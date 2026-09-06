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Frase do dia da Psicologia: 'Um relacionamento acaba quando o homem e a mulher deixam de tentar compreender um ao outro e só querem provar quem está certo' - a reflexão inspirada em John Gottman

Quando toda discussão se transforma em uma disputa para descobrir quem tem razão, o casal pode perder justamente aquilo que deveria tentar preservar durante um conflito: a capacidade de continuar se enxergando como parceiros

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 00:30

Há mais de quatro décadas, John Gottman estuda o que fortalece — e o que enfraquece — os relacionamentos
Há mais de quatro décadas, John Gottman estuda o que fortalece — e o que enfraquece — os relacionamentos Crédito: Reprodução

Toda relação tem conflitos. Duas pessoas podem se amar profundamente e ainda discordar sobre dinheiro, família, rotina, filhos, sexo, trabalho, prioridades e dezenas de outras questões. O problema não está necessariamente em discutir.

Está na maneira como o casal aprende a fazer isso.

A reflexão inspirada na obra do psicólogo John Gottman ajuda a compreender por que algumas discussões aproximam enquanto outras produzem um desgaste cada vez maior. Seus estudos sobre relacionamentos mostram a importância da forma como os parceiros lidam com conflitos e respondem emocionalmente um ao outro.

Em alguns casais, chega um momento em que a discussão deixa de ser sobre resolver um problema. Passa a ser sobre vencer.

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Há mais de quatro décadas, John Gottman estuda o que fortalece — e o que enfraquece — os relacionamentos por Reprodução
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Os estudos de John Gottman mostram que o amor se fortalece menos pelos grandes gestos e mais pela atenção constante às necessidades do outro por Reprodução

O homem tenta provar que sua interpretação é a correta. A mulher reúne exemplos para mostrar que ele está errado. Um interrompe o outro. Frases antigas são recuperadas. Erros cometidos meses atrás voltam para a conversa e cada argumento parece exigir um contra-argumento ainda mais forte.

No final, alguém pode até acreditar que ganhou a discussão.

Mas o relacionamento pode ter perdido.

Isso acontece porque existe uma diferença importante entre querer compreender aquilo que o parceiro está sentindo e escutar apenas enquanto esperamos nossa vez de responder.

Quando o objetivo é vencer, qualquer reconhecimento parece uma derrota.

Dizer "eu entendo por que você ficou magoada" pode parecer o mesmo que admitir culpa. Reconhecer que o marido possui um ponto válido pode ser interpretado como abrir mão da própria posição.

Mas compreender não significa necessariamente concordar.

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Uma mulher pode reconhecer que determinada situação foi difícil para o marido e continuar discordando da maneira como ele reagiu. Um homem pode entender por que uma atitude machucou a esposa mesmo acreditando que não teve intenção de feri-la.

Esse pequeno deslocamento pode mudar completamente uma conversa.

Em vez de "como faço para provar que estou certo?", a pergunta passa a ser "o que essa pessoa que eu amo está tentando me fazer entender?".

Isso também não significa que todos os conflitos tenham dois lados igualmente corretos. Existem comportamentos que precisam ser responsabilizados, limites que precisam ser estabelecidos e situações em que uma pessoa realmente errou.

A questão é não transformar toda diferença cotidiana em um tribunal no qual marido e mulher assumem os papéis de acusação e defesa.

Quando isso acontece repetidamente, pode surgir um ambiente de hostilidade.

A pessoa já entra na conversa preparada para se defender. Interpreta qualquer comentário como crítica. Deixa de demonstrar vulnerabilidade porque acredita que aquilo poderá ser utilizado contra ela na próxima discussão.

A intimidade começa a perder espaço para a proteção.

E talvez esse seja um dos maiores perigos de transformar o casamento em uma disputa permanente: aos poucos, o parceiro deixa de parecer alguém com quem precisamos resolver um problema e começa a parecer o próprio problema.

Relacionamentos saudáveis não dependem de duas pessoas que concordam sobre tudo. Dependem também da capacidade de discordar sem transformar quem está ao lado em adversário.

Porque, em algumas discussões, descobrir quem estava certo pode ser muito menos importante do que perceber o que está acontecendo com duas pessoas que, de tanto tentarem vencer uma à outra, estão começando a perder a relação.

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