Amor”, Gary Chapman aborda diferentes maneiras pelas quais as pessoas podem demonstrar e perceber afeto nos relacionamentos. Crédito: Reprodução

Dizer "eu te amo" pode ser verdadeiro e, ainda assim, não ser suficiente para que uma pessoa se sinta amada dentro de um relacionamento. Isso acontece porque sentimento e demonstração de afeto não são exatamente a mesma coisa.

Um homem pode amar uma mulher e acreditar que demonstra isso trabalhando, resolvendo problemas, oferecendo segurança ou permanecendo ao lado dela. Enquanto isso, ela pode sentir falta de carinho, atenção, palavras de afeto, tempo juntos ou pequenos gestos cotidianos.

5 curiosidades sobre Gary Chapman

Os trabalhos de Gary Chapman ficaram conhecidos por discutir comunicação, demonstrações de afeto e a importância de compreender como o parceiro percebe o cuidado dentro de uma relação por Reprodução
A obra de Gary Chapman propõe que pessoas podem valorizar diferentes demonstrações de carinho, o que ajuda a explicar por que alguém pode amar o parceiro e ainda assim ter dificuldade para fazê-lo se sentir amado por Reprodução
Em sua obra mais conhecida, “As 5 Linguagens do Amor”, Gary Chapman aborda diferentes maneiras pelas quais as pessoas podem demonstrar e perceber afeto nos relacionamentos. por Reprodução
Gary Chapman é um autor e conselheiro de relacionamentos norte-americano conhecido principalmente por popularizar o conceito das cinco linguagens do amor por Reprodução
Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico são as cinco formas de expressão do afeto apresentadas por Gary Chapman em sua teoria popular sobre relacionamentos por Reprodução
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Os trabalhos de Gary Chapman ficaram conhecidos por discutir comunicação, demonstrações de afeto e a importância de compreender como o parceiro percebe o cuidado dentro de uma relação por Reprodução

Nenhum dos dois necessariamente está mentindo sobre aquilo que sente. O problema pode estar na maneira como esse sentimento é comunicado e percebido.

A reflexão inspirada na obra de Gary Chapman ajuda a pensar justamente sobre essas diferenças. Conhecido pelo conceito popular das "cinco linguagens do amor", Chapman propõe que as pessoas podem valorizar e perceber demonstrações de afeto de maneiras diferentes.

Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico são as cinco formas descritas pelo autor.

Isso ajuda a explicar uma situação comum nos relacionamentos: alguém pode acreditar que oferece muito e, ao mesmo tempo, conviver com um parceiro que sente que recebe pouco.

Imagine um homem que demonstra cuidado fazendo coisas práticas pela companheira. Resolve problemas, busca algo de que ela precisa, organiza questões da casa e acredita que essas atitudes deixam evidente seu amor.

Ela, porém, pode sentir falta de conversas, abraços ou momentos em que os dois estejam realmente presentes um para o outro.

Ele pensa: "Faço tudo por ela e nunca é suficiente."

Ela pensa: "Ele diz que me ama, mas eu não consigo sentir."

A distância entre essas duas percepções pode produzir frustração dos dois lados.

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Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda sogra que interfere consegue fazer isso sozinha; às vezes, o filho nunca aprendeu a colocar limites entre a mãe e o casamento' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Isso não significa que homens e mulheres possuam necessariamente formas diferentes de amar. Não existe uma linguagem afetiva exclusivamente masculina ou feminina. As diferenças acontecem entre indivíduos e também são influenciadas pela história, pelas experiências e pela maneira como cada pessoa aprendeu a demonstrar afeto.

Também é importante não transformar a ideia das linguagens do amor em justificativa para negligência.

Uma pessoa não pode ignorar constantemente as necessidades emocionais do parceiro e simplesmente dizer que "ama de outro jeito". Relações precisam de comunicação, negociação e disposição para compreender aquilo que faz o outro se sentir cuidado.

Da mesma forma, ninguém deveria precisar adivinhar sozinho todas as necessidades de quem está ao seu lado. Dizer aquilo de que sentimos falta também faz parte da construção de intimidade.

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Talvez uma das perguntas mais importantes dentro de uma relação não seja apenas "você me ama?", mas "eu consigo perceber esse amor na maneira como somos tratados um pelo outro?".

Porque amar alguém é uma experiência interna. Construir uma relação em que essa pessoa consiga se sentir amada exige transformar sentimento em atitudes que também façam sentido para quem está do outro lado.

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