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Frase do dia da Psicologia: 'Uma criança aprende sobre amor observando como as pessoas que ela ama tratam umas às outras' - a reflexão inspirada na obra de Albert Bandura sobre aprendizagem

Mais do que ouvir conselhos, crianças observam os comportamentos dos adultos e podem levar essas experiências como referências para seus próprios relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 00:30

As pesquisas de Albert Bandura mostram que grande parte do aprendizado acontece pela observação das atitudes de quem está ao nosso redor
As pesquisas de Albert Bandura mostram que grande parte do aprendizado acontece pela observação das atitudes de quem está ao nosso redor Crédito: Reprodução

O pensamento inspirado no psicólogo Albert Bandura convida a refletir sobre uma das formas mais silenciosas de educação: aquilo que os filhos observam dentro de casa. Antes mesmo de compreenderem conselhos ou discursos sobre relacionamentos, as crianças acompanham a maneira como os adultos se tratam e transformam essas experiências em referências sobre afeto, respeito e convivência.

Bandura desenvolveu a Teoria da Aprendizagem Social, segundo a qual as pessoas também aprendem por meio da observação e da imitação de comportamentos. Na infância, os pais e outras figuras próximas ocupam um lugar importante nesse processo. A criança observa como os adultos demonstram carinho, resolvem conflitos, pedem desculpas, estabelecem limites e lidam com as diferenças.

Curiosidades sobre Albert Bandura

Para Albert Bandura, o comportamento humano também é construído pela observação, pela convivência e pelos modelos que escolhemos seguir por Reprodução
A obra de Albert Bandura inspira pais, educadores e psicólogos ao mostrar que nossas atitudes ensinam muito mais do que nossas palavras por Reprodução
As pesquisas de Albert Bandura mostram que grande parte do aprendizado acontece pela observação das atitudes de quem está ao nosso redor por Reprodução
Criador da Teoria da Aprendizagem Social, Albert Bandura destacou a importância do exemplo na formação de crianças e adultos por Reprodução
Albert Bandura foi um dos psicólogos mais influentes do século XX e revolucionou a compreensão sobre como as pessoas aprendem pelo exemplo por Reprodução
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Para Albert Bandura, o comportamento humano também é construído pela observação, pela convivência e pelos modelos que escolhemos seguir por Reprodução

Por isso, dizer a um filho que ele deve respeitar as pessoas enquanto ele presencia humilhações dentro de casa pode criar uma contradição difícil de compreender. Da mesma forma, ensinar sobre diálogo enquanto todas as divergências são resolvidas aos gritos transmite uma mensagem diferente daquela que as palavras pretendiam ensinar.

Isso não significa que os pais precisem construir uma relação perfeita diante dos filhos. Famílias têm conflitos, cometem erros e passam por momentos difíceis. O que também pode ensinar é mostrar que um desentendimento pode ser seguido por uma conversa, um pedido de desculpas ou uma tentativa genuína de reparar aquilo que machucou.

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A maneira como um casal se trata também pode influenciar aquilo que uma criança entende como normal em um relacionamento. Ela observa se existe respeito, se os sentimentos são levados a sério, se há espaço para discordar e se o amor continua existindo mesmo quando duas pessoas pensam de maneira diferente.

Por isso, educar não acontece apenas quando os pais sentam para conversar com os filhos. Acontece durante o jantar, nas discussões, nos abraços, nas escolhas e até nos pequenos gestos que parecem não estar ensinando nada.

No fim, talvez uma das maiores lições que os pais ofereçam aos filhos seja justamente a relação que constroem diante deles. Porque antes de aprenderem o que é o amor pelas palavras, muitas crianças aprendem a reconhecê-lo pela maneira como as pessoas que amam cuidam umas das outras.

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